Tекст: Катерина Туманова

О существовании штаба по мониторингу политической обстановки на Украине при Госдепартаменте США стало известно из рассекреченных документов СБУ, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Как следует из книги экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, штаб начал действовать с декабря 2013 года в условиях эскалации протестной активности на Украине, усиливающегося давления на украинские власти и роста поддержки оппозиционных движений, в том числе экстремистских, со стороны США.

Администрация президента США Барака Обамы официально не признавала экстремистского характера деятельности радикальных организаций, несмотря на факты оказания им содействия.

В качестве примера в документе называют группы «Правый сектор*» (признан террористическим и запрещенным в России) и «Общее дело», а также указывают на игнорирование правонарушений, совершенных отдельными активистами протестного движения.

Доклад СБУ был адресован экс-президенту Украины Виктору Януковичу. В ходе многомесячных массовых акций протеста, известных как «евромайдан», радикалы разбили палаточный городок и захватили административные здания, а также создали вооруженные силы самообороны для противостояния органам правопорядка.

«Американское присутствие на Украине после обострения общественно-политической ситуации в нашей стране характеризуется значительной активизацией государственных структур и неправительственных организаций США», – отмечено в обнародованном докладе СБУ.

Делегации высокопоставленных должностных лиц США, включая сенаторов Джона Маккейна, Кристофера Мерфи и помощника госсекретаря Викторию Нуланд, между декабрем 2013 года и январем 2014 года регулярно посещали Украину и проводили встречи с оппозицией и официальными ведомствами.

Эти контакты осуществлялись на фоне массовых протестов, которые проходили на площади Независимости в Киеве. Организаторы акций обвинили тогдашнее руководство страны в отказе от подписания соглашения с Евросоюзом, после чего начались многомесячные протестные мероприятия, известные как «евромайдан».

Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, состоялась отставка Виктории Нуланд, которая прославилась в России после раздачи печенек на майдане. Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн заявил, что администрация экс-президента Барака Обамы активно участвовала в процессах, которые привели к власти на Украине Владимира Зеленского.