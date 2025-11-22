  • Новость часаЛидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Европа прикрывает «срач» Зеленского
    Эксперт: Использование статей Устава ООН о «враждебном государстве» приведет к мировой войне
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    Политолог объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    Китай напомнил Японии об особых правах государств-основателей ООН
    Эксперт спрогнозировал появление в итоговом плане по Украине новых пунктов
    Военкор рассказал о проблемах с логистикой у ВСУ после освобождения Звановки в ДНР
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    22 ноября 2025, 19:32 • Новости дня

    Дмитриев назвал глав стран ЕС и Британии «лидерами хаоса»

    Глава РФПИ Дмитриев обвинил Кира Стармера и глав ЕС в разжигании войн

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подверг критике премьера Британии Кира Стармера и руководителей Евросоюза, назвав их самыми непопулярными лидерами в истории своих стран и «лидерами хаоса».

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и лидеры Евросоюза являются «лидерами хаоса» и поджигателями войны, такое заявление сделал глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Дмитриев прокомментировал интервью Стармера британской журналистке Бет Ригби.

    По словам Дмитриева, Ригби заявила Стармеру: «Вы не покончили с хаосом, Вы и есть хаос». Дмитриев добавил, что Стармер остается «спотыкающимся поджигателем войны» и подчеркнул, что именно такие лидеры в Британии и Евросоюзе всегда становятся наиболее непопулярными за всю историю своих стран.

    Глава РФПИ отметил, что хаос не должен препятствовать стремлению к миру, и призвал мировых лидеров помнить об этом в своих поступках и решениях.

    Ранее посол России в Британии Андрей Келин отметил, что британские власти продолжают ставить цель добиться поражения России, делая ставку на затягивание конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина и ее европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях относительно возможности нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    20 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»

    ВС Британии отправились к российскому судно «Янтарь»

    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское океанографическое судно «Янтарь» оказалось под наблюдением британских военных у северных берегов Шотландии с привлечением истребителей и фрегата, сообщил замглавы Минобороны страны Алистер Карнс.

    Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил в парламенте, что российское исследовательское судно «Янтарь» будут постоянно отслеживать. По его словам, судно не сможет выполнять свою миссию свободно и без контроля со стороны британских сил, пишет ТАСС.

    Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «Янтарь» находится вблизи территориальных вод Британии у северного побережья Шотландии. Хили подчеркнул, что дал указание отправить для наблюдения британские истребители и фрегат к месту нахождения судна.

    В четверг Карнс подчеркнул, что цель этих мер – не допустить несанкционированной деятельности российского судна вблизи британских вод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов в связи с заявлениями о слежке британских ВМС за российским судном «Янтарь».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно», комментируя ситуацию вокруг «Янтаря»

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обвинения Лондона в использовании лазеров с борта судна «Янтарь» демонстрируют уровень истерии британского руководства.

    21 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве

    Парламент Польши принял резолюцию о переносе посольства России в Варшаве

    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Польши поддержал инициативу о переносе российского посольства из-за близости к правительственным зданиям, никто не был против, один депутат воздержался, пишут СМИ.

    Сейм Польши принял резолюцию, в которой правительство призывают принять меры по переносу посольства России в Варшаве, передает ТАСС. Документ опубликован после того, как за него проголосовали 439 депутатов, никто не выступил против, а один воздержался. Резолюция внесена депутатами оппозиционной партии «Право и справедливость», а инициатором был ее председатель Ярослав Качиньский.

    Качиньский объяснял необходимость переноса тем, что нынешнее расположение российского посольства на улице Бельведерской опасно из-за непосредственной близости к важным государственным объектам, включая министерство национальной обороны, резиденцию премьера и президентский дворец Бельведер. Он отметил, что безопасность польских властей требует изменения адреса дипмиссии.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что рассмотрел юридические аспекты вопроса и выяснил, что Россия владеет земельным участком под посольством на законных основаниях. Дело в том, что Советский Союз приобрел землю после войны у частного владельца. По словам министра, резолюция сейма не повлечет юридических последствий для российского посольства.

