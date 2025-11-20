  • Новость часаВ результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом
    «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ
    Швеция пожаловалась на несправедливость бремени поддержки Украины
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    Путин призвал учить детей думать, а не нажимать на кнопки
    Из России в 2025 году депортировали свыше 19 тыс. мигрантов
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера
    Премьер Грузии назвал «предательством» создание администрации Южной Осетии
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    26 комментариев
    20 ноября 2025, 11:33 • Новости дня

    Bloomberg: ЕС захотел перезапустить отношения с Китаем после разногласий

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Китай лишь незначительно продвинулись в налаживании отношений после летнего саммита, однако отмена Пекином экспортных ограничений на редкоземельные элементы создает новый шанс для диалога, заявил глава делегации ЕС в Китае Хорхе Толедо.

    Глава делегации ЕС в Китае Хорхе Толедо заявил о сохраняющихся трудностях в отношениях с Пекином после летнего саммита, передает Bloomberg.

    Проблемы он связал с вопросами цепочек поставок и контролем экспорта. По его словам, действия Пекина по ограничению поставок редкоземельных магнитов долгое время представляли значительную угрозу для европейских производителей, которым сложно диверсифицировать поставки.

    Толедо подчеркнул, что соглашение между США и Китаем, достигнутое в прошлом месяце, несколько снизило опасения ЕС по поводу поставок. Он назвал недавнее приостановление экспортного контроля со стороны Китая «хорошей новостью» и возможностью для налаживания сотрудничества, отметив: «Давайте воспользуемся этим для продвижения вперед».

    Дипломат отметил, что Европейский Союз не стремится к обострению отношений с Пекином. Он также подверг критике публикации в китайских СМИ, обвиняющие ЕС в текущих проблемах, подчеркнув, что «ЕС – это союз его государств-членов», за которым стоит единая политическая воля.

    Ранее Китай сократил поставки германия и галлия в западные страны.

    Цены на эти минералы в Европе выросли почти в два раза.

    Европейский союз решил смягчить политическую риторику по отношению к Китаю для получения лицензий на экспорт редкоземельных элементов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа собиралась экономически принуждать Китай к выполнению определенных условий.

    17 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер

    Политолог Козюлин: Франция может обогнать Британию в рейтинге недружественных правительств

    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    @ Bastien Ohier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Главные недоброжелатели России в Европе очевидны, это власти Британии и Франции, считает политолог Вадим Козюлин. По его мнению, именно они поборются в ноябре за первую строчку рейтинга недружественных правительств, составленного редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине о продаже 100 истребителей Rafale.

    «В ноябре, скорее всего, развернется настоящее соперничество между Францией и Британией за нахождение на первом месте рейтинга недружественных правительств. Заявления Парижа о намерениях передать Украине 100 единиц истребителей Rafale – это очень серьезная заявка», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Конечно, в осуществимость столь грандиозных планов, поверить достаточно трудно, однако здесь важна тенденция: Эммануэль Макрон продолжает держаться за звание главного ястреба Европы, а значит, в ближайшее время от него стоит ждать и других рискованных действий», – продолжает он.

    «В целом же идея создания такого рейтинга весьма перспективна. Он позволяет читателям увидеть, какие правительства действительно проводят недружественную политику в отношении России, а какие вынужденно следуют в русле сложившихся внешнеполитических обстоятельств», – пояснил эксперт.

    Особую ценность, по его словам, представляет ежемесячный формат публикации: «Это дает возможность отслеживать динамику изменений в политике различных государств и делать обоснованные выводы. Также принципиально важна сама формулировка – акцент на «недружественных правительствах», а не на государствах в целом».

    «Политическое руководство, например, Германии рано или поздно сменится. Но с немецким народом нам предстоит выстраивать дальнейшие отношения. Крайне важно, чтобы наши граждане не переносили негатив с конкретных политиков на всех людей западной культуры. Этот подход полностью соответствует линии, которую в последнее время последовательно проводят российские дипломаты», – резюмировал Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине. Детали документа до сих пор не раскрываются, однако, по данным газеты Le Monde, Украина согласилась закупить у Парижа 100 истребителей Rafale в течение десяти лет. Отмечается, что часть машин может поступить ВСУ напрямую из запасов Пятой республики.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

    Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 09:46 • Новости дня
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы

    Аналитик Кошкович высмеял слова министра Швеции Розенкранц об активах России

    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик Центра фундаментальных прав из Венгрии Золтан Кошкович выразил недоумение позицией министра Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц, предложившей активнее использовать замороженные российские активы.

    Слова шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о необходимости поддержки Украины и использовании замороженных российских активов вызвали удивление экспертов, передает РИА «Новости». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович опубликовал в соцсети резкую реакцию на высказывание шведского политика.

