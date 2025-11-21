Силы ПВО за час сбили шесть украинских БПЛА над Россией

Минобороны сообщило об уничтожении шести БПЛА над тремя регионами России

Tекст: Мария Иванова

В течение часа, с 7.00 до 8.00 по московскому времени, системы противовоздушной обороны зафиксировали и сбили шесть украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В сообщении отмечается, что все аппараты были самолетного типа.

Три из них были уничтожены над Ростовской областью, два – над Краснодарским краем, еще один – над Астраханской областью. О пострадавших и повреждениях на территории, где были сбиты беспилотники, ведомство не сообщает.

В Минобороны отмечают, что все действия противника были своевременно пресечены, системы ПВО работают в штатном режиме. Подчеркивается, что ситуация находится под контролем российских военных.

Ранее в пятницу в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека.

Силы ПВО за минувшую ночь перехватили 33 украинских БПЛА над территорией России.