    Здание российского посольства строилось в 1954–1956 годах и предназначалось для посольства СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Польши приняли решение о закрытии последнего российского генконсульства в Гданьске. Москва оценила этот шаг как намеренное ухудшение отношений между странами и пообещала принять зеркальные меры.

    МИД России намерен снизить дипломатическое и консульское присутствие Польши на российской территории в ответ на действия Варшавы.

    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    21 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине

    Bild: Германия заявила о противодействии плану США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии обеспокоены американским планом по Украине и уже обсуждают дипломатические шаги противодействия инициативе Вашингтона, пишет немецкая газета Bild.

    Власти ФРГ внимательно следят за действиями США по инициативе по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Там пишут, что Германия уже разрабатывает дипломатические меры противодействия предложенному американцами плану. В частности, Берлин собирается привлечь к обсуждению европейских партнеров и объяснить администрации США негативные последствия для Европы.

    В материале Bild говорится, что инициатива американцев не была согласована с европейскими союзниками. Bild отмечает, что в Германии признают ослабление позиций Украины как на военном, так и на политическом фронте.

    Вместе с тем немецкие власти считают, что согласие Киева на план США было бы, по их мнению, равносильно капитуляции перед Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от США по урегулированию ситуации на Украине.

    Американские СМИ в то же время отмечают, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок со стороны Украины.


    20 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью

    Каллас: ЕС не принял решения по задержанию танкеров с российской нефтью в море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза обсудили вариант задержания танкеров с российской нефтью в открытом море, однако никаких решений по этому поводу принято не было, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

    «Мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится», – заявила Каллас, отвечая на вопрос, согласовали ли главы МИД возможность задерживать и инспектировать танкеры с российской нефтью на открытом море, передает ТАСС.

    Среди прочих предложений обсуждалась также возможность задержания таких судов по экологическим основаниям или из-за страховых претензий, сообщила она.

    По словам Каллас, эти вопросы ЕС пытается решать не только внутри сообщества, но и обсуждает с другими странами, которые не входят в ЕС, включая те государства, которые занимаются регистрацией танкеров.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью.

    В октябре несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    22 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры ЕС, Канады и Японии считают, что план США по урегулированию на Украине требует доработки из-за возможного сокращения украинских вооруженных сил, говорится в опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении лидеров стран.

    План США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта, однако лидеры ЕС, Канады и Японии настаивают на его доработке, передает ТАСС.

    Совместное заявление было опубликовано Еврокомиссией по итогам встречи лидеров Евросоюза, восьми стран объединения, Норвегии, Японии и Канады в Йоханнесбурге. В документе отмечается, что текущая версия плана требует дополнительной работы, а также выражается обеспокоенность по поводу сокращения украинских вооруженных сил, поскольку это может сделать Киев уязвимым.

    В заявлении подчеркивается важность диалога с Киевом и Вашингтоном – ЕС намерен в ближайшие дни продолжить обсуждение предложенного американского плана с представителями обеих стран. Лидеры институциональных органов Евросоюза и государств, подписавших документ, выразили готовность внести свой вклад для достижения устойчивого мирного урегулирования. Также в тексте говорится, что «ряд важных элементов» предложенной инициативы будет иметь принципиальное значение для справедливого и прочного мира.

    Ранее США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Сообщалось, что Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение урегулирования ситуации на Украине.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы, на которой он заявил, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    20 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС

    Каллас: Россия креативно обходит нефтяные санкции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз намерен ускорить введение ограничений против танкеров с российской нефтью из-за новых схем обхода санкций, связанных с энергетикой, заявила СМИ Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Россия «очень креативно» обходит нефтяные санкции Евросоюза, передает ТАСС. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС она рассказала о необходимости принимать ответные меры и действовать также креативно.

    Каллас добавила, что в данный момент обсуждается возможность ускоренного введения санкций против так называемого теневого флота танкеров, которые перевозят российскую нефть. Она подчеркнула, что большинство глав МИД стран Европы согласны с тем, что ЕС должен вводить санкции быстрее, не дожидаясь следующего пакета.