    «Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе», – написал Кошкович после выступления Розенкранц. По мнению эксперта, предложение шведского министра поддерживать Украину и использовать российские активы вызывает вопросы относительно ее компетентности.

    Ранее глава Еврокомиссии направила странам Евросоюза письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя вариантами финансирования Украины на основе займов.

    Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен с покупкой водки алкоголику.

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС

    Сикорский: Президент Навроцкий готовит почву для выхода Польши из ЕС

    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента Кароля Навроцкого в том, что тот своей риторикой готовит общественность к выходу страны из Европейского союза, пишет польская пресса.

    Глава МИД Польши Сикорский заявил об опасности высказываний президента Кароля Навроцкого. По его словам, высказывания Навроцкого о том, что европейская интеграция – это заговор против Польши, и «не помогает ни Евросоюзу, ни самой стране» говорит о планах выхода страны из ЕС. «Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза», - цитирует Сикорского РИА «Новости»  со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

    Сикорский также отметил, что Навроцкий, как и любой гражданин, имеет право на собственное мнение, однако подчеркнул, что глава государства не должен «выдумывать опасность для суверенитета», поскольку это подрывает доверие к структурам Евросоюза и может дестабилизировать внутреннюю и внешнюю политику государства.

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у президента Навроцкого извинений за отказ утвердить повышения в званиях польских офицеров спецслужб.

    До этого власти Польши заявили о намерении подать в суд на Евросоюз из-за вынужденного приема мигрантов. А президент Навроцкий отказался реализовать в Польше миграционный пакт Евросоюза.

    Комментарии (10)
    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе

    СМИ: Нехватка тротила в Европе замедлила поставки боеприпасов Киеву

    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    @ Wolf von Dewitz/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО испытали серьезный дефицит тротила, что затруднило поставки боеприпасов Евросоюзом на Украину и привело к росту цен, пишут СМИ.

    Дефицит тротила в странах НАТО, вызванный активными поставками вооружений в Израиль, существенно осложнил обеспечение Украины боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Единственный крупный завод по производству тротила в ЕС, принадлежащий Nitro-Chem и расположенный в Польше, большую часть своей продукции экспортирует в США, где тротил необходим для изготовления таких бомб, как МК-84 и BLU-109. Это привело к тому, что британские и европейские страны остро зависят от одного перегруженного предприятия.

    СМИ отмечают, что нехватка взрывчатки вынудила Киев сокращать использование артиллерии, а западные страны столкнулись с необходимостью спешно пополнять собственные запасы.

    The Daily Telegraph отмечает, что нехватка тротила на западных рынках спровоцировала резкий рост цен. За последние десятилетия стоимость одной тонны вещества в Британии увеличилась примерно с 837 до 33 тыс. фунтов. Это может сказаться не только на поле боя, но и навредить другим отраслям, например, производству электроники, поскольку металлы для нее добывают тоже с применением взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рабочие центра в Лаврио в Греции заблокировали колонну из 18 грузовиков с 350 тоннами тротила для отправки на Украину.

    Финляндию превратили в производственную площадку для тротила и пороха НАТО.

    Во время учений альянса НАТО по подрыву тротила в Польше погибли два солдата.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Захарова заявила о причастности ЕС к «схемам Миндича»

    Захарова заявила о причастности европейских политиков к схемам Миндича

    Захарова заявила о причастности ЕС к «схемам Миндича»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд европейских политиков, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и экс-главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, являлись участниками коррупционных схем украинского бизнесмена Тимура Миндича, а не сторонними наблюдателями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, европейские политики были не просто осведомлены, а напрямую участвовали в коррупционных схемах, которые организовал украинский бизнесмен Тимур Миндич, передает Радио Sputnik.

    Дипломат напомнила, что глава ЕК закупала вакцины для ЕС по СМС.

    «Вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали», – отметила Захарова.

    По ее словам, такие ключевые европейские фигуры, как фон дер Ляйен и бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, не только знали о происходящем, но и активно вовлекались в схемы. Дипломат подчеркивает, что деньги, которыми распоряжались друг через друга представители ЕС и Миндич, направлялись на счета, связанные с самими европейскими политиками.

    Захарова делает вывод, что все происходящее – это осознанные действия, а не простая халатность или неведение. Она подчеркивает, что суть происходящего – в участии западных политиков в схемах и контроле за распределением средств.

    Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер допустил, что польские власти могли помочь бизнесмену Тимуру Миндичу покинуть Украину.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Миндич не способен организовать масштабную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    Глава МИД Швеции помечтала о «100 пакетах санкций» против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард охарактеризовала как «слухи» сообщения о новом мирном плане США по Украине. Она призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию, признавшись, что хотела бы, чтобы против России ввели «100 пакетов» санкций.

