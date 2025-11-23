  • Новость часаНа Шатурской ГРЭС после атаки украинских беспилотников произошел пожар
    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики
    Трамп: Если Зеленскому не нравится мирный план, он может биться до разрыва маленького сердца
    Келлог назвал позерством заявления Украины об отказе признать потерю территорий
    Сын экс-президента Киргизии Атамбаева задержан за призыв к свержению власти
    Украина атаковала Шатурскую ГРЭС в Московской области
    Власти ДНР сообщили о попытках ВСУ построить укрепления возле Славянска
    ХАМАС объявило о готовности возобновить боевые действия в Газе
    Германия не смогла отказаться от оплаты российского СПГ
    В Литве пригрозили ограничить транзит в Калининград
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    23 ноября 2025, 10:38 • Новости дня

    ВС России уничтожили временный пункт ВСУ ударным дроном в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Операторы беспилотных комплексов 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки обнаружили и уничтожили пункт временной дислокации вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что в ходе воздушной разведки расчетами беспилотников было выявлено место размещения украинских военнослужащих. После дополнительного анализа цели ударный дрон «Молния» 72-й омсбр провел атаку по обнаруженному объекту.

    По данным Минобороны России, в результате удара удалось уничтожить до шести бойцов вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ покинула свои позиции под Ямполем после мощного артиллерийского обстрела. Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Березовое в Днепропетровской области.

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    23 ноября 2025, 00:50 • Новости дня
    Джонсон назвал план США «военной кастрацией» Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предложенный США план украинского урегулирования «предусматривает военную кастрацию Украины», заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

    «Так называемый мирный план предусматривает военную кастрацию Украины», – заявил Джонсон в колонке для Daily Mail.

    Он считает, что «это полное предательство Украины», которое в случае принятия якобы превратит Украину в «орудие в руках Москвы». «Это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен», – говорится в статье Джонсона.

    Джонсон отмечает, что «протесты западных стран» звучат недостаточно громко, хотя «украинцам предъявили ультиматум на этих позорных условиях». «Где их союзники? Где их друзья?» – заявил он.

    Большую часть статьи Джонсон посвятил обсуждению ситуации в Великобритании с ее «кризисом идентичности», «замедленным экономическим крахом», ограничениями свободы слова. Джонсон заявил, что Москва якобы «восстанавливает Российскую империю», а вот «британцы стали настолько жалкими, что фактически раздают свою собственную суверенную территорию», имея в виду острова Чагос.

    Основной же темой рассуждений Джонсона стали споры о политике Великобритании в области COVID-19. Эту тему он также увязал с Россией, заявив, что Москва могла бы «погрузить всю Великобританию в паралич, поддерживаемый государством, просто убедив их в необходимости принять меры предосторожности против нового вируса российского происхождения».

    Тема COVID-19 является болезненной для Джонсона, так как скандал из-за участия в вечеринках, проходивших в период карантина, в итоге стоил ему кресла премьера. Что касается переговоров по островам Чагос, то они продолжаются с 2024 года, когда Британия и Маврикий достигли принципиальной договоренности о передаче архипелага Маврикию.

    Напомним, Британия в октябре возглавила рейтинг самых недружественных по отношению к России правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование на Украине в рамках предложенного американцами плана.

    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    23 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Келлог назвал позерством заявления Киева об отказе признать потерю территорий

    Келлог назвал позерством заявления Киева об отказе признать потерю территорий
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова зампостпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин о том, что Украина никогда не признает потерю территорий и не пойдет на ограничение численности ВСУ, являются позерством, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    «Я думаю, что представитель в ООН высказала свои комментарии. Я думаю, что это позерство. Я думаю, им нужно позерствовать перед своим народом», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Украине придется принять несколько сложных решений, чтобы завершить конфликт. «В армии мы всегда говорим, что последние 10 м до цели – самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», – сказал он.

    «Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения «Минска-1» или «Минска-2». Часть гарантий ляжет на США», – заявил Келлог. Келлог добавил, что вопросы гарантий безопасности будут прописаны отдельным приложением к мирному соглашению. По мнению Келлога, Соединенные Штаты сначала могут убедить Киев заключить соглашение по урегулированию конфликта, а затем «привести к этому» Россию.

    Он уточнил, что план предполагает проведение выборов на Украине в течение 100 дней, и по данным его источников, это реально осуществить примерно за 90 дней.

    Говоря о возможном визите Владимира Зеленского в США, Келлог отметил, что этот вопрос пока не решен и гарантий приезда украинского лидера нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл назначен новым специальным представителем США по Украине вместо Келлога. Вашингтон оказывает давление на Киев для принятия мирного плана из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. Европейские страны выступили против нового мирного плана по Украине. Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению в ближайшее время в Швейцарии.

