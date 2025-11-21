ЕК подтвердила продолжение работы над экспроприацией активов России

Стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве стартовала всероссийская акция «Елка желаний», которую проводит Движение первых, передает ТАСС. Акция направлена на то, чтобы дети со всей России смогли получить новогодние подарки и почувствовать атмосферу праздника благодаря вниманию и заботе со стороны общества.

Желания могут присылать дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, а также сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, принять участие в акции могут дети бойцов спецоперации на Украине, а также жители Донбасса, Новороссии и соседних областей, находящихся под обстрелами.

На встрече, посвящённой старту акции, Дед Мороз отметил значимость своих молодых помощников. Волшебник отметил, что они стараются сделать праздник особенным даже для тех, кто встретит Новый год не дома, а, например, на работе.

