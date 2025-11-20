Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.0 комментариев
Роман Кинга «Оно» начали убирать из продажи на российских площадках
Роман Стивена Кинга «Оно» начали убирать из продажи на российских площадках
Популярный роман Стивена Кинга «Оно» исчезает из каталогов ведущих маркетплейсов и книжных магазинов России из-за возможного соответствия ограничительным нормам.
Роман «Оно» Стивена Кинга начали убирать с продажи на российских маркетплейсах и в книжных магазинах, передает ТАСС.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) пояснили, что эта продукция может быть запрещена в России или противоречить внутренним правилам площадки.
Представители Wildberries подчеркнули: «Wildberries строго соблюдает законодательство и не допускает к продаже продукцию, запрещённую на территории РФ, а также правилами площадки».
Ранее СМИ отмечали, что приобрести книгу на русском языке практически невозможно – она исчезла с прилавков крупных маркетплейсов, включая Ozon и Wildberries, при том что англоязычные издания все еще доступны. В ряде книжных «Оно» тоже стало большим дефицитом, а в некоторых магазинах в Новосибирске роман убрали с полок по предписанию.
По словам пресс-службы Wildberries, невидимость книги на витринах обеспечивается специальными алгоритмами модерации карточек товаров, которые автоматически скрывают запрещенные издания, анализируя и текст, и фотографии. В самой компании отмечают, что внутренних проверках продукции на платформе «Оно» обнаружено не было.
Корреспондент ТАСС убедился в отсутствии романа на ряде маркетплейсов и в нескольких интернет-магазинах.
Роман «Оно» был впервые опубликован в 1986 году. В центре сюжета – семеро друзей из вымышленного города Дерри, которые сталкиваются с мистическим монстром, убивающим детей и способным принимать различные облики, чаще всего клоуна Пеннивайза. В книге поднимаются темы памяти, силы сообщества и последствий детских психотравм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Стивен Кинг в беседе с пранкерами предложил «запретить» русских писателей.
Кинг также предлагал президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому уладить разногласия один на один.
В 2025 году Стивен Кинг вернулся в соцсеть X и оскорбил Илона Маска.