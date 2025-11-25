Axios сообщил о планах конгрессменов США уйти в отставку из-за угроз

Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Axios: Конгрессмены США задумываются об уходе в отставку из-за угроз и распрей
Члены палаты представителей США обсуждают возможный уход из-за участившихся угроз и внутренних конфликтов, что вызывает обеспокоенность у политиков обеих партий, пишет Axios.
Конгрессмены-республиканцы в США всерьез рассматривают возможность досрочно покинуть свои посты или не переизбираться на следующий срок из-за угроз жизни и конфликтов внутри палаты представителей, передает Axios.
Как подчеркнул собеседник портала, «угрозы смерти и внутренние распри побуждают членов нижней палаты задуматься о будущем», а громкая отставка Маржори Тейлор Грин стала шоком для многих коллег.
По информации издания, 41 конгрессмен уже объявил о своем намерении завершить работу после истечения текущего срока. Ожидается, что их число в ближайшем будущем возрастет. Члены палаты представителей в большинстве получают по 174 тыс. долларов в год, но за последние годы работа на этом посту стала «заурядной», как считают многие законодатели.
Axios уделяет внимание словам представителя палаты Тима Бэрчетта, который отметил: «Мы, кажется, никогда ничего не делаем». На фоне нарастающей напряженности зафиксировано увеличение числа нападений и угроз.
Напоминается о покушении на судью Кавано, попытке похищения губернатора Мичигана и недавнем поджоге резиденции губернатора Пенсильвании. Только в 2024 году зарегистрировано около 10 тыс. угроз в адрес конгрессменов и членов их семей, сообщает источник.
Особое внимание привлекла Маржори Тейлор Грин, которая покинет конгресс 5 января 2026 года на фоне конфликта с Дональдом Трампом. По ее словам, именно риторика Трампа стала одной из причин многочисленных угроз в ее адрес. В ответ Трамп публично заявил, что считает жизнь Грин в безопасности, но дистанцировался от нее, назвав ее «разглагольствующей сумасшедшей».
Ранее также сообщалось о гибели сторонника Трампа Кирка, который был убит на массовом мероприятии в Юте, а прокуратура намерена требовать смертной казни для обвиняемого Тайлера Робинсона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, член Конгресса США Марджори Тейлор Грин и ее родственники получили по электронной почте две угрозы убийством.
