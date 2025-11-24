  • Новость часаПутин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    Россия совместно с США переиграла Европу в одной из балканских стран
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время
    В Казахстане задержали шестерых радикалов за пропаганду терроризма
    Умер актер из индийского фильма «Зита и Гита» Дхармендра
    В Кремле подтвердили визит Путина в Киргизию
    Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня

    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    23 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки Евросоюза предложить свои проекты и дополнения к мирному плану американского президента Дональда Трампа не более чем попытки в очередной раз затянуть переговорный процесс, считает политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США. Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в Telegram-канале.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после подтверждения нового мирного плана Трампа европейские лидеры поспешили его раскритиковать. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что план США по мирному урегулированию на Украине требует доработки. Макрон назвал невозможным решение по Украине без согласования с ЕС. Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в африканскую Луанду.

    24 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон намерены предложить внесение в законодательство обязательного нотариального заверения и страхования сделок с единственным жильем для защиты уязвимых граждан и во избежание ситуаций, подобной той, в которую попала певица Лариса Долина.

    Депутаты направили инициативу о новых мерах борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью председателю Верховного суда России Игорю Краснову, сообщает РИА «Новости».

    Основные изменения предусматривают обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование таких сделок, если имущество выступает единственным для покупателя или продавца.

    Документ отмечает, что это необходимо для предотвращения афер и усиления защиты особенно уязвимых категорий, к которым относятся участники спецоперации на Украине, матери-одиночки и пенсионеры.

    По данным парламентариев, суды уже признали более 3 тыс. сделок с участием пожилых граждан недействительными, что позволяет говорить о массовом характере проблемы.

    «Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», – сказано в обращении депутатов.

    Колунов и Вольфсон уверены, что предлагаемые изменения смогут уменьшить количество мошенничеств и восстановить гарантии защиты прав и законных интересов граждан.

    Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье по оспариванию сделки о продаже принадлежащей Долиной квартиры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников. Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег. В Госдуме подготовили закон против «бабушкиных схем» с квартирами.

    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    24 ноября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение американского плана по Украине через СМИ невозможно и некорректно, официальной информации о мирном плане США нет, как и конкретики по переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не считает возможным обсуждение предложений по урегулированию ситуации на Украине, исходя из утечек СМИ о мирном плане США, передает ТАСС. Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает такие обсуждения некорректными и невозможными.

    Песков заявил, что Кремль не располагает официальной информацией о предложениях США по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента, любые серьезные вопросы должны обсуждаться только на основе информации из официальных источников, а появления в прессе не могут быть ориентиром для принятия решений.

    «Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет», – добавил Песков.

    Он также подтвердил, что Россия сохраняет открытую позицию по вопросам переговоров по украинскому урегулированию, но конкретных контактов с США сейчас нет.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры делегаций США и Украины в Женеве самыми эффективными.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на этот план.

    24 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военный Николай Бабчук, сдавшийся в Красноармейске, обратился к служившим с советом сложить оружие и сохранить себе жизнь, его призыв опубликовало Минобороны России.

    Бабчук оказался в плену после неудачной попытки выйти из окруженного российскими войсками Красноармейска, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что вместе с товарищами покинул позиции из-за плохих условий, но двое сослуживцев были убиты при попытке сопротивления бойцам группировки войск ВС России «Центр». Сам он решил не рисковать жизнью и сдаться в плен.

    Бабчук рассказал, что снабжение в окруженном городе поступало крайне редко, раз в неделю. По его словам, бойцам приходилось самостоятельно искать воду и еду, а любые обращения к командованию о ротации оставались без ответа.

    «Надоело. На командование выходишь, говоришь, смена какая-то, ротация или вывод. В ответ: «Ничего не знаю», – сообщил он.

    Пленный порекомендовал своим бывшим сослуживцам не пытаться прорываться из окружения, а сдаться, чтобы сохранить жизнь.

    «Из Красноармейска вы не проберетесь. Лучше вам сдаться и быть живыми. Хоть накормят, будет человеческое отношение. Не будете голодать», – указал он.

    До этого Бабчук сообщал, что в украинском подразделении под Красноармейском 20 бойцов самовольно покинули часть.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные заняли значительную часть Красноармейска, ВСУ оказались в котле и несут существенные потери.

    Также российская армия срывала попытки украинских военных деблокировать выход из Красноармейска.

    24 ноября 2025, 10:11 • Новости дня
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    @ Sergei Grits/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.

    Важные вопросы, связанные с переговорами между США и Украиной, все еще остаются открытыми, передает ТАСС.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что главные спорные пункты переговоров требуют дальнейшего обсуждения на уровне Евросоюза и НАТО.

