Bloomberg: ЕС захотел перезапустить отношения с Китаем после разногласий
Евросоюз и Китай лишь незначительно продвинулись в налаживании отношений после летнего саммита, однако отмена Пекином экспортных ограничений на редкоземельные элементы создает новый шанс для диалога, заявил глава делегации ЕС в Китае Хорхе Толедо.
Глава делегации ЕС в Китае Хорхе Толедо заявил о сохраняющихся трудностях в отношениях с Пекином после летнего саммита, передает Bloomberg.
Проблемы он связал с вопросами цепочек поставок и контролем экспорта. По его словам, действия Пекина по ограничению поставок редкоземельных магнитов долгое время представляли значительную угрозу для европейских производителей, которым сложно диверсифицировать поставки.
Толедо подчеркнул, что соглашение между США и Китаем, достигнутое в прошлом месяце, несколько снизило опасения ЕС по поводу поставок. Он назвал недавнее приостановление экспортного контроля со стороны Китая «хорошей новостью» и возможностью для налаживания сотрудничества, отметив: «Давайте воспользуемся этим для продвижения вперед».
Дипломат отметил, что Европейский Союз не стремится к обострению отношений с Пекином. Он также подверг критике публикации в китайских СМИ, обвиняющие ЕС в текущих проблемах, подчеркнув, что «ЕС – это союз его государств-членов», за которым стоит единая политическая воля.
Ранее Китай сократил поставки германия и галлия в западные страны.
Цены на эти минералы в Европе выросли почти в два раза.
Европейский союз решил смягчить политическую риторику по отношению к Китаю для получения лицензий на экспорт редкоземельных элементов.
