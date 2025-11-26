  • Новость часаКабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО
    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи
    Телеведущего Соловьева планировали убить отравленной пиццей
    Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    Помощник Путина резко раскритиковал утечки о переговорах с США
    Песков объяснил «севший» голос Путина
    Израиль начал масштабную контртеррористическую операцию в Самарии
    На въезде в Румынию задержали грузовик с деталями БПЛА «Герань-2»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    6 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    2 комментария
    26 ноября 2025, 14:38 • Новости дня

    Путин начал переговоры с Лукашенко в Бишкеке

    Путин и Лукашенко начали переговоры в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке

    Путин начал переговоры с Лукашенко в Бишкеке
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовали переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые проводят встречу в государственной резиденции «Ала-Арча».

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с Александром Лукашенко в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, передает ТАСС.

    Визит президента России носит государственный характер, а встреча с белорусским коллегой стала частью его программы. Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным международным темам.

    Президенты России и Белоруссии регулярно поддерживают контакт – последний очный диалог прошел в Кремле в сентябре текущего года. Между официальными встречами лидеры регулярно обсуждают вопросы по телефону.

    Ранее Александр Лукашенко прилетел в Бишкек. В столице Киргизии он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Лукашенко также выступит на саммите ОДКБ.

    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 17:46 • Новости дня
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко через венесуэльского посла передал личное приглашение лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро посетить Белоруссию на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы с США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время диалога с венесуэльским послом Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Минск, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Лукашенко назвал Венесуэлу дружественной страной для Белоруссии и отметил давние связи между государствами.

    Белорусский лидер заявил: «Очень прошу вас передать моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси. Я убежден в том, что у него такое же отношение и ко мне».

    Лукашенко подчеркнул, что несмотря на сложную международную обстановку, всегда существуют возможности для развития сотрудничества. Он выразил готовность также найти время для визита в Венесуэлу, отметив важность поддержания и наращивания двусторонних отношений в сложных внешнеполитических условиях. По его словам, главное – стремиться к этому. И как заметил Лукашенко, венесуэльская сторона понимает это не хуже белорусской. Встреча проходила на фоне обострения угроз со стороны США в адрес Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николас Мадуро поблагодарил лидеров России, Китая, Белоруссии и Кубы за поздравления с днем рождения и выраженную поддержку Венесуэле.

    Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году на встрече с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждались вопросы преодоления санкционных барьеров.

    Правительство Венесуэлы выразило поддержку Александру Лукашенко после его победы на президентских выборах в Белоруссии.

    Комментарии (5)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков объяснил «севший» голос Путина

    Песков назвал обычным делом «чуть севший» голос Путина

    Песков объяснил «севший» голос Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычным делом чуть-чуть севший голос у Владимира Путина, что заметили во время выступления в Бишкеке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незначительным изменение голоса Владимира Путина, передает ТАСС.

    По его словам, такое явление встречается и не вызывает опасений.

    Песков пояснил: «Голос чуть-чуть севший, это бывает». Информация прозвучала после выступления Путина в Бишкеке, где данный момент был заметен.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 23:30 • Новости дня
    Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики
    Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», – приводит РИА «Новости» текст указа.

    Стратегия направлена на координацию работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти в вопросах нацполитики, а также на развитие сотрудничества с гражданским обществом.

    Отмечается, что современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное.

    Стратегия состоит из 61 пункта, сгруппированных в шесть разделов, и определяет основы межнациональных отношений, приоритеты и цели государственной политики в этой сфере, передает ТАСС.

    В частности, один из разделов посвящен обзору состояния межнациональных и межэтнических отношений в России, а другие касаются задач, принципов, а также особенностей реализации государственной национальной политики в различных регионах страны.

    В стратегии отмечается, что выполнение поставленных задач направлено на укрепление государственного единства, обеспечение внутренней стабильности и гармоничного развития народов России.

