РУВИКИ получила доступ к Национальной электронной библиотеке
Редакторы интернет-энциклопедии РУВИКИ получили возможность напрямую использовать материалы Национальной электронной библиотеки, в которой уже собрано более пяти млн изданий.
РУВИКИ и Российская государственная библиотека (РГБ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифрового знания. Это соглашение предусматривает расширение доступа к проверенным данным для массовой аудитории и открывает новые возможности для интернет-энциклопедии РУВИКИ. Редакторы ресурса теперь смогут использовать материалы Национальной электронной библиотеки, оператором которой выступает РГБ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Статьи РУВИКИ будут дополнены ссылками на документы, размещенные в Национальной электронной библиотеке. НЭБ – федеральная государственная информационная система, созданная Министерством культуры России при участии ведущих библиотек, музеев, архивов и издательств. В данной базе собрано более пяти млн актуальных изданий, востребованных школьниками, студентами и исследователями, которым необходим доступ к систематизированным и достоверным источникам.
Кроме того, соглашение предусматривает совместную реализацию научно-исследовательских и информационных проектов, направленных на развитие образовательного пространства.
Генеральный директор РГБ Вадим Дуда подчеркнул: «РУВИКИ делает знания ближе и понятнее для миллионов пользователей. Мы видим большой потенциал в совместных образовательных и исследовательских инициативах, где традиции РГБ и технологии платформ НЭБ и РУВИКИ отлично дополняют друг друга».
Илья Петрунин, заместитель генерального директора по развитию продуктов и информационных технологий РУВИКИ, отметил, что сотрудничество с ведущими культурными и научными институциями особенно важно для платформы и позволит повысить доступность проверенных знаний и достоверных источников.