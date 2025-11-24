  • Новость часаФСБ обнародовала видео ликвидации диверсантов на Алтае
    Финнов накрыл параноидальный страх перед «российским вторжением»
    Взятый в плен в Красноармейске украинский военный призвал сослуживцев сдаваться
    Опубликован европейский план урегулирования на Украине из 24 пунктов
    Умер Никита Симонян
    МВД выявило похитителей выплат участникам СВО в двух регионах
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины
    Ермак опубликовал заявление Украины и США после встречи в Женеве
    Британия заявила о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
    ЦБ предложил запретить маркетплейсам продажу банковских продуктов
    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    24 ноября 2025, 11:55 • Новости дня

    Минстрой заявил о необходимости регулировать деятельность риелторов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государство должно регулировать работу риелторов, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

    Стасишин заявил, что государство должно заняться регулированием деятельности риелторов, передает ТАСС.

    По его словам, нынешнее отсутствие достаточного внимания со стороны государственных органов в этой сфере приводит к разного рода перекосам и негативным последствиям для покупателей и продавцов.

    Стасишин уточнил, что при покупке недвижимости на первичном рынке сделка сегодня выглядит значительно безопаснее, чем при приобретении на вторичном, поскольку сфера застройщиков за последние шесть лет подверглась строгому регулированию и реформам, а правила для них остаются стабильными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, риелторы создали штаб по защите покупателей недвижимости.

    23 ноября 2025, 12:33 • Новости дня
    @ Суды общей юрисдикции Московской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в городе Видное назначил семь лет колонии стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой, признав ее виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в суде.

    Семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено стюардессе авиакомпании «Уральские авиалинии» Варваре Волковой, передает ТАСС. Волкова признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России из политической ненависти.

    Суд выяснил, что в январе текущего года Волкова увидела в социальных сетях ролик с участием российского танкиста, который принимал участие в спецоперации на Украине. Испытав к нему неприязнь, она нашла его телефон и высказала ему угрозы. Позднее она опубликовала ряд постов в чате деревни Сапроново, где высказала поддержку Вооруженным силам Украины и заявила, что готова угостить их чаем, если они войдут в Подмосковье.

    В ходе процесса Волкова не отрицала факты публикаций, однако попыталась объяснить свои действия эмоциональной нестабильностью. Суд счел ее вину полностью доказанной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заочно приговорил актера Анатолия Хабарова к девяти годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Московский городской суд утвердил приговор блогеру Дмитрию Шпаку за аналогичные материалы. В 2024 году российские суды вынесли 82 приговора по делам о фейках о армии.

    23 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла

    Военный эксперт Кнутов: Запорожскую область будут освобождать из Днепропетровской

    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «После освобождения Тихого и Отрадного все четче вырисовывается движение российских войск на юго-запад. Это фактически будет означать заход в Запорожскую область с тыла, что представляет колоссальную опасность для противника», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, вдоль Гуляйполя и Орехова ВСУ выстроили серьезные укрепления, которые очень сложно «взять в лоб». «А вот путем обхода их можно относительно легко преодолеть. Все, что могут сделать оппоненты, это оборудовать временные, гораздо более слабые позиции», – рассуждает аналитик.

    Он полагает, что такое движение ВС России создаст предпосылки для освобождения Запорожья. «Впрочем, наши военные могут продолжать движение и в сторону Днепропетровска (Днепр). Дело в том, что выход к городу разрежет группировку ВСУ практически пополам. И для противоборствующей стороны остро встанут вопросы логистики, также это повлечет за собой серьезные политические последствия для Киева», – продолжает спикер.

    Эксперт также допустил, что первоочередным при движении на запад региона может стать освобождение Покровского. «Это вполне возможно. В Днепропетровской области не так много крупных населенных пунктов. И Покровское – один из них, это райцентр. Его освобождение нанесет удар по ВСУ», – пояснил он.

    В заключение Кнутов отметил, что итоговое направление движения российских войск, скорее всего, будет выбираться исходя из степени сопротивления противника.

    «Тихое – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 120 человек. Расположено в десяти км к востоку от поселка Покровское. Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска», – пишет военкор Александр Коц.