    Стратегия должна способствовать сохранению исторического единства, территориальной целостности, а также процветанию и развитию многонационального народа России, что рассматривается как основа самобытного государства-цивилизации.

    Отмечается, что воссоединение исторических территорий с Россией стало важным событием для укрепления гражданской идентичности, вызвало патриотический подъем. Подчеркивается, что реализация национальной политики России в 2012 – 2025 годах позволила обеспечить политическую и социальную стабильность, укрепить единство народа. Путин поручил кабмину утвердить мероприятия по реализации стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Путин на заседании совета по межнациональным отношениям поручил как можно скорее подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период 2026–2036 годов. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о проекте стратегии государственной национальной политики.

    Комментарии (9)
    25 ноября 2025, 16:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом

    Путин начал визит в Киргизию

    Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин начал трехдневный государственный визит в Киргизию, где его лично встретил Садыр Жапаров, а в программе – переговоры и участие в заседании ОДКБ.

    Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом, передает ТАСС. В аэропорту Манас российского лидера приветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров, торжественная встреча сопровождалась подъемом государственных флагов и построением почетного караула.

    Программа визита начнется с мемориальной церемонии – Путин и Жапаров возложат венки к Вечному огню на площади Победы, после чего главы государств отправятся на неформальный ужин. На следующий день запланированы протокольные мероприятия и российско-киргизские переговоры.

    У Путина также состоится отдельная двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Завершится визит 27 ноября участием Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и традиционным общением с журналистами кремлевского пула.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что государственный визит Владимира Путина в Киргизию начнется во вторник, 26 ноября. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.

    Комментарии (2)
    26 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    NYP: Ермак тяжело отреагировал на слова Трампа о встрече с Путиным и Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак тяжело воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Заявление Трампа появилось, пока Ермак давал интервью изданию, в этот момент он говорил о надежде на подписание американо-украинского плана между Трампом и Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    «Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность», – говорится в публикации.

    Также глава офиса Зеленского заявил, что Трамп может быстро изменить свою позицию в отношении урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, Трамп заявлял, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может пройти после окончательного согласования соглашения о завершении боевых действий на Украине.

    Также Трамп констатировал, что на Украине фронт «движется только в одном направлении», а киевский режим не способен удерживать территорию под контролем.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным, а Дрисколлу – с украинцами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о направлении своего спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Также Трамп сообщил, что в это же время министр армии США Дэн Дрисколл проведет «встречу с украинцами», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство американским планом и потребовали внести изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия, на которые Украина не согласится. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить план с Трампом, но настоял на присутствии представителей Европы.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 20:15 • Новости дня
    Белорусская армия получила российские батареи зенитных комплексов «Тор-М2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусская армия получила очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» из России, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    В официальном заявлении подчеркивается: «Поступление на вооружение данных ЗРК является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны». Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» обеспечивает противовоздушную защиту объектов и способен вести боевые задачи даже при сложных климатических условиях, передает ТАСС.

    Передача комплексов проходит в рамках российско-белорусского сотрудничества, предполагающего совместное развитие противовоздушной обороны. Министерство обороны отмечает, что новые поставки укрепят безопасность страны и позволят повысить уровень защиты воздушного пространства.

    Ранее заместитель гендиректора концерна Вячеслав Дзиркалн сообщил, что боевое применение продемонстрировало высокую результативность зенитных комплексов «Тор» при уничтожении беспилотных летательных аппаратов благодаря уникальным техническим возможностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке Aero India назвали основные преимущества российского зенитного ракетного комплекса «Тор». Эксперт отметил, что американские системы HIMARS являются легкими целями для российских средств противовоздушной обороны. В Белоруссию прибыла батарея российских ЗРК «Тор-М2».

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Лукашенко освободил Акулович от должности главы БелТА

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирина Акулович завершает работу на посту гендиректора агентства БелТА и в ближайшее время займет новую должность.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Ирины Акулович от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА), передает ТАСС.

