Роман Кинга «Оно» начали убирать из продажи на российских площадках

Роман Стивена Кинга «Оно» начали убирать из продажи на российских площадках

Tекст: Мария Иванова

Роман «Оно» Стивена Кинга начали убирать с продажи на российских маркетплейсах и в книжных магазинах, передает ТАСС.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) пояснили, что эта продукция может быть запрещена в России или противоречить внутренним правилам площадки.

Представители Wildberries подчеркнули: «Wildberries строго соблюдает законодательство и не допускает к продаже продукцию, запрещённую на территории РФ, а также правилами площадки».

Ранее СМИ отмечали, что приобрести книгу на русском языке практически невозможно – она исчезла с прилавков крупных маркетплейсов, включая Ozon и Wildberries, при том что англоязычные издания все еще доступны. В ряде книжных «Оно» тоже стало большим дефицитом, а в некоторых магазинах в Новосибирске роман убрали с полок по предписанию.

По словам пресс-службы Wildberries, невидимость книги на витринах обеспечивается специальными алгоритмами модерации карточек товаров, которые автоматически скрывают запрещенные издания, анализируя и текст, и фотографии. В самой компании отмечают, что внутренних проверках продукции на платформе «Оно» обнаружено не было.

Корреспондент ТАСС убедился в отсутствии романа на ряде маркетплейсов и в нескольких интернет-магазинах.

Роман «Оно» был впервые опубликован в 1986 году. В центре сюжета – семеро друзей из вымышленного города Дерри, которые сталкиваются с мистическим монстром, убивающим детей и способным принимать различные облики, чаще всего клоуна Пеннивайза. В книге поднимаются темы памяти, силы сообщества и последствий детских психотравм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Стивен Кинг в беседе с пранкерами предложил «запретить» русских писателей.

Кинг также предлагал президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому уладить разногласия один на один.

В 2025 году Стивен Кинг вернулся в соцсеть X и оскорбил Илона Маска.