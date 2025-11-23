Посол России оценил вероятность попыток Киева повлиять на выборы в Венгрии

Посол России Станиславов: Киев может попытаться повлиять на выборы в Венгрии

Tекст: Антон Антонов

Станиславов сослался на регулярные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наличии украинского следа в действиях местной оппозиции, передает РИА «Новости».

«Вероятность попыток представителей киевского режима вмешаться во внутренние дела Венгрии в преддверии парламентских выборов, запланированных здесь на середину апреля 2026 года, оценивается как весьма высокая», – сказал Станиславов.

Станиславов отметил, что в экспертном и журналистском сообществе Венгрии все чаще обсуждают возможные связи партии ТИСА с украинскими спецслужбами. По его словам, существует информация о вовлечении специалистов с Украины в разработку программного обеспечения этой партии, что привело к утечке персональных данных пользователей. Он напомнил, что в мае венгерские власти выслали двух украинских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Дипломат подчеркнул позицию России, которая «осуждает любое иностранное вмешательство во внутренние дела суверенных государств». Посол также отметил заявление СВР России о начале кампании Киева по «демонтажу» венгерского правительства по требованию Брюсселя. По его словам, Еврокомиссия считает нынешнее руководство Венгрии серьезной помехой для перспектив «единой Европы», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает варианты смены власти в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что украинская разведка поддерживает венгерскую оппозицию и может осуществлять слежку через смартфоны. Орбан также обвинил спецслужбы Украины и Евросоюза во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.

В мае власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов. Орбан обвинил Киев в шпионаже и разведывательной деятельности против Будапешта.

