Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.
В Тбилиси назвали истинную причину гнева Брюсселя на Грузию
Европейская бюрократия зла на Грузию из-за ее требования раскрыть назначения направляемых Евросоюзом денег, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Правда, почему евробюрокрыты разозлены на народ Грузии, кроется в том, что мы, страна с населением в 3,7 млн человек, посмели потребовать от ЕС обнародовать, на какие цели он тратит деньги в нашей стране», – сказал он.
По его словам, сегодняшнему Брюсселю «не нужна независимая, опирающаяся на собственные национальные ценности Грузия, а нужна Грузия, стоящая на одной ножке».
«Брюсселю нужна такая Грузия, которая будет беспрекословно выполнять все указания и зависеть от него», – заявил Шалва Папуашвили.
Он сказал, что «рассчитывает на пробуждение в ЕС и его странах-членах».
«Уже одна за другой страны ЕС выбирают патриотические силы, и это путь к изменениям Брюсселя, его политики и подходов», – сказал председатель парламента Грузии, напомнив, что такое «пробуждение» произошло в США.
«От Евросоюза осталось только имя, это просто союз. Вспоминаем Советский Союз, когда говорим про Евросоюз», – отметил он.