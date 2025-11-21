Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времён». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа, и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
Силы ПВО за час сбили шесть украинских БПЛА над Россией
В течение одного часа российские дежурные расчеты ПВО уничтожили шесть беспилотных аппаратов самолетного типа над Краснодарским краем, Ростовской и Астраханской областями.
В течение часа, с 7.00 до 8.00 по московскому времени, системы противовоздушной обороны зафиксировали и сбили шесть украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В сообщении отмечается, что все аппараты были самолетного типа.
Три из них были уничтожены над Ростовской областью, два – над Краснодарским краем, еще один – над Астраханской областью. О пострадавших и повреждениях на территории, где были сбиты беспилотники, ведомство не сообщает.
В Минобороны отмечают, что все действия противника были своевременно пресечены, системы ПВО работают в штатном режиме. Подчеркивается, что ситуация находится под контролем российских военных.
Ранее в пятницу в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека.
Силы ПВО за минувшую ночь перехватили 33 украинских БПЛА над территорией России.