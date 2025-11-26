Генсек НАТО допустил завершение конфликта на Украине к концу года

Генсек НАТО Рютте допустил завершение конфликта на Украине к концу года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью испанской газете El Pais, конфликт на Украине может завершиться до конца текущего года, передает ТАСС.

По его словам, для этого потребуется продолжить переговоры и провести дополнительные встречи при участии ЕС и НАТО. «Конечно», – ответил Рютте на вопрос о вероятности окончания конфликта к концу года, добавив: «Всегда сложно предсказывать, но я правда надеюсь, что мир скоро наступит».

Однако Рютте подчеркнул, что мирный план не меняет оценки России как долгосрочной угрозы для Европы. По его словам, европейские страны уже внесли существенный вклад в поставки вооружений Киеву, но есть возможности, которые способны предоставить только США.

Он сообщил, что по инициативе президента США Дональда Трампа американское оружие для Украины финансируется Канадой и европейскими союзниками. В настоящее время Киев ежемесячно получает вооружения на сумму около 1 млрд долларов, и к концу года эта сумма может достичь примерно 5 млрд долларов.

На саммите альянса в Вашингтоне была принята формулировка о необратимости пути Украины в НАТО. Тем не менее некоторые союзники, включая США, пока возражают против приема Украины в альянс. Рютте добавил, что решение должно приниматься единогласно, как того требует Вашингтонский договор 1949 года.

В НАТО заявили, что Рютте принял участие в заседании «коалиции желающих» по Украине.