    В то же время в Отрадном численность населения составляет порядка 160 человек, добавляет он. «Расположено на трассе Т0401 в семи км к югу от Покровского и в трех км к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», – подчеркивает эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Согласно данным ведомства, группировка «Восток» нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области.

    Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

    Отметим, что за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    При этом в начале ноября подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские войска формируют «северную» клешню для освобождения Гуляйполя.

    Кроме того, после освобождения Малой Токмачки министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Тогда эксперты объясняли, что одновременное продвижение войск в направлении Гуляйполя и Орехова приближает освобождение Запорожья.

    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    23 ноября 2025, 16:40 • Новости дня
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внесении нового предложения по вопросам урегулирования на Украине, отказавшись раскрывать его детали на фоне переговоров в Женеве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Мерц пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.


    23 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Полный текст плана Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине опубликовала газета The Telegraph, сообщает «Коммерсантъ». Документ включает 24 пункта, разработанных в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. Среди ключевых мер планирована организация контроля за соблюдением прекращения огня со стороны союзников Украины под руководством США, в основном в дистанционном формате с помощью дронов, спутников и иных технологий.

    Евросоюз выдвинул следующие предложения:

    1. После завершения боевых действий должны быть созданы условия для стабильного и безопасного мира.

    2. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.

    3. Немедленное начало Киевом и Москвой переговоров о привлечении третьих стран для контроля за соблюдением прекращения огня.

    4. Мониторинг выполнения договоренностей возлагается на союзников Украины во главе с США, с преимущественным использованием дистанционных средств: спутников, беспилотников и иных технологий.

    5. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.

    6. Возвращение Россией всех перемещенных украинских детей под контролем международных организаций.

    7. Обмен военнопленными по принципу «всех на всех», а также освобождение Россией всех задержанных гражданских лиц.

    8. Проведение территориальных переговоров на основе актуальной линии боевого соприкосновения.

    9. После стабилизации режима прекращения огня стороны содействуют предоставлению гуманитарной помощи, включая перемещение родственников через линию разграничения.

    10. Подтверждение суверенного статуса Украины, без какого-либо принуждения Киева к нейтралитету.

    11. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

    12. Отсутствие каких-либо ограничений для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и ее оборонно-промышленного комплекса.

    13. Гарантами безопасности для Украины выступят ряд европейских и других заинтересованных государств, с правом Киева размещать на своей территории силы союзников.

    14. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.

    15. Украина вступает в Евросоюз.

    16. Подтверждение Украиной статуса безъядерного государства и приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.

    18. По достижении договоренностей по территориям Россия и Украина обязуются не изменять их силовым путем.

    19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.

    20. Обеспечение беспрепятственного судоходства Украины по реке Днепр и восстановление ее контроля над Кинбурнской косой.

    21. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

    22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

    23. Поэтапная отмена санкций в отношении России после достижения прочного мира, с возможностью их восстановления в случае нарушения соглашения.

    24. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    23 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине

    Политолог Лукьянов: Европейские проекты мирного урегулирования заведомо никуда не ведут

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки Евросоюза предложить свои проекты и дополнения к мирному плану американского президента Дональда Трампа не более чем попытки в очередной раз затянуть переговорный процесс, считает политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США. Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в Telegram-канале.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после подтверждения нового мирного плана Трампа европейские лидеры поспешили его раскритиковать. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что план США по мирному урегулированию на Украине требует доработки. Макрон назвал невозможным решение по Украине без согласования с ЕС. Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в африканскую Луанду.

    23 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Глава минфина США назвал европейские санкции против России провальными

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, подчеркнув их 19-кратную неэффективность.

    Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что считает европейские санкции против России неэффективными, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу NBC он подчеркнул: «Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: «О, мы принимаем 19-й пакет санкций». По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились».

    Бессент также выразил мнение, что европейские страны продолжают финансировать Россию, поскольку закупают нефть из России. По его словам, несмотря на введение новых ограничительных мер, Европа не смогла достичь ожидаемого эффекта и продолжает поддерживать российскую экономику через энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Санкции охватили более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Евросоюз также ввел запрет на экспорт сжиженного природного газа с России.

