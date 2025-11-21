Всемирный день приветствия и День работника ФНС отмечаются 21 ноября

Tекст: Катерина Туманова

Всемирный день приветствия родился 21 ноября в 1973 году, когда в США у братьев Майкла и Брайана Маккомак в разгар холодной войны и конфликта между Египтом и Израилем возникла идея, как снизить международную напряженность, сообщает Calend.ru. Решение они нашли во множестве писем, которые отправили в разные страны мира с предложением поприветствовать кого-нибудь в добром письме. А лучше нескольких. И тем умножить и распространить добрые приветствия.

Международный день телевидения отмечается в эту пятницу, несмотря на интернетизацию и интерактивный контент. Праздновать его предложила ГА ООН в 1997 году, а дата выбрана в память о первом Всемирном телевизионном форуме, состоявшемся годом ранее.

«Несмотря на смещение потребления аудиовизуального контента на различные платформы и постоянное развитие технологий, телевизор по-прежнему остается важным средством коммуникации», – напомнили там.

Профессиональный праздник День работника налоговых органов приурочен к годовщине создания Государственной налоговой службы РСФСР 21 ноября 1991 года, которая через семь лет стала Министерством России по налогам и сборам, а теперь известная как Федеральная налоговая служба. Как заявил в ходе заседания праздничной коллегии ФНС , посвященной 35-летию налоговых органов, зампред правительства Дмитрий Григоренко, Налоговая служба стала безусловным технологическим лидером за прошедшие годы.

«Сегодня ФНС России представляет собой не «контролера», а комплекс современных, удобных и клиентоориентированных сервисов. При этом работа Службы в части цифровизации является общепризнанным эталоном качества и эффективности для всей системы государственного управления», – отметил он.

Неофициально 21 ноября отмечают профпраздник российские бухгалтеры. В 1996 году в этот день появился закон «О бухгалтерском учете», который был заменен в 2011 году на обновленную версию. Попытки вывести на официальный уровень День бухгалтера предпринимались с 2000-го года, но вплоть до 2021-го, когда вопрос попытались снова поднять, ничем результативным не завершались.

При этом в Аргентине 21 ноября празднуют День медсестры, в Индонезии – День рыбы, в Монголии – День гордости, в Бразилии – День гомеопатии, в Канаде – День красной варежки, в США – День имбирного пряника.

А именинный пирог в эту пятницу только для Гавриила, Михаила, Рафаила и Павла.