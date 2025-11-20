Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Не менее 70 россиян оказались в зоне наводнения на курорте во Вьетнаме
Не менее 70 россиян оказались в зоне масштабного наводнения во Вьетнаме
В результате наводнения в центральном Вьетнаме в опасных районах обнаружены десятки россиян, которые уже более суток остаются в зоне бедствия, пишут СМИ.
Масштабное наводнение произошло в провинции Кханьхоа, в том числе в ряде районов курортного города Нячанг, где традиционно отдыхают граждане России. По информации генконсульства России в Хошимине, в зоне бедствия сейчас находятся не менее 70 россиян.
Дипломаты заявили, что часть российских граждан уже более суток находится в особенно опасных зонах, где спасательные работы осложнены высокой нагрузкой на местные чрезвычайные службы и ограниченной доступностью для лодок и техники, передает РИА «Новости».
Отмечается, что граждане России обмениваются сведениями через русскоязычные соцсети, самостоятельно распределяют медикаменты и спасательные средства, а дипломаты оперативно информируют вьетнамские службы о точном расположении россиян.
В результате стихии, согласно официальной информации, в центральных провинциях Вьетнама погибли 41 человек, еще девять числятся пропавшими без вести, наибольшее число погибших зафиксировано в провинциях Даклак и Кханьхоа.
По состоянию на вечер четверга, в зоне бедствия более 52 тыс. жилых домов оказались полностью или частично затоплены, водой уничтожены 13 тыс. гектаров сельхозпосевов. Властями эвакуированы свыше 61 тыс. человек, однако многие семьи по-прежнему остаются в затопленных районах и ожидают помощи, особенно в Даклак и Кханьхоа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне оказались заблокированы в зоне наводнений на севере Индии.
Российский союз туриндустрии опроверг массовое повреждение отелей с россиянами на Кубе.
Ураган «Мелисса» привел к масштабным наводнениям на Гаити.