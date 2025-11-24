Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.3 комментария
Сакс заявил о саморазрушительной политике ЕС по отношению к России
Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс указал, что отказ Евросоюза от самостоятельной дипломатии с Россией вынуждает его тратить триллионы евро на вооружение.
Евросоюз, отказываясь от собственной дипломатической инициативы в отношениях с Россией, наносит серьезный ущерб самому себе, передает ТАСС со ссылкой на интервью директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса для Il Fatto Quotidiano.
Эксперт заявил: «Если Европа так остро переживает последствия американо-российской дипломатии и свою изоляцию, то ей следует инициировать собственные дипломатические контакты с Россией. Вместо этого она последовательно отвергает эту идею. Европа снова наносит себе серьезные раны».
Сакс подчеркнул, что сопротивление европейских лидеров плану США он считает бессмысленным, а продолжение боевых действий на Украине только увеличивает количество жертв.
По его мнению, европейские политики ошибаются, думая, что силовой подход способен изменить ситуацию в пользу Киева. Экономист также выразил мнение, что реальные интересы лидеров ЕС и Британии связаны с перевооружением и попытками реализовать геополитические амбиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предложил завершить конфликт на Украине путем передачи новых территорий России и предоставления гарантий безопасности Киеву.
The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирный план Трампа были внесены изменения.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.