    В телеграм-канале «Пул первого», связанном с пресс-службой главы государства, уточняется, что Акулович перейдет на другую работу. Подробности о ее дальнейшем назначении пока не разглашаются.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин и Жапаров возложили венки к Вечному огню в Бишкеке
    Путин и Жапаров возложили венки к Вечному огню в Бишкеке
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Бишкеке президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров почтили память участников Великой Отечественной войны, возложив венки к мемориалу «Вечный огонь» на площади Победы.

    Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» на площади Победы в Бишкеке, сообщает ТАСС.

    В церемонии принимал участие почетный караул, во время которой прозвучала траурная музыка. Лидеры сопроводили солдат с венками к верхней площадке мемориала и почтили память павших минутой молчания.

    После возложения венков Путин и Жапаров расправили траурные ленты на цветочных композициях. В завершение мероприятия прозвучал троекратный ружейный залп в память о героях Великой Отечественной войны.

    Мемориальный комплекс, построенный в 1985 году в честь 40-летия Победы, выполнен в виде арки из трех изогнутых линий, напоминающей юрту. В основании конструкции установлены статуя «Мать» и очаг с Вечным огнем.

    В архитектуре комплекса отражены образы киргизских героев войны. По краям лестницы к Вечному огню размещены шесть мраморных плит с именами героев и короткими надписями о значении Великой Победы для города и человечества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал трехдневный государственный визит в Киргизию.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин учредил День фельдъегерской связи

    Путин подписал указ об утверждении Дня фельдъегерской службы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России официально появился новый профессиональный праздник – 17 декабря теперь ежегодно будет отмечаться как День российской фельдъегерской связи, говорится в указе президента Владимира Путина.

    Решение об учреждении официального Дня российской фельдъегерской связи зафиксировано в указе, подписанном президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС. Отмечать его будут ежегодно 17 декабря для поддержания и развития исторических традиций, а также для повышения престижа службы.

    До утверждения указа этот день отмечали неофициально. В документе подчеркивается, что инициатива также направлена на укрепление профессионального статуса сотрудников фельдъегерской службы.

    Фельдъегерская служба РФ действует с 1716 года. Этот орган с момента основания не прекращал свою работу, функционируя даже во время Октябрьской революции 1917 года и Великой Отечественной войны.

    Государственная фельдъегерская служба России занимается безопасной пересылкой государственных документов и является федеральным органом исполнительной власти.

    Президент России Владимир Путин ранее наделил сотрудников Государственной фельдъегерской службы полномочиями по противодействию беспилотникам.


    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 13:20 • Новости дня
    Путин заявил о полном обеспечении Киргизии топливом на льготных условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Россия полностью обеспечивает Киргизию бензином и дизелем на особых условиях без взимания вывозной пошлины, что приносит экономическую выгоду республике, заявил президент России Владимир Путин.

    Россия в полном объеме обеспечивает Киргизию бензином и дизельным топливом на льготных условиях, сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что поставки осуществляются без экспортной пошлины.

    «Россия полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях, без взимания вывозной пошлины, что также дает прямой экономический эффект для республики», – отметил Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества в стремительно меняющемся мире.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 11:00 • Новости дня
    Путин назвал базу России в Киргизии гарантом стабильности региона

    Путин назвал военную базу России в Киргизии гарантом стабильности региона

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенная российская военная база, размещенная в Киргизии, способствует сохранению стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Садыром Жапаровым.

    Размещенная в Киргизии объединенная российская военная база остается важнейшим фактором стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым, передает ТАСС.

    Путин также отметил согласованную позицию Москвы и Бишкека в международных структурах, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН.

    «Настроены на тесное взаимодействие в ходе председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества, которое началось в сентябре», – заявил Путин.

    В рамках нынешней встречи российский президент предложил обсудить все вопросы двусторонней повестки и определить направления для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. По его словам, Россия рассчитывает на углубление отношений с Киргизией по самым разным направлениям.