    Стенергард озвучила свое мнение о необходимости наращивать санкционное давление на Россию, передает ТАСС.

    Она назвала «слухами» сообщения о новом мирном плане США по Украине и подчеркнула, что подобные новости отвлекают внимание от реальных шагов по урегулированию ситуации. По мнению Стенергард, главная задача западных стран – усиление поддержки Киева и продолжение давления на Москву, поскольку именно это, по ее словам, может приблизить перемирие.

    Стенергард заявила: «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов». Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании. Глава МИД добавила, что любая информация о переговорах преждевременна и не способствует успеху текущих инициатив.

    В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В ноябре Еврокомиссия заявила о подготовке двадцатого пакета ограничительных мер в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России.

    Между тем правительство Венгрии собирается оспаривать отказ ЕС от закупки российского газа в суде.

    Комментарии (6)
    17 ноября 2025, 17:23 • Новости дня
    ЕК оценила финансовые потребности Киева до 2027 года

    Politico: ЕК оценила финансовые потребности Киева в 2026–2027 годах в 135,7 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза рассмотреть экспроприацию российских активов для покрытия финансовых потребностей Киева, пишет Politico.

    В опубликованном Politico письме указывается, что речь идет о сумме 135,7 млрд евро на 2026–2027 годы, если конфликт завершится к концу 2026 года, передает ТАСС.

    Из этой суммы 52,3 млрд евро предлагается направить на макрофинансовые нужды, а 83,4 млрд евро – на военные расходы. Как отмечается в документе, даже с учетом всей уже выделенной международной помощи, Украине «потребуется значительно больше ресурсов для стабилизации ситуации и поддержки экономики».

    Ранее Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины.

    Спикер российского МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на присвоение активов России.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 03:24 • Новости дня
    Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе
    Россия не стала вносить в СБ ООН свой проект резолюции по Газе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принятая СБ ООН американская резолюция по сектору Газа не подтверждает фундаментальные решения и принципы, но Россия отказалась вносить свой проект резолюции, поскольку приняла к сведению позицию Рамаллы и арабо-мусульманских государств, заявил постпред России Василий Небензя.

    Небензя пояснил, что Москва приняла к сведению мнение Рамаллы и ряда арабо-мусульманских стран, поддержавших американскую инициативу ради предотвращения новой эскалации в анклаве, передает РИА «Новости»

    «В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект, целью которого было внести поправки в концепцию США для ее приведения в соответствие с согласованными резолюциями ООН», – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

    Он отметил, что принятая по инициативе Вашингтона резолюция не соответствует фундаментальным международно-правовым решениям и принципу двух государств для израильтян и палестинцев.

    Небензя выразил опасения, что документ может стать «ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории» и «приговором к двухгосударственному решению».

    «Не стоит и ликовать: сегодня печальный день для Совета. Помимо желания заинтересованных сторон есть еще такое понятие как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены», – сказал Небензя.

    Небензя указал на отсутствие в документе США ясности относительно сроков передачи контроля над Газой Палестинской национальной администрации и отметил риски, связанные с предполагаемой миссией по контролю за режимом прекращения огня, из-за которой миссия может стать стороной конфликта.

    Он добавил, что практическая реализация плана США теперь полностью лежит на его авторах и поддержавших странах, прежде всего из числа арабо-мусульманских.

    «Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН поддержал американскую резолюцию о создании временного органа управления и международных сил в Газе. За предложенную США резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, воздержались Россия и Китай. Ранее сообщалось, что Россия подготовила альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отправила странам ЕС план экспроприации активов России

    Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Киеву за счет активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов на сумму, необходимую до 2027 года, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины, передает ТАСС.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также указала на необходимость рассмотреть альтернативные варианты поддержки, основанные на займах. В качестве дополнительных опций она предложила гранты от государств ЕС и общий заем, привлеченный союзом.

    В письме ЕК отмечается, что нехватка финансовых средств у Киева в 2026–2027 годах будет «очень значительной». Фон дер Ляйен настаивает, что решение о форме поддержки должно быть принято на заседании саммита ЕС, который состоится 18–19 декабря.

    Дипломатический источник подтвердил, что, по оценке Еврокомиссии, внешние финансовые потребности Украины в указанный период превысят 70 млрд евро. По его словам, соответствующие доводы изложены в письме, направленном странам – членам ЕС.

    Ранее журнал Conversation сообщил, что Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.

    Власти Франции допустили, что кредит Украине в 140 млрд евро может не быть возвращен.

    Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы ЕС по изъятию российских замороженных активов.

    Глава Euroclear Валери Урбен предупредила о возможности обращения в суд для блокировки передачи этих активов.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова оценила предложение ЕК разместить украинских военных в ЕС

    Захарова: В ЕК «накаркали» будущее Украины без армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усмотрела в словах еврокомиссара Андрюса Кубилюса предвестие утраты Украиной своей армии.

    Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил после завершения конфликта на Украине развернуть украинские батальоны в странах ЕС, граничащих с Россией, передает ТАСС.

    Захарова прокомментировала эту инициативу. «Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины: судя по его прогнозу, вооруженные силы ей больше не понадобятся», – сказала дипломат.

    Ранее Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 03:11 • Новости дня
    Постпред США при НАТО призвал Европу быть агрессивнее к российским активам

    Постпред США при НАТО Уитакер: Европа должна смело изъять российские активы

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна «смело действовать» и быть более агрессивной в процессе изъятия российских зарубежных активов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По мнению Уитакера, конфискация российских активов стала бы важным шагом не только для экономической и военной поддержки Украины на ближайшие годы, но и ознаменовала бы более «агрессивный» подход со стороны европейских властей, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Дипломат указал, что Соединенные Штаты часто делают замечание, что Европа «недостаточно агрессивна». «Я думаю, что сейчас пришло для них самое время смело действовать», – сказал Уитакер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подготовило проект мер для ответа на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Глава Euroclear Валери Урбан сообщила, что в бельгийском депозитарии находится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России. Урбан также предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи этих активов европейскими властями.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 12:23 • Новости дня
    СВР заявила о панике в ЕС из-за краха проекта «анти-Россия» на Украине

    СВР: Эксперты в ЕС бьют в набат из-за краха проекта «анти-Россия» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские эксперты буквально «бьют в набат», предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта «анти-Россия» на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как следует из сообщения на сайте СВР, по поступающей информации эксперты внешнеполитических и военных ведомств Европы отправили доклады с предупреждениями о скором крахе проекта «анти-Россия» на Украине.

    В этих документах прямо говорится о неизбежности военного поражения киевского режима и подчеркивается, что значительная часть пожертвований исчезает из-за масштабной коррупции.

    СВР также отмечает, что украинское общество становится все более демотивированным и апатичным на фоне затяжного конфликта. «Большинство украинских граждан чувствуют себя преданными» после сообщений о коррупции в высшем руководстве страны, как отмечается в докладах европейских дипломатов.

    Все больше жителей Украины не верят в перспективу вступления страны в Евросоюз и не рассчитывают на существенную помощь со стороны Европы. Рост недовольства отмечен в Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии, где усиливается противодействие выделению новых средств Киеву.

    Несмотря на это, руководство Евросоюза, по данным СВР, продолжает игнорировать реальное положение дел, не желая признавать утрату сотен миллиардов евро, вложенных в так называемый украинский проект. В СВР подчеркивают, что это противостояние реальности может привести к более тяжелым последствиям для европейской политики в будущем.

    СМИ писали, что европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо реформ, либо отставки ряда ключевых украинских чиновников из-за коррупционного скандала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Евросоюза, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, к «схемам Миндича».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 09:26 • Новости дня
    Стубб заявил о необходимости согласия Бельгии по активам России

    Стубб: Решения ЕС по активам России должны учитывать интересы Бельгии

    Tекст: Вера Басилая

    Решения по судьбе 210 млрд евро российских активов, замороженных в Евросоюзе, должны учитывать интересы Бельгии, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Президент Финляндии Александер Стубб в интервью бельгийской газете Le Soir отметил, что любое решение Евросоюза относительно замороженных активов России должно устраивать Бельгию, передает ТАСС.

    Стубб также выразил несогласие с теми, кто оказывает давление на бельгийские власти по этому вопросу.

    Большая часть из 210 млрд евро замороженных суверенных активов России на территории Евросоюза сосредоточена на платформе Euroclear, базирующейся в Бельгии.

    Ранее власти Франции допустили, что кредит на сумму 140 млрд евро, предоставленный на Украине и обеспеченный замороженными российскими активами, может не быть возвращен из-за юридических трудностей.

    Глава Euroclear Валери Урбан заявила, что у бельгийского депозитария хранится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежит Центробанку России.

    Валери Урбан также предупредила о вероятности судебного иска для блокировки передачи замороженных российских активов европейскими властями.

    В Службе внешней разведки заявили, что в случае конфискации этих активов Бельгии придется нести серьезную ответственность.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    Глава МИД Швеции помечтала о «100 пакетах санкций» против России
    Захарова заявила о несоответствии Украины ни одному критерию вступления в ЕС
    С Солнца сорвался протуберанец размером более миллиона километров
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    США толкают Южную Корею к войне с Россией

    Американские военные прямо обозначили свои новые антироссийские планы, на этот раз не на западе, а к юго-востоку от нашей страны. В их представлении, Южная Корея должна стать форпостом для сдерживания Китая и России. Как воспринимают происходящее сами корейцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации