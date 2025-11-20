Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 27 093 рублей
На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда.
Согласно утвержденным поправкам, с 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля в месяц, передает ТАСС. Соответствующие изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».
Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить заработную плату порядка 4,6 млн работников.
С начала 2025 года уровень МРОТ в России составляет 22 440 рублей.
В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года.
В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.