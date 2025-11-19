Названа цель визита военной делегации США в Киев

Reuters: Военная делегация США обсудит в Киеве завершение конфликта

Tекст: Вера Басилая

Агентство Reuters со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов США, полковника Дэвида Батлера сообщает, что военная делегация США во главе с Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

По информации Reuters, команда прибыла в украинскую столицу утром для установления фактов и обсуждения с украинскими официальными лицами путей завершения вооруженного конфликта.

Газета Politico сообщила, что в состав американской делегации вошел и начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж. Он также отправился в Киев для переговоров по соглашению, предполагающему передачу Вашингтону технологий по производству беспилотников.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не планирует контакты с Дрисколлом после его визита в Киев.

Также Песков заявил, что Москва не ведет с Вашингтоном переговоров о новых вариантах урегулирования на Украине.