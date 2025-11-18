Турчанка попала в реанимацию после кофе с моющей жидкостью

Tекст: Ольга Иванова

Посетительница кафе в центре Стамбула была госпитализирована после того, как выпила кофе с промышленным моющим средством, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в понедельник в районе Бейоглу.

Как уточнили в полиции, опасная жидкость попала в напиток по ошибке: моющее средство оказалось среди бутылок, которые использовались в кофейне. Ответственность за это возложили на 52-летнего Э. О., который поставил флакон с химикатом на одну полку с другими ингредиентами.

Кофейней управляли дочери Э. О.; кофе с моющим средством был приготовлен по ошибке. После ЧП двое владельцев заведения были задержаны, само кафе временно опечатано. По факту происшествия начато расследование.

