Не менее 70 россиян оказались в зоне наводнения на курорте во Вьетнаме

Не менее 70 россиян оказались в зоне масштабного наводнения во Вьетнаме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Масштабное наводнение произошло в провинции Кханьхоа, в том числе в ряде районов курортного города Нячанг, где традиционно отдыхают граждане России. По информации генконсульства России в Хошимине, в зоне бедствия сейчас находятся не менее 70 россиян.

Дипломаты заявили, что часть российских граждан уже более суток находится в особенно опасных зонах, где спасательные работы осложнены высокой нагрузкой на местные чрезвычайные службы и ограниченной доступностью для лодок и техники, передает РИА «Новости».

Отмечается, что граждане России обмениваются сведениями через русскоязычные соцсети, самостоятельно распределяют медикаменты и спасательные средства, а дипломаты оперативно информируют вьетнамские службы о точном расположении россиян.

В результате стихии, согласно официальной информации, в центральных провинциях Вьетнама погибли 41 человек, еще девять числятся пропавшими без вести, наибольшее число погибших зафиксировано в провинциях Даклак и Кханьхоа.

По состоянию на вечер четверга, в зоне бедствия более 52 тыс. жилых домов оказались полностью или частично затоплены, водой уничтожены 13 тыс. гектаров сельхозпосевов. Властями эвакуированы свыше 61 тыс. человек, однако многие семьи по-прежнему остаются в затопленных районах и ожидают помощи, особенно в Даклак и Кханьхоа.

