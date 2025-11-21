В Тбилиси назвали истинную причину гнева Брюсселя на Грузию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Правда, почему евробюрокрыты разозлены на народ Грузии, кроется в том, что мы, страна с населением в 3,7 млн человек, посмели потребовать от ЕС обнародовать, на какие цели он тратит деньги в нашей стране», – сказал он.

По его словам, сегодняшнему Брюсселю «не нужна независимая, опирающаяся на собственные национальные ценности Грузия, а нужна Грузия, стоящая на одной ножке».

«Брюсселю нужна такая Грузия, которая будет беспрекословно выполнять все указания и зависеть от него», – заявил Шалва Папуашвили.

Он сказал, что «рассчитывает на пробуждение в ЕС и его странах-членах».

«Уже одна за другой страны ЕС выбирают патриотические силы, и это путь к изменениям Брюсселя, его политики и подходов», – сказал председатель парламента Грузии, напомнив, что такое «пробуждение» произошло в США.

«От Евросоюза осталось только имя, это просто союз. Вспоминаем Советский Союз, когда говорим про Евросоюз», – отметил он.