    Объединенная российская военная база в Киргизии входит в состав Коллективных сил быстрого реагирования и занимается обеспечением безопасности воздушного пространства стран ОДКБ. База играет ключевую роль в обеспечении военного присутствия России в Центральной Азии.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров в 2023 году заявил, что российская авиабаза Кант остается надежным гарантом безопасности в Центральной Азии.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным государственным визитом.

    Путин в сопровождении кавалерии на автомобиле «Аурус» прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с Жапаровым.

    Переговоры между Путиным и Жапаровым начались в зале «Чеч добот» этой резиденции.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 10:36 • Новости дня
    Путин и Жапаров начали переговоры

    Президент России Путин и президент Киргизии Жапаров начали переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым начались в зале «Чеч добот» в резиденции «Ынтымак ордо».

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым стартовали в зале «Чеч добот» на территории резиденции «Ынтымак ордо», передает ТАСС. Главы государств обсуждают широкий круг двусторонних вопросов, а также взаимодействие России и Киргизии на международной арене.

    В состав российской делегации вошли вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и ряд федеральных министров, включая главу МВД Владимира Колокольцева и министра спорта Михаила Дегтярева. Вместе с ними присутствуют представители бизнеса и ключевых отраслей экономики.

    Как ожидается, по завершении переговоров Владимир Путин и Садыр Жапаров выступят с совместным заявлением для представителей прессы.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Путин и Садыр Жапаров в Бишкеке почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили венки к мемориалу «Вечный огонь».

    Президент России на «Аурусе» в сопровождении кавалерии прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» для встречи с Жапаровым.

    Официальный визит Путина начался с протокольной церемонии.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 10:54 • Новости дня
    Путин: Россия и Киргизия проводят около 97% расчетов в нацвалютах

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Киргизия проводят около 97% платежей в национальных валютах, сообщил президент Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

    Россия и Киргизия переходят на расчеты в национальных валютах: на данный момент уже порядка 97% платежей проводится без использования иностранных денежных единиц, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

    Российский президент уточнил, что стороны продолжают обсуждать новые схемы организации взаимных расчетов.

    Владимир Путин также подчеркнул, что отношения между Россией и Киргизией строятся на принципах стратегического партнерства и союзничества. По его словам, сотрудничество между странами развивается успешно, опираясь на взаимное уважение и базовый договор о дружбе и сотрудничестве.

    «Мы очень рады с коллегами находиться в дружественной Киргизии – Кыргызстане. Визит проходит в преддверии заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Высоко ценим большую работу, проделанную Киргизией в ходе своего председательства в ОДКБ. Россия принимает у вашей страны эстафету и будет председательствовать в организации в 2026 году», – заявил Путин.

    Кроме того, на встрече президентов был анонсирован пакет ключевых соглашений между Москвой и Бишкеком. Владимир Путин сообщил, что в рамках визита будет подписано программное совместное заявление, посвященное расширению двустороннего сотрудничества, а также пакет межправительственных документов в таких сферах, как торговля, экономика, образование и миграция.

    Президент России выразил надежду встретиться с Садыром Жапаровым в ходе неформального саммита СНГ, который намечен на конец декабря в Петербурге. Путин отметил, что традиционные предновогодние встречи лидеров стран СНГ проходят ежегодно, а в нынешнем году дата саммита – 21–22 декабря.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    В сопровождении кавалерии Путин на автомобиле «Аурус» прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с президентом Садыром Жапаровым.

    Официальный визит Путина начался с протокольной церемонии.

    Переговоры между Путиным и Жапаровым начались в зале «Чеч добот» в резиденции «Ынтымак ордо».

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с российским чиновником
    CNN сообщил о «значительных трудностях» в переговорах США и Украины
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    Такаити оправдалась за слова, спровоцировавшие ссору с Китаем
    В московском госпитале у ветеранов СВО вымогали деньги
    Умер народный артист РСФСР Всеволод Шиловский

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации