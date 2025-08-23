  • Новость часаРоссийские войска подошли к окраинам Купянска
    США начали ледокольную гонку с Россией
    Военкор выдвинул версию гибели замкомандира украинской эскадрильи «Призрак Киева»
    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда
    Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    Архиепископ Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с Путиным
    Журналист-иноагент Караулов получал иностранное финансирование через счета жены
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    23 августа 2025, 18:56 • Новости дня

    Супруга Эрдогана обратилась к Мелании Трамп из-за детей в секторе Газа

    Супруга Эрдогана Эмина призвала Меланию Трамп обсудить судьбу детей Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Жена президента Турции Эмина Эрдоган направила Мелании Трамп письмо с предложением обратить внимание на тяжелое положение детей в Газе и выступить публично.

    Эмина Эрдоган направила письмо первой леди США Мелании Трамп с просьбой поднять вопрос о трудном положении детей в Газе, передает ТАСС.

    В письме супруга турецкого лидера отметила, что ее вдохновило обращение Мелании Трамп, переданное через Дональда Трампа Владимиру Путину на Аляске, где обсуждалась судьба детей на фоне украинского конфликта.

    Эрдоган выразила надежду, что проявленная Меланией Трамп чуткость к украинским детям также распространится и на детей Газы. Она подчеркнула, что считает важным обратиться к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху по этому вопросу и заявила о «исторической ответственности» перед палестинским народом.

    Ситуация в регионе резко ухудшилась после нападения 7 октября 2023 года сторонников ХАМАС из Газы на территорию Израиля, что привело к многочисленным жертвам и захвату заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, в результате которой, по данным Минздрава Газы, погибло более 62 тыс. человек, свыше 157 тыс. получили ранения, а от голода умерли еще около 270 жителей сектора, включая 112 детей.

    Ранее Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от Мелании Трамп с призывом остановить украинский конфликт.

    Число погибших от голода в Газе достигло 251 человека.

    СМИ сообщали, что Дональд Трамп накричал на Биньямина Нетаньяху из-за заявлений о голоде в Газе. Израиль опроверг сообщения о ссоре между Нетаньяху и Трампом.

    21 августа 2025, 00:12 • Новости дня
    Израильская армия начала операцию по захвату Газы

    ЦАХАЛ объявил о вторжении в город Газу

    Израильская армия начала операцию по захвату Газы
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель израильских военных бригадный генерал Эфи Дефрин заявил о начале военной операции Армии обороны Израиля по вторжению в город Газу, он добавил, что ЦАХАЛ продолжает боевые действия по всему сектору Газа и на окраинах Газы в рамках операции «Колесницы Гидеона».

    «Сосредоточение войск в городе Газа стало возможным благодаря успехам операции «Колесницы Гидеона». ХАМАС сегодня – это уже не тот ХАМАС, что был до операции. Из военной террористической организации он превратился в потрепанную и израненную партизанскую организацию. Мы нанесем еще больший урон ХАМАС в городе Газа. <....> Мы начали предварительные действия, и уже сейчас войска ЦАХАЛа удерживают окраины города Газа», – заявил на брифинге Дефрин.

    Он добавил, что израильская сторона старается минимизировать урон мирным жителям анклава, в частности, ЦАХАЛ предупредит и позволит людям эвакуироваться в целях безопасности, дистанцируясь от зон активных боевых действий.

    «Мы продолжаем оказывать помощь гражданскому населению сектора Газа и расширяем ее. Будут созданы дополнительные центры распределения гуманитарной помощи. Такой подход позволит снизить зависимость населения от ХАМАС», – уточнил представитель ЦАХАЛ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац  согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.

    22 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Израиль пообещал открыть для ХАМАС «врата ада» в Газе
    Израиль пообещал открыть для ХАМАС «врата ада» в Газе
    @ REUTERS/Dawoud Abu Alkas

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал ХАМАС в Газе военный ответ, если движение не согласится освободить всех заложников и разоружиться.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил радикальному движению ХАМАС масштабной военной операцией, если боевики не выполнят условия Израиля, передает ТАСС.

    Он заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе и будут открыты до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение».

    Кац добавил, что если ХАМАС не пойдет на уступки, Газа повторит судьбу городов Рафах и Бейт-Ханун, где армия Израиля уже проводила масштабные операции. Такое заявление прозвучало после того, как израильские власти утвердили армейские планы по разгрому ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в секторе Газа. ХАМАС назвал операцию ЦАХАЛ «пренебрежением к усилиям посредников».

