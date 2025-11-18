ООН спрогнозировала рост числа голодающих до 318 млн человек в 2026 году

ООН: В 2026 году 318 млн человек могут столкнуться с критическим уровнем голода

Tекст: Мария Иванова

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупреждает, что в 2026 году около 318 млн человек могут оказаться на грани голода, что более чем вдвое превышает уровень 2019 года, передает ТАСС. Эксперты организации связывают это с нарастающими гуманитарными вызовами и ограниченными ресурсами.

В заявлении ВПП отмечается: «Сокращение финансирования гуманитарной деятельности в мире вынуждает ВПП ООН уделять первоочередное внимание [оказанию] продовольственной помощи примерно трети нуждающимся». Организация планирует в 2026 году помочь 110 млн наиболее уязвимых людей, на что потребуется около 13 млрд долларов. Однако текущие прогнозы указывают, что собрать удастся лишь половину этой суммы.

Сложную ситуацию усугубляют продолжающиеся конфликты, экстремальные погодные явления и экономическая нестабильность в ряде стран. ВПП подчеркивает, что к 2026 году не ожидается разрешения глобального продовольственного кризиса, и следующий год может стать еще одним этапом масштабной нехватки продовольствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители города Эль-Фашер в Судане стали употреблять корм, предназначенный для ослов и верблюдов, из-за сильного голода на фоне продолжающегося конфликта.

Израильский МИД в августе назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа якобы сфабрикованным и поддерживающим ХАМАС.

Между тем супруга президента Турции Эмина Эрдоган направляла Мелании Трамп письмо с призывом обратить внимание на тяжелое положение детей в Газе.