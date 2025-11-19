Tекст: Антон Антонов

«В ходе отражения атаки комплексным огневым поражением уничтожена БМП-2 ВСУ вместе с десантом», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На участке фронта Меловое-Хатнее российские войска с боями продвинулись на 400 м. Ударами российской авиации поражены позиции ВСУ в районе Григоровки.

В Волчанске продвижение составило до 350 м, а в лесу возле Синельниково российские штурмовые подразделения заняли три опорных пункта, продвинувшись на 400 м.

На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV «Севера» выявляли и уничтожали радиоэлектронное оборудование и пункты управления БпЛА ВСУ в Липцах и окрестностях.

«Российская авиация и «Солнцепеки» активно работали по позициям ВСУ. Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне, не жалея личный состав», – говорится в сообщении.

На всем участке фронта в Сумской области идут тяжелые позиционные бои. Авиация ВКС России и артиллерия «Северян» активно уничтожали позиции ВСУ для поддержки наступления штурмовых отрядов. ВСУ удерживали оборону без проведения значимых попыток наступательных действий.

В лесных массивах штурмовые группы «Северян» продвинулись на трех направлениях внутрь территории Сумской области, общее продвижение достигло 250 м. При этом артиллерийские и авиаудары срывали попытки ВСУ организовать выдвижение боевых групп в районах Алексеевки и Варачино.

На Теткинском и Глушковском участках линия фронта осталась без существенных изменений, однако артиллерия России выявляла и уничтожала вражеские позиции в районах Рыжевки и Искрисковщины.

«За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Двуречанское в Харьковской области. После этого «Северяне» приступили к зачистке лесных массивов у освобожденного Двуречанского.

