Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Умер создатель пусковых комплексов «Искандер» и «Тополь» Валериан Соболев
Создатель пусковых установок «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет, сообщил телеканал «Звезда».
Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни, передает ТАСС. Сообщение о его смерти опубликовал телеканал «Звезда». «Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет», – сообщил телеканал.
Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде. За свою карьеру на заводе «Баррикады» он прошел путь от инженера до главного конструктора предприятия.