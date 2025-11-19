Посол Кумар анонсировал начало работы генконсульства Индии в Казани

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Генеральное консульство Индии в Казани начнет работу уже на следующей неделе, а в Екатеринбурге – в декабре, передает ТАСС.

Кумар на церемонии открытия новых консульств сообщил, что все административные вопросы и назначение сотрудников уже решены.

Дипломат подчеркнул, что обсуждение открытия консульств длилось примерно 15 месяцев и завершилось довольно быстро. Кумар выразил уверенность, что их появление даст дополнительный импульс развитию двустороннего торгового, экономического, научного и академического сотрудничества.

На этой же церемонии глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил: «Открытие этих консульств не только усилит наше дипломатическое присутствие в России, но и послужит катализатором для дальнейшего развития торговли, туризма, экономических, научно-технических, академических и культурных связей между нашими странами». Он добавил, что консульства помогут реализовать план по увеличению объема двусторонней торговли до 100 млрд долларов к 2030 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее обсудили вопросы углубления морского сотрудничества между двумя странами.

В Москве были подтверждены сроки проведения российско-индийского межгосударственного саммита.