Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области, Гуляйполя, Яблоково и Доброполья Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в возле Алексеевки, Варачино, Катериновки, Новой Сечи, Писаревки и Юнаковки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии рядом с Волчанском.

ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, три машины пехоты, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Куриловки, Кучеровки, Моначиновки, Нечволодовки, Подолов Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. В течение последних суток отражены две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Благодатовки и Кутьковки с целью деблокирования окруженных формирований и прорыва к Осколу для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков.

Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронетранспортер М113, три бронемашины «Казак» и канадский бронеавтомобиль Senator, пусковая установка румынской РСЗО PR-40, пусковая установка ЗРК «Стрела-10» и четыре станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Шквал», бронетранспортер, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка РСЗО, пусковая установка ЗРК, десять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Берестока, Закотного, Звановки, Иванополья, Константиновкм, Николаевкм, Резниковкм, Северска, Славянска и Степановки ДНР.

Противник потерял более 190 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов, матсредств и горючего.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Гришино, Новопавловки, Нового Донбасса, Октябрьского, Родинского, Розы Люксенбург и Шевченко ДНР, отчитались в Минобороны.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка Ровного. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен. Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. При этом были уничтожены до 30 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

За минувшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять бронемашин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 400 военнослужащих, два шведских бронетранспортера Viking и два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин, 155-мм гаубица М777 и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне сообщалось, что российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, армия России подошла к запорожским «воротам», освободив Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково.

Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение.

При этом российские военные сейчас уверенно развивают наступление на Запорожском направлении, готовя ВСУ «северную клешню».