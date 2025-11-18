Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». По его словам, Туск объяснял действия задержанного тем, что если у них есть благие цели, то допустима даже террористическая деятельность. Об этом Песков рассказал в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

Песков также прокомментировал обвинения в адрес Москвы по поводу диверсии на железной дороге в Польше. Он заметил, что Россию традиционно обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, особенно в Польше, где, по его словам, «все пытаются бежать впереди паровоза европейского».

Он подчеркнул, что если поляки и немцы продолжат покрывать причастность украинцев к диверсиям на объектах инфраструктуры, то это может привести к определенным последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские спецслужбы опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной.

Инцидент произошел на участке железной дороги между Варшавой и пунктом «Дорохуск» ночью, когда в поезде находились два пассажира и несколько сотрудников железной дороги, но никто не пострадал.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к этому взрыву.