    Каллас сообщила, что новые способы оказания давления на российский экспорт нефти были ключевой темой встречи министров. Особое внимание уделили танкерам, которые транспортируют нефть по рыночным ценам, несмотря на ограничения и попытки западных стран установить потолок цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз обсуждает введение запрета на поставку российской нефти и прекращение сотрудничества с Россией в ядерной энергетике.

    Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обходится дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике Каю Каллас из-за ее высказываний о России.

    20 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    Глава МИД Швеции помечтала о «100 пакетах санкций» против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард охарактеризовала как «слухи» сообщения о новом мирном плане США по Украине. Она призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию, признавшись, что хотела бы, чтобы против России ввели «100 пакетов» санкций.

    Стенергард озвучила свое мнение о необходимости наращивать санкционное давление на Россию, передает ТАСС.

    Она назвала «слухами» сообщения о новом мирном плане США по Украине и подчеркнула, что подобные новости отвлекают внимание от реальных шагов по урегулированию ситуации. По мнению Стенергард, главная задача западных стран – усиление поддержки Киева и продолжение давления на Москву, поскольку именно это, по ее словам, может приблизить перемирие.

    Стенергард заявила: «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов». Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании. Глава МИД добавила, что любая информация о переговорах преждевременна и не способствует успеху текущих инициатив.

    В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В ноябре Еврокомиссия заявила о подготовке двадцатого пакета ограничительных мер в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России.

    Между тем правительство Венгрии собирается оспаривать отказ ЕС от закупки российского газа в суде.

    20 ноября 2025, 22:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств

    Политолог Ткаченко: Многие жители Восточной Европы надеются на возобновление диалога с Россией

    Эксперт объяснил интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исторические связи с Россией побуждают граждан восточноевропейских стран относиться к Москве с большим пониманием, чем у жителей Западной Европы. Этим объясняется их повышенное внимание к российской позиции, заявил политолог Станислав Ткаченко, комментируя интерес восточноевропейских СМИ к рейтингу недружественных правительств, подготовленному газетой ВЗГЛЯД.

    «Исторически многие страны Восточной Европы сохраняют тесные связи с Россией. Безусловно, в имперский и советский периоды между нами возникали серьезные противоречия, однако в нашей общей истории было немало и совместных достижений. Жители бывшей Югославии, Чехословакии и Болгарии об этом помнят», – отметил профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    По его словам, именно этим объясняется значительный резонанс, который вызвал рейтинг недружественных правительств в регионе. «Для местных журналистов, граждан и политиков важно понимать реальное отношение России к проводимой их странами политике. В этом плане, проект попал точно в цель, поскольку он отказывается рассматривать ЕС как единое целое», – поясняет собеседник.

    «Рейтинг наглядно показывает, что мы не стремимся оценивать всех по одному шаблону, а признаем: часть западных стран оказалась «по ту сторону баррикад» вынужденно. Донесение этой идеи, очевидной для нас, крайне важно для тех европейцев, кто надеется на восстановление диалога с Москвой», – подчеркнул Ткаченко.

    При этом эксперт указал на кумулятивный эффект публикации: «Жителям восточноевропейских стран-членов ЕС необходимо увидеть ноябрьский рейтинг, ознакомиться с мнениями других российских экспертов. В совокупности такие шаги способны со временем улучшить динамику в отношениях между нашими государствами. Это чрезвычайно важная работа».

    Ранее газета ВЗГЛЯД составила «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. По итогам октября главным «недоброжелателем» Москвы стал Лондон. Второе место разделили Берлин и Париж.

    Примечательно, что рейтинг произвел резонанс в странах Восточной Европы. «Первое место топа стало большим сюрпризом!», – пишет Serbian Times. Болгарское издание Novinite порадовалось тому, что София оказалась в самом низу таблицы с результатом в 25 баллов. Косовская Koha изумилась, почему в проекте не упомянута Приштина, хотя Россия считает Косово частью Сербии.