    По словам Стубба, он обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским утром в понедельник. «Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы», – написал Стубб в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он добавил, что любые решения, подпадающие под компетенцию ЕС или НАТО, будут рассматриваться и приниматься членами этих организаций в индивидуальном порядке. По словам финского лидера, до окончательных договоренностей пока далеко, и процесс требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи Украине со стороны США.

    The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирном плане Дональда Трампа произошли изменения.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    24 ноября 2025, 00:32 • Новости дня
    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян умер в 99 лет

    Умер олимпийский чемпион по футболу и легенда «Спартака» Никита Симонян

    @ Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» и олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян умер 23 ноября, сообщил Российский футбольный союз (РФС).

    «В воскресенье, 23 ноября, ушел из жизни Никита Симонян. Легенде отечественного футбола было 99 лет», – сказано в сообщении РФС.

    Там напомнили, что Симонян стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, был четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР. Симонян – лучший бомбардир в истории московского «Спартака».

    В качестве тренера он  трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. А с 1992 года занимал пост первого вице-президента РФС.

    Симонян за выдающиеся достижения в футболе удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

    Легендарному футболисту 10 октября 2025 года было присвоено звание Героя Труда России  «За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».


    24 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на усиление политического давления со стороны США, подчеркнув, что Киев намерен добиваться выгодных компромиссов в переговорах.

    Зеленский в своем видеообращении к украинцам назвал текущий этап переговоров с Соединенными Штатами критическим моментом, передает ТАСС. Президент Украины отметил, что сейчас наблюдается значительный шум в средствах массовой информации и усиливается политическое давление на Киев.

    «Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления», – заявил Зеленский в ходе обращения. Он подчеркнул, что Киев в переговорах с американскими партнерами будет стремиться находить компромиссы, которые должны способствовать укреплению Украины, а не ослаблению страны.

    Зеленский добавил, что украинские власти продолжают работать с США для достижения оптимальных для государства соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают сведениями о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

    Представители США и Украины заявили о значительном прогрессе в ходе консультаций в Женеве.

    Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который Москва готова обсуждать.

    24 ноября 2025, 11:50 • Новости дня
    Ермак опубликовал заявление Украины и США после встречи в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Представители США и Украины сочли консультации в Женеве крайне продуктивными и отметили значительный прогресс в согласовании позиций, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал совместное заявление Украины и США после переговоров в Женеве, передает «Газета.Ru».

    По словам Ермака, обе делегации сочли консультации крайне продуктивными и отметили значительный прогресс в согласовании позиций. В заявлении подчеркивается, что были определены четкие дальнейшие шаги по реализации мирного плана, предложенного США.

    Кроме того, украинская сторона выразила благодарность Соединенным Штатам и лично президенту Дональду Трампу за активную помощь и поддержку в вопросах урегулирования.

    Напомним, накануне США потребовали от Киева заявления в поддержку мирного плана Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в отсутствии благодарности за усилия США.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной. Марко Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на американский план по Украине.

    24 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Малиновки, Гуляйполя, Воздвижевки, Доброполья в Запорожской области и Отрадного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, две бронемашины и израильскую радиолокационную станцию RADA.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Мирополья, Ездецкого, Алексеевки, Андреевки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Нестерным и Вильчей.

    Противник потерял более 135 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, два склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Кучеровки, Глушковки, Куриловки, Богуславки, Нечволодовки, Нового Мира, Подолов в Харьковской области, Красного Лимана, Диброва и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера, включая американский М113, пять бронемашин, в том числе три американских бронеавтомобиля HMMWV, две самоходные артустановки, румынская пусковая установка РСЗО APR-40 и девять станций РЭБ. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Кривой Луки, Николаевки, Степановки, Краматорска, Васюковки, Иванополья и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 235 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады спецназначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Артемовки, Торецкого, Доброполья, Сергеевки, Белицкого, Родинского в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку Ровного, отчитались в Минобороны.

    Отражены восемь атак 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 35 украинских военнослужащих и американский бронетранспортер М113.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий.

    За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 425 военнослужащих, шесть бронемашин и 155-мм американская гаубица М777, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. Днем ранее они освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.

    За прошлую неделю были освобождены 16 населенных пунктов.

    24 ноября 2025, 06:26 • Новости дня
    Главред портала «Грамота.ру» рассказала, какой станет речь будущего

    Tекст: Катерина Туманова

    В будущем россияне начнут использовать еще больше сокращенных слов в повседневной речи для экономии времени, рассказала главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

    «Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», – рассказала она РИА «Новости».

    Киселева отметила, что в русской речи наблюдается все больше случаев использования компрессивов, сокращенных версий слова. Например, выражения «щас» вместо «сейчас» или «грит» вместо «говорит» можно услышать не только в дружеских диалогах, но и на деловых переговорах.

