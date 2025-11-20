Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.10 комментариев
Два жителя ранены при атаках ВСУ в Белгородской области
В результате ударов беспилотников по гражданским объектам в Грайворонском округе пострадали женщина и мужчина, их доставили в медицинские учреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил о серии атак со стороны ВСУ на территории Грайворонского округа, об этом он написал в Telegram-канале.
В селе Глотово в движущийся легковой автомобиль попал FPV-дрон, в результате чего была ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания первой помощи пострадавшую переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Автомобиль полностью уничтожен огнем, также выбиты окна в частном доме, находившемся рядом.
В результате другой атаки осколками был поврежден еще один легковой автомобиль. Второй пострадавший получил ранения после удара дрона по машине в селе Рождественка. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ с баротравмой и осколочными ранениями лица. В дальнейшем мужчину переведут в городскую больницу № 2 Белгорода, транспортное средство также повреждено.
В селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения – выбиты окна, также повреждены остекление, фасад, крыша и забор дома в результате попадания второго дрона. В селе Козинка от сброса взрывного устройства с беспилотника полностью разрушен частный дом. Информация о последствиях атак сейчас уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили за ночь 65 украинских дронов. В Рязанской области из-за падения БПЛА произошло возгорание на территории предприятия. В Краснодарском крае падение обломков дрона повредило 17 домов.