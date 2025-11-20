Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.0 комментариев
Мишустин открыл реконструированный участок трассы М-3 «Украина»
Премьер-министр России Михаил Мишустин по видеосвязи принял участие в открытии обновленного 20,9-километрового участка трассы М-3 «Украина» на выставке «Транспорт России».
Мишустин участвовал в открытии ряда крупных объектов дорожной инфраструктуры с помощью видеоконференции с площадки выставки «Транспорт России», передает ТАСС.
Среди них – реконструированный участок автодороги М-3 «Украина» протяженностью 20,9 км, проходящий по Московской и Калужской областям. В процессе ремонта было уложено 512,7 тыс. тонн асфальтобетона, расширена проезжая часть до шести полос, построены коллекторные проезды и новые транспортные развязки.
Также на стенде госкомпании «Автодор» был по ВКС открыт после капитального ремонта участок дороги Донецк – Новоазовск – Седово длиной более 100 км. Этот объект соединит Донецк с Азовским морем и даст выход на федеральную трассу Р-280, обеспечивая проезд к курортам Новоазовского района.
На выставке запуск движения прошел и по объезду Богдановича – это пятый этап реконструкции дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Когда все этапы завершатся, трасса от Екатеринбурга до Тюмени будет полностью четырехполосной и войдет в транспортный коридор «Восток».
Кроме того, открылось движение на капитально отремонтированном участке трассы Р-217 «Кавказ» длиной 10 км 108 м, благодаря чему стал доступнее туристический маршрут к горнолыжному курорту «Ведучи».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распоряжение о продлении платного режима на участке трассы М-3 «Украина» от Бекасово до Малоярославца почти на девяносто лет.
Платный режим на этом участке будет действовать до 31 декабря 2110 года.