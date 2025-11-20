Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.0 комментариев
Virtus вернула членство Всероссийской федерации спорта лиц с ЛИН
Международная федерация для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями (Virtus) восстановила в полном объеме членство Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации, сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).
Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации, о чем сообщили в Паралимпийском комитете России.
Глава ПКР Рожков отметил: «Решение Virtus вновь открывает для российских паралимпийцев с интеллектуальными нарушениями возможность полноценного выступления на международных турнирах под национальным флагом». По его словам, после восстановления членских прав ПКР в Международном паралимпийском комитете и возвращения возможности выступать с флагом и гимном России, позитивная динамика затронула и другие международные федерации.
Сейчас Паралимпийский комитет России совместно с федеральными спортивными организациями продолжает работать над полным восстановлением прав российских паралимпийцев по всем видам адаптивного спорта. Отмечается, что за развитие паралимпийских дисциплин по всему миру отвечают более 20 международных структур.
В составе программы Паралимпийских игр спортсмены из категории ЛИН представлены в трех дисциплинах: плавание, легкая атлетика и настольный теннис. Теперь российские спортсмены смогут вернуться на международную арену и участвовать в этих соревнованиях под национальными символами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы Сурдлимпиады-2025 отстранили российских стрелков за наличие спортивного оружия. Дзюдоистка Виктория Поздеева выиграла первую золотую медаль для России на нынешних соревнованиях.