«Северяне» отразили контратаку военных ВСУ на БМП на Харьковском направлении
Группировка российских войск «Север» отразила контратаку штурмовой группы ВСУ на БМП на Хатненском участке фронта на Харьковском направлении.
«В ходе отражения атаки комплексным огневым поражением уничтожена БМП-2 ВСУ вместе с десантом», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На участке фронта Меловое-Хатнее российские войска с боями продвинулись на 400 м. Ударами российской авиации поражены позиции ВСУ в районе Григоровки.
В Волчанске продвижение составило до 350 м, а в лесу возле Синельниково российские штурмовые подразделения заняли три опорных пункта, продвинувшись на 400 м.
На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV «Севера» выявляли и уничтожали радиоэлектронное оборудование и пункты управления БпЛА ВСУ в Липцах и окрестностях.
«Российская авиация и «Солнцепеки» активно работали по позициям ВСУ. Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне, не жалея личный состав», – говорится в сообщении.
На всем участке фронта в Сумской области идут тяжелые позиционные бои. Авиация ВКС России и артиллерия «Северян» активно уничтожали позиции ВСУ для поддержки наступления штурмовых отрядов. ВСУ удерживали оборону без проведения значимых попыток наступательных действий.
В лесных массивах штурмовые группы «Северян» продвинулись на трех направлениях внутрь территории Сумской области, общее продвижение достигло 250 м. При этом артиллерийские и авиаудары срывали попытки ВСУ организовать выдвижение боевых групп в районах Алексеевки и Варачино.
На Теткинском и Глушковском участках линия фронта осталась без существенных изменений, однако артиллерия России выявляла и уничтожала вражеские позиции в районах Рыжевки и Искрисковщины.
«За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области. После этого «Северяне» приступили к зачистке лесных массивов у освобожденного Двуречанского.