    По ее словам, сокращенные слова помогают экономить время на общение, и их число, по прогнозам специалистов по фонетике, будет увеличиваться. Эксперты связывают ускорение темпа речи с изменениями в современных способах коммуникации, высоким информационным потоком и стремлением к краткости.

    Каксообщили ранее в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина, в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа».


    24 ноября 2025, 06:44 • Новости дня
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресные переговоры завершили дипломатический марафон после того как президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять сделку до четверга, добавив, что этот план не является «окончательным предложением» Америки, госсекретарь Марко Рубио позже попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, но через несколько часов заявил, что его автором были США.

    Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа «беспорядочной», пишет Financiel Times (FT).

    Газета напоминает, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в воскресенье в Женеве со своими американскими и украинскими коллегами, в том числе с Рубио, зятем Трампа Джаредом Кушнером, специальным представителем Стивом Уиткоффом – одним из авторов плана – и министром армии США Дэниелом Дрисколлом, близким союзником вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, главой офиса президента Владимира Зеленского, и главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем к ним присоединились представители Европы.

    В своем выступлении в воскресенье вечером Рубио сказал, что заверил европейских чиновников в том, что любые элементы плана, напрямую касающиеся Европы или НАТО, будут вынесены на «отдельный трек» переговоров, поскольку требуют участия Европы и НАТО.

    «Европейские страны предприняли арьергардные действия, чтобы замедлить реализацию плана США по оказанию давления на Украину», – пишет газета.

    Один европейский чиновник в беседе с FT выразил опасения, что Трамп может в отчаянии отказаться от поддержки Украины со стороны США, что поставит Зеленского и его страну в опасное положение.

    «Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», – сказал он.

    Европейские дипломаты ожидают, что на следующей неделе Франция, Германия и Великобритания проведут дополнительные встречи. Среди других возможных участников – лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы пытаемся придумать что-то, что можно было бы предложить в качестве встречного условия», – сказал европейский дипломат.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине. В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что тесная работа с Украиной по мирному плану продолжится в ближайшие дни.

    24 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    В ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым глава государства заявил: «Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время на Украине и займемся своими делами». Видеофрагмент встречи Лукашенко с Евраевым опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Axios сообщил, что на прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    24 ноября 2025, 07:14 • Новости дня
    Белый дом: Киев выразил согласие с планом урегулирования
    @ Martial Trezzini/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представительство киевского режима заявило, что все беспокоящие его вопросы тщательно рассмотрели в ходе встречи в Женеве, заявили в Белом доме.

    Все основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая гарантии безопасности, экономическое развитие, защиту инфраструктуры, свободу судоходства, тщательно рассмотрели на встрече, указали в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в ходе встречи также рассмотрели вопрос политического суверенитета.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио называл встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также указывал о необходимости получить реакцию российской стороны по Украине.

    24 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    Лидеры Европы решили экстренно обсудить мирный план по Украине в Анголе
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Анголе на полях саммита с Африканским союзом в 12.30 мск соберутся лидеры Евросоюза для обсуждения мирного плана по Украине, сообщило Reuters.

    Экстренный саммит Евросоюза по мирному плану для Украины начнется в столице Анголы Луанде в 12.30 мск, передает ТАСС. Встреча проходит в рамках планового совместного саммита ЕС и Африканского союза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта инициировал внеплановую дискуссию по Украине на саммите. Лидеры некоторых европейских стран, которые не прибыли в Анголу лично, участвуют в обсуждении по видеосвязи.

    Повестка саммита посвящена оценке американского мирного предложения по урегулированию ситуации на Украине и координации позиции Евросоюза по данному вопросу.

    Ранее Кошта сообщил, что на саммите в Анголе лидеры ЕС будут обсуждать предложенный США план урегулирования на Украине.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что после переговоров США и Украины остаются существенные нерешенные вопросы.

    На саммите G20 в ЮАР европейские лидеры раскритиковали предложения Трампа по Украине и призвали их скорректировать из-за спорных уступок России.

    Позже Европейский союз предложил свой план урегулирования конфликта на Украине, который содержит 24 пункта, предусматривает контроль третьих стран и постепенное снятие санкций с России.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    24 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После очередной части переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и Украины, госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать участие в процессе согласования пунктов мирного плана.

    «Ну, очевидно, у россиян есть право голоса, не так ли?! Мы начали этот процесс с того, что изложили наше понимание позиции России, о которой нам сообщали различными способами», – ответил Рубио.

    В Госдепартаменте, по его словам, множество письменных неофициальных документов и материалов, которые долгое время обсуждались по позиции России.

    «Таким образом, независимо от того, к чему мы пришли сегодня, очевидно, что теперь мы должны представить это решение, если сможем достичь соглашения с украинской стороной, российской стороне. Это еще одна часть этого уравнения. Они должны согласиться с этим, чтобы все заработало», – добавил госсекретарь США.

    Напомним, по итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

