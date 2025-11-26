Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
В Бишкеке стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые проводят встречу в государственной резиденции «Ала-Арча».
Президент России Владимир Путин начал переговоры с Александром Лукашенко в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, передает ТАСС.
Визит президента России носит государственный характер, а встреча с белорусским коллегой стала частью его программы. Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным международным темам.
Президенты России и Белоруссии регулярно поддерживают контакт – последний очный диалог прошел в Кремле в сентябре текущего года. Между официальными встречами лидеры регулярно обсуждают вопросы по телефону.
Лукашенко также выступит на саммите ОДКБ.