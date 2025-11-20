Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде
Оппозиционная фракция внесла в Раду постановление об увольнении Ермака и Умерова
Фракция оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова на фоне коррупционного расследования.
Постановление с требованием отставки Андрея Ермака и Рустема Умерова зарегистрировала фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде, передает ТАСС.
В пояснительной записке отмечается, что документ стал ответом на самый масштабный коррупционный скандал за время президентства Владимира Зеленского и касается так называемых «пленок Миндича».
Авторы проекта обращаются с требованием немедленно уволить руководителя офиса Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В их заявлении говорится об «ответственности всех фигурантов скандала» и подчеркивается, что такое решение необходимо для восстановления доверия общества.
Регистрация постановления произошла на фоне ожиданий кадровых решений со стороны Владимира Зеленского, однако, как сообщают украинские СМИ, на момент публикации никаких официальных анонсов или действий не последовало.
Ранее в рядах правящей на Украине партии «Слуга народа» заговорили о необходимости отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров покинул страну, ссылаясь на командировку, на фоне коррупционного скандала.
В обвинительном заключении НАБУ говорится, что Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, убедил Умерова закупить бракованные бронежилеты для ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.