    22 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Звановка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Новое Запорожье в Запорожской области.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, егерской и горно-штурмовой бригад ВСУ около Платоновки, Резниковки, Сергеевки и Северска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции РЭБ и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили Новое Запорожье Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Доброполья, Равнополья, Затишья Запорожской области и Отрадного Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

    Между тем подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Варачино Сумской области и города Сумы, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Гнилицей.

    Противник потерял до 105 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Благодатовки, Нечволодовки, Моначиновки и Куриловки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин и 13 станций РЭБ. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии под Артемовкой, Русиным Яром, Торецким, Новым Донбассом, Родинским, Вольным, Белицким, Кучеровым Яром ДНР и Новопавловкой Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк, а также на территории западной промзоны.

    Осуществляется зачистка Ровного в ДНР. За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям для сдачи в плен.

    Были отражены пять атак противника из района с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 военнослужащих и два бронетранспортера.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 22 здания.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, два орудия полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 510 военнослужащих, семь бронемашин и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов

    На этой неделе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

    22 ноября 2025, 22:30 • Новости дня
    Европа передала США предложения по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине, пишет Spiegel.

    По данным Spiegel, с вечера пятницы лидеры европейских стран работали над встречным предложением по регулированию конфликта на Украине. По информации издания, европейцы создали собственный рабочий документ, основываясь на существующем плане США, и отправили его в Вашингтон для обсуждения. Пакет включает переработанные положения американского плана, передает ТАСС.

    Ранее лидеры Евросоюза высказали несогласие с рядом пунктов американского предложения. Как отмечает Bild, европейские участники переговоров не согласились с американской позицией по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

    Недовольство европейцев вызвали также пункты плана о сокращении вооруженных сил Украины, предложенные США гарантии безопасности, а также использование замороженных российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    23 ноября 2025, 07:14 • Новости дня
    Макрон выступил против возвращения России в G8
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия для возвращения России в формат G8 не сложились, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20.

    «Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Кроме того, данный формат зависит от единодушного согласия всех участников», –приводит слова Макрона ТАСС.

    Макрон также заявил, что не собирается «указывать другим, что делать» в этом вопросе, когда Франция примет председательство в G7 в 2026 году. По мнению французского лидера, стране важно наладить сотрудничество с государствами, которые сейчас не входят в объединение.

    Макрон заявил о намерении создать «французскую G7» с привлечением таких стран, как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, отметив, что формат будет «оригинальным и немного новым», поскольку необходима консолидация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что решение по ситуации на Украине невозможно без согласования с Евросоюзом. Wall Street Journal заявила, что США готовы пригласить Россию назад в G8 в рамках украинского урегулирования. Россия ранее неоднократно указывала на утрату для нее значимости формата G8.

    23 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 75 беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью над регионами России и Черным морем средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Наибольшее количество БПЛА, 36, было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще десять дронов сбили над Крымом, сообщило Минобороны в Telegram.

    Военных также удалось перехватить девять аппаратов над Брянской областью и семь – над Воронежской областью. Четыре беспилотника были сбиты над Краснодарским краем, три – над Смоленской областью, по два над Московским регионом и Белгородской областью соответственно. По одному дрону были уничтожены над Калужской и Рязанской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временные ограничения действуют в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля. В столичном аэропорту Жуковский (Раменское) и в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) также временно ограничены авиарейсы.

    23 ноября 2025, 03:43 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник, направлявшийся к столице, сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО при отражении атаки на Севастополь сбила три беспилотника.

    23 ноября 2025, 00:19 • Новости дня
    ПВО при отражении атаки на Севастополь сбила три беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над морем системами ПВО сбиты три беспилотника, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», – сообщил Развожаев в Telegram.

    По предварительным данным, три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией моря на значительном удалении от береговой линии. По имеющейся информации, разрушений среди гражданских объектов в городе не допущено.

    Жителям и гостям Севастополя рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.

    22 ноября 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы, наступая широким фронтом, фактически вышли на окраины Гуляйполя в Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска фактически вышли на окраины Гуляйполя Запорожской области, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что группировка «Восток» наступает в двух направлениях: на Покровское в Днепропетровской области и на Гуляйполе. «Мы фактически уже находимся на окраинах этого населенного пункта», – отметил Кимаковский, комментируя продвижение российских сил на запорожском направлении.