    23 ноября 2025, 13:05 • Новости дня
    Умер народный артист России Виталий Мишле
    Умер народный артист России Виталий Мишле
    @ Александр Макаров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народный артист России Виталий Мишле, известный своими ролями в телеспектаклях «Девичий переполох» и «Севастопольский вальс», скончался на 85-м году жизни, сообщил генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский.

    «Его не стало в пятницу», – сказал Тартаковский и отметил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. Пока дата похорон не уточняется, передает ТАСС.

    Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года в Саратове. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, после чего стал артистом труппы Московского театра оперетты. Среди последних ролей Мишле – Луи Филипп в «Баядере», Аполлон в «Орфее в аду» и Пежинек в «Марице».

    Ранее в Москве в возрасте 68 лет скончался известный актер театра и кино, заслуженный народный артист России Владимир Симонов.

    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Дипломат Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского

    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    24 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    Британия заявила о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
    Британия заявила о перехвате российского корвета и танкера в Ла-Манше
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский патрульный корабль якобы перехватил российский корвет и танкер после слежки за ними в проливе Ла-Манш, сообщило в воскресенье Министерство обороны Соединенного Королевства.

    В течение последних двух недель патрульный корабль HMS Severn перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», когда они пересекали Ла-Манш, сообщило министерство, после чего передал функции наблюдения неизвестному союзнику по НАТО у берегов Бретани, передает агентство Associated Press (AP).

    В дополнение к кораблям, дислоцированным у побережья Великобритании, страна направила в Исландию три самолета «Посейдон» в рамках миссии НАТО по патрулированию российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике, сообщило британское Минобороны.

    В агентстве отметили, что заявления британского министерства появились через несколько дней после заявлений министр обороны Британии Джона Хили о якобы зафиксированном факте применения российским судном «Янтарь» лазеров против пилотов Королевских ВВС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Лондоне призвало  британские власти не делать деструктивных шагов в связи с заявлениями о слежке британских ВМС за российским судном «Янтарь».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно», комментируя ситуацию вокруг «Янтаря»

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обвинения Лондона в использовании моряками судна «Янтарь» лазеров демонстрируют уровень истерии британского руководства.

    23 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский план по урегулированию кризиса на Украине предлагает обеим сторонам прекратить боевые действия, вести переговоры о спорных территориях, исходя из текущей линии соприкосновения, а также признать отсутствие каких-либо ограничений для армии и оборонной промышленности Украины.

    План урегулирования украинского кризиса, предложенный европейскими странами в ответ на инициативы США, предусматривает отсутствие ограничений для численности вооруженных сил Украины и масштабов ее оборонной промышленности, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Daily Telegraph.

    В представленном документе говорится: «Общие условия предусматривают, что обе стороны конфликта берут обязательства о полном прекращении боевых действий в небе, на земле и на море без каких-либо условий». Переговоры относительно спорных территорий предлагается начать, исходя из текущей линии соприкосновения.

    Европейский план, состоящий из 24 пунктов, также включает предложение немедленно приступить к переговорам о технических деталях мониторинга соблюдения режима прекращения огня с участием США и европейских государств. При этом контроль за соблюдением договоренностей, согласно проекту документа, должен проходить преимущественно дистанционно – с использованием спутников, беспилотников и других технологий, а расследование возможных нарушений предполагается осуществлять наземными группами при необходимости.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    23 ноября 2025, 15:16 • Новости дня
    В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины
    В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз категорически отвергает возможность изменения украинских границ и не намерен вводить ограничения, способные ослабить ВСУ, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Европейский союз выступает против любых изменений границ Украины и не поддерживает введение ограничений, которые могли бы ослабить Вооруженные силы Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованное на сайте Еврокомиссии.

    В тексте документа говорится: «Мы (ЕС – ред.) договорились об основных элементах, необходимых для справедливого и прочного мира и для сохранения суверенитета Украины... Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил». В ЕК считают, что страна должна самостоятельно принимать решения об укреплении обороны.

    Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС видит для себя ключевую роль в будущих договоренностях в сфере безопасности Украины. По ее словам, Евросоюз будет продолжать сотрудничество с Киевом, странами ЕС и США для продвижения к мирному урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине. Дональд Трамп одобрил предложенный мирный план по Украине, который обсуждается на международном уровне. Представитель США Стив Уиткофф достиг договоренности с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу урегулирования конфликта.


    24 ноября 2025, 00:32 • Новости дня
    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян умер в 99 лет

    Умер олимпийский чемпион по футболу и легенда «Спартака» Никита Симонян

    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян умер в 99 лет
    @ Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» и олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян умер 23 ноября, сообщил Российский футбольный союз (РФС).

    «В воскресенье, 23 ноября, ушел из жизни Никита Симонян. Легенде отечественного футбола было 99 лет», – сказано в сообщении РФС.

    Там напомнили, что Симонян стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, был четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР. Симонян – лучший бомбардир в истории московского «Спартака».

    В качестве тренера он  трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. А с 1992 года занимал пост первого вице-президента РФС.

    Симонян за выдающиеся достижения в футболе удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

    Легендарному футболисту 10 октября 2025 года было присвоено звание Героя Труда России  «За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».


    24 ноября 2025, 09:08 • Новости дня
    МВД выявило похитителей выплат участникам СВО в двух регионах
    МВД выявило похитителей выплат участникам СВО в двух регионах
    @ МВД РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники в Челябинской и Свердловской областях искали кандидатов на военную службу и отправку в зону спецоперации, чтобы присваивать себе их выплаты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Это этническая организованная группа, которая специализировалась на поиске кандидатов для военной службы и для отправки их в зону СВО с целью последующего хищения единовременных выплат, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Они похищали в том числе компенсации за ранения или гибель военнослужащих.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», фигурантов заключили под стражу. В ходе обысков по их местам жительства изъяли три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие предметы.

    Ранее в Петербурге поймали злоумышленников, которые обманом обеспечивали отправку новобранцев в зону СВО и присваивали себе их выплаты.

    До этого аферисты начали имитировать сайты благотворительных фондов, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.

    23 ноября 2025, 19:53 • Новости дня
    США потребовали от Украины заявления о поддержке плана Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские представители добиваются, чтобы Киев согласился на проект из 28 пунктов, предусматривающий признание контроля Россией над Крымом, ДНР и ЛНР.

    США оказывают давление на Киев, настаивая на принятии 28-пунктного мирного предложения как основы для переговоров по урегулированию конфликта с Россией, передает Bloomberg. Американские представители, включая министра армии Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Виткоффа, проводят в Женеве переговоры со своими украинскими коллегами.

    Издание сообщает, что США пригласили Украину оформить официальное заявление, подтвердив, что Киев участвовал в разработке инициативы, после известий о значительном вкладе Москвы в мирный план. Разногласия возникли и по поводу того, чтобы встречаться с Украиной и европейскими представителями одновременно: Вашингтон выступает против такого формата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.


    24 ноября 2025, 11:11 • Новости дня
    ФСБ обнародовала видео ликвидации диверсантов на Алтае
    ФСБ обнародовала видео ликвидации диверсантов на Алтае
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись, на которой запечатлена попытка двух диверсантов в Алтайском крае взорвать железнодорожные поезда, опубликовали в ФСБ.

    При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы на месте, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает Ura.ru.

    Злоумышленники собирались пустить под откос поезда с помощью специального устройства.

    Диверсанты были жителями региона, они получили задание провести диверсию и теракты за денежное вознаграждение.

    Спецслужбы установили, что вербовка подозреваемых осуществлялась через Telegram.

    Ранее СК сообщал, что в Алтайском крае двое жителей попытались расстрелять сотрудников ФСБ, их уничтожили ответным огнем.

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Робот-истребитель может преобразить облик ВВС США

    Крайне опасную систему вооружений начали создать в Соединенных Штатах Америки. Пока всеобщее внимание приковано к проекту истребителя F-47, в рамках той же программы NGAD уже совершила первый полет машина, которая должна стать гораздо более серьезной угрозой, в том числе для российской боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