    Внимание рейтингу также уделили «Слободен печат» из Северной Македонии и одна из крупнейших газет Чехии Prague Morning, а также другие СМИ Центральной Европы. Напомним, рейтинг недружественных правительств будет обновляться ежемесячно. Политолог Вадим Козюлин предположил, что в ноябре главными претендентами на первое место станут Британия и Франция.

    20 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Орбан предрек крах евро при использовании активов России

    Орбан заявил о риске краха евро из-за изъятия замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что передача замороженных российских активов на финансирование Украины может привести к краху евро.

    Виктор Орбан предупредил о возможном обрушении евро в случае передачи ЕС замороженных российских активов Украине, указав на риски судебных конфликтов, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена выделить еще 135 млрд евро для поддержки Киева, однако Европейский союз не располагает такими средствами.

    «Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь», – заявил Орбан.

    По мнению Орбана, такой шаг Евросоюза приведет к серьезным политическим последствиям для европейской валюты. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что использование российских активов несет угрозу стабильности финансовой системы всего ЕС.

    Ранее глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард предложила Евросоюзу изъять замороженные активы России для формирования нового пакета помощи Украине.

    Еврокомиссия рассмотрела три варианта финансирования Украины, одним из которых стала экспроприация российских активов до 2027 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что новый кредит для Киева станет обузой для будущих поколений европейцев.

    Орбан также сравнил инициативу поддержки Украины с покупкой водки алкоголику.

    Министерство финансов России разработало проект ответных мер на случай конфискации российских активов странами Запада.

    20 ноября 2025, 20:19 • Новости дня
    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег

    Сийярто: Венгрия требует от Киева отчета по расходованию европейских денег

    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Евросоюза потребовал отчета от украинских властей.

    По его словам, Будапешт ожидает, что Украина предоставит конкретные сведения о том, на что тратились выделенные Евросоюзом средства и какая часть этих денег стала жертвой масштабной коррупционной схемы, передает РИА «Новости».

    «Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стали жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине», – заявил Сийярто венгерским журналистам.

    Он подчеркнул, что вспыхнувший на Украине коррупционный скандал является одним из самых масштабных за всю историю европейской политики.

    Напомним, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – бизнесмена Тимура Миндича.

    20 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    @ Fredrik Sandberg/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. На этом фоне внутри ЕС обострилась жадность, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в МИД Швеции пожаловались на «бремя поддержки» Украины и помечтали о «100 пакетах санкций» против России.

    «Заявления главы МИД Швеции – страны, которая является членом ЕС и вошла в НАТО в 2024 году – вызывают смех», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Так, жалобы на то, что государства Северной Европы тратят больше всех на поддержку Украины среди членов альянса, – это «элементарная жадность», считает собеседник.

    «Такие высказывания я, признаться, в последний раз слышал в старшей группе детского сада, когда дети делили игрушки. Сложно вообразить, чтобы их озвучивал серьезный дипломат. Может им стоит отправить носовые платки?», – иронично отметил парламентарий.

    Впрочем, по его мнению, причины появления жалоб у Стокгольма очевидны: европейцы понимают, что Киев постоянно требует деньги и вооружение, а США переложили всю ответственность за поддержку Украины на Евросоюз и активно зарабатывают на происходящем. «На этом фоне обострился процесс распада ЕС», – акцентировал Колесник.

    Что касается мечтаний Швеции о «100 пакетах санкций» против России, то оно из той же серии «низкобюджетных американских фильмов в жанре «романтическая драма» – только в этом случае речь про развал отношений» внутри Европейского союза, продолжил депутат. 

    «Шведский министр, вероятно, считает, что после принятия сотого пакета ограничительных мер с Москвой что-то произойдет. Но дело в том, что мы в некотором смысле перестали считать количество санкций. Поэтому, как говорится, какое дело кошке, о чем шепчутся мышки», – заключил Колесник.