    23 августа 2025, 13:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    21 августа 2025, 00:28 • Новости дня
    ХАМАС назвало операцию ЦАХАЛ «пренебрежением к усилиям посредников»

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинское движение ХАМАС назвало наступление Армии обороны Израиля на город Газу пренебрежением к усилиям, приложенным посредниками в попытках примирить враждующие стороны, и призвало максимально надавить на Израиль.

    «Призываем посредников оказать максимум давления на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну на истребление против палестинского народа»,  – приводит ТАСС заявление ХАМАС.

    Там отметили, что своим решением атаковать город ЦАХАЛ показывает, с каким пренебрежением относится к усилиям тех, кто пытается помочь прекратить боевые действия в Газе.

    Чуть ранее официальный представитель израильских военных бригадный генерал Эфи Дефрин заявил о начале военной операции Армии обороны Израиля по вторжению в город Газу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац  согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.

    22 августа 2025, 09:41 • Новости дня
    Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в секторе Газа

    Израильские власти одобрили военную операцию против ХАМАС в Газе

    Израиль одобрил армейский план разгрома ХАМАС в секторе Газа
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Израиля согласовали проведение масштабной военной операции против ХАМАС в Газе, предусматривающей интенсивные обстрелы, эвакуацию мирных жителей и сухопутное наступление.

    Израильские власти утвердили план Армии обороны Израиля по разгрому движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    Глава министерства обороны Исраэль Кац заявил, что операция будет включать интенсивный огонь, эвакуацию местных жителей и проведение наземного маневра.

    В соцсети X Кац подчеркнул: «Мы одобрили план ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС в Газе с помощью интенсивного огня, эвакуации жителей и наземного маневра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа.

    Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.

    21 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Советник Аббаса сообщил о помощи России палестинцам

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия оказывает народу Палестины многоплановую помощь и чрезвычайно важную поддержку, сообщил советник президента страны Махмуд Аль-Хабаш.

    «Россия оказывает многостороннюю помощь Палестине – финансовую, техническую, сельскохозяйственную, гуманитарную и в сфере чрезвычайной поддержки», – заявил Аль-Хабаш РИА «Новости».

    Он напомнил, как Россия передала 30 тыс. т пшеницы, которую президент Махмуд Аббас распорядился направить на нужды сектора Газа.

    «Это лишь один из примеров постоянной и последовательной поддержки России Палестины и палестинского дела», – сказал Аль-Хабаш.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЛАГ в мае договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

    Москва выразила обеспокоенность гуманитарной катастрофой на палестинских территориях и считает восстановление переговоров между сторонами главным условием деэскалации конфликта.

    21 августа 2025, 18:35 • Новости дня
    Хуситы атаковали два судна в Красном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали два судна в северной части Красного моря, заявил лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси.

    Во время обращения, которое транслировал телеканал Al Masirah, связанный с движением, аль-Хуси заявил, что удары были нанесены по судам, которые нарушили введенный хуситами запрет на сотрудничество с портами Израиля, передает ТАСС.

    Ранее хуситы объявили об успешных ударах дронами по Израилю.

    Хуситы пообещали атаковать американские суда за заход в Израиль.

    21 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Эрдоган пообещал поддержать любые мирные инициативы по Украине

    Эрдоган: Турция готова поддержать любые мирные инициативы между Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности реализовать любые инициативы по мирному урегулированию между Россией и Украиной.

    Разговор прошел по инициативе французской стороны, сообщили в канцелярии Эрдогана, передает ТАСС. В ходе общения лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Газе и мирный процесс между Россией и Украиной.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает прилагать «усилия к прекращению украинско-российской войны на справедливых условиях». Он добавил, что следит за внешнеполитическими контактами на Аляске и в Вашингтоне.

    Президент Турции сообщил Макрону, что «Турция готова поддержать любые усилия в рамках переговоров о мире между Украиной и Россией».

    Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Эрдоганом обсудил российско-американский саммит и поблагодарил Турцию за содействие диалогу с Украиной.

    Эрдоган назвал встречу Путина и Трампа новым толчком к поиску мира на Украине.

    23 августа 2025, 03:59 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке со стороны движения хуситов, применивших гиперзвуковую баллистическую ракету, заявил представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что операция носила «уникальный» характер. По его словам, ракета типа «Палестина-2» преодолела системы противовоздушной обороны Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    Он также отметил, что в результате обстрела работа аэропорта была временно приостановлена. Кроме того, Сариа