    Кимаковский подчеркнул, что российская группировка действует широким фронтом, а на отдельных участках российские подразделения смогли продвинуться более чем на 10 км. Он добавил, что наступление осложнялось сложным рельефом – войскам пришлось преодолевать как водные препятствия, так и возвышенности, ведущие к Гуляйполю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области. Взятие Яблокова обеспечило Вооруженным силам России продвижение к Гуляйполю. Военные Украины покинули Ровнополье в Запорожской области.

    22 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о бегстве ВСУ из центра Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска пытаются бежать с позиций в центре Константиновки. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, силы противника не выдерживают огневого давления.

    По его словам, украинские войска пытаются оставить позиции в центре Константиновки под давлением массированных ударов, передает ТАСС. «По ВСУ в центре Константиновки наносятся массированные удары. Этого давления они местами не выдерживают, пытаются бежать с позиций», – сообщил Кимаковский. По его словам, при отходе украинские военные бросают раненых сослуживцев.

    Также Кимаковский заявил, что российские штурмовые подразделения зачистили крупный опорный пункт противника на востоке Константиновки. По его информации, на этом направлении наступление российских сил продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации. Российские войска ранее взяли Часов Яр, что позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки. Артиллерию ВСУ на Константиновском направлении с России уничтожили.

    23 ноября 2025, 10:19 • Новости дня
    Пушилин заявил о попытках ВСУ укрепиться возле Славянска
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования Украины стараются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к городу Славянску, для этого пытаются удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что украинские формирования стараются создать оборонительные линии ближе к Славянску, передает РИА «Новости». Он отметил, что для этого украинская армия пытается удержать наступление российских военных в районе Ямполя на краснолиманском направлении.

    Пушилин напомнил, что после освобождения Платоновки российские войска взяли под контроль автомобильную дорогу между Северском и Красным Лиманом. По его словам, это дало возможность разрушить одну из ключевых логистических цепочек противника.

    Он также отметил, что ситуация на краснолиманском направлении развивается последовательно, а противник продолжает удерживать позиции, видя потенциальные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Запад» ВС России освободила Ямполь. Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе. Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР.

    22 ноября 2025, 13:08 • Новости дня
    ВС России поразили цех сборки, место запуска дальних беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху сборки, местам хранения и запуска украинских БПЛА большой дальности.

    Кроме того удары наносились по безэкипажным катерам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 155 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 793 беспилотника, 637 ЗРК, 26 174 танка и других бронемашин, 1 618 боевых машин РСЗО, 31 467 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 315 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    В частности, ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины.

    На этой неделе ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, а до этого поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ.

    22 ноября 2025, 15:38 • Новости дня
    Пушилин заявил о провале попыток ВСУ выйти из окружения в Димитрове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска продолжают попытки вырваться из окруженного Димитрова, но шансов у оставшихся в городе боевиков практически нет, все попытки купируются, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, украинские войска продолжают попытки вырваться из окруженного Димитрова, однако у оставшихся в городе боевиков практически нет шансов на успешный прорыв, передает РИА «Новости».

    Ранее на этой неделе глава ДНР сообщал о продолжающейся активной зачистке многоэтажных застроек в Димитрове, где украинские военные занимали позиции. Все попытки ВСУ покинуть город блокируются силами ДНР. В настоящее время ситуация вокруг Димитрова остается стабильно контролируемой союзными силами.

    22 ноября 2025, 21:06 • Новости дня
    Под Воронежем подорвали обнаруженные блоки ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе операции по ликвидации боевых блоков ракет ATACMS под Воронежем повреждены частные постройки, жертв среди населения нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Взрывотехники успешно уничтожили неразорвавшиеся боевые блоки сбитых ракет ATACMS в СНТ «Дальние сады» под Воронежем, сообщается в Telegram-канале Гусева.

    По словам Гусева, никто из граждан не пострадал. Он добавил, что оперативным службам понадобится еще немного времени на окончательную проверку уничтожения всех взрывоопасных элементов.

    В результате подрыва разрушен один частный нежилой дом, еще одно строение получило серьезные повреждения, у нескольких построек оказались посечены кровли и разбито остекление.

    Губернатор подчеркнул, что с владельцами пострадавших домов будет поддерживать связь администрация города. Оперативным службам важно не мешать и строго следовать их указаниям.

    Ранее фрагменты неразорвавшихся ракет ATACMS обнаружили в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа после недавнего ракетного обстрела.

    ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности.

    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие город ракетами ATACMS установки MLRS.

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа прикрывает «срач» Зеленского

    Владимир Зеленский старательно дистанцируется от грандиозного коррупционного скандала, связанного с его близким соратником, и призывает «прекратить срач» на эту тему. В этом главе киевского режима помогают его западные спонсоры, тщательно заглушая шум по этому поводу. Похоже, что у европейских политиков на то имеются личные, корыстные интересы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