    Ранее МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины. По словам главы ведомства Марии Стенергард, североевропейские страны, общее население которых не превышает 30 млн человек, обеспечивают треть военной помощи. «Это не может продолжаться в долгосрочной перспективе», – сказала она изданию Politico.

    «Необычно откровенные комментарии Стенергард отражают реальность, которую редко публично признают дипломаты ЕС. Несмотря на заявления лидеров Североатлантического альянса о поддержке Украины, финансовые взносы и военные поставки остаются крайне неравномерными от одной страны к другой», – говорится в материале.

    Уточняется, что Дания с начала конфликта передала Киеву 10 млрд евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% млрд евро или 0,2% ВВП. В этой связи глава МИД Швеции призвала страны Евросоюза использовать замороженные активы России для выдачи украинской стороне «репарационного кредита».

    Напомним, Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит с Брюсселем правовые и финансовые риски. Рассмотрение вопроса состоится на следующем саммите лидеров объединения, который должен пройти в декабре. Газета ВЗГЛЯД писала о том, удастся ли евробюрократии убедить бельгийцев изменить свое мнение.

    В Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита». По данным Euractiv, ЕК изучает возможность компенсации дефицита финансирования Киева путем использования средств, привлеченных через общий долг и гранты государств-членов.

    Двое норвежских экономистов предложили Осло выступить в качестве гаранта. Идея получила поддержку ряда европейских политиков. Среди них называют бывшего главу МИД Дании Вилли Севендаля и депутата Европарламента из Финляндии Пекку Товери.

    Норвегия за последние годы получила более одного трлн норвежских крон дополнительных доходов от экспорта газа после начала спецоперации на Украине. Европейские парламентарии отмечают, что эти поступления – весомый аргумент в вопросе солидарного участия Осло. Однако министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не будет гарантировать весь объем кредита Евросоюза Украине на 140 млрд евро.

    Впрочем, пока европейцы гадают, как без последствий для себя украсть российские замороженные активы, США разрабатывают план по урегулированию украинского кризиса. Об этом свидетельствуют утечки в западной прессе. По информации Financial Times, «рамочное соглашение», которое состоит из 28 пунктов, предусматривает в том числе отказ Украины от территорий Донбасса, сокращение украинской армии, признание русского языка государственным в стране.

    Стенергард охарактеризовала эти сообщения как «слухи» и призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию. «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов», – сказала глава МИД Швеции. Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании.

    20 ноября 2025, 14:20 • Новости дня
    Песков преподал урок русского языка корреспонденту BBC News

    Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между кораблем и судном

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно» в русском языке, отвечая на вопрос о якобы использования лазеров кораблем «Янтарь».

    Во время ежедневного брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента BBC News о российском корабле, который якобы использовал лазеры для помех пилотам британских ВВС. Песков переадресовал вопрос представителя британских СМИ в российское Минобороны, передает ТАСС.

    Корреспондент BBC News попытался интерпретировать ответ Пескова, называя судно «военным кораблем». В ответ Песков пояснил: «Вы же сказали «корабль». «Корабль» – это значит военный корабль. Это по-русски так. «Судно»– это мирные плавсредства. Корабль – это военный корабль по-русски». Он подчеркнул, что, если речь идет о военном объекте, вопрос должен быть переадресован военному ведомству.

    Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что его страна рассматривает «военные варианты» реакции, если российское судно «Янтарь», находящееся к северу от Шотландии, изменит курс и станет угрозой для страны.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что российское судно «Янтарь», по его словам, применило лазеры против пилотов британских ВВС.

    Корабль «Янтарь» ранее стал предметом беспокойства НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций возле критически важной инфраструктуры Европы.

    22 ноября 2025, 15:23 • Новости дня
    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине

    Страны G20 заявили о стремлении к справедливому миру на Украине

    Страны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, говорится в декларации саммита лидеров G20.

    Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, а также разрешению конфликтов в Демократической Республике Конго, Палестине и Судане, передает ТАСС.

    «Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и на Украине», – цитирует телеканал Al Jazeera декларацию G20.

    Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20.

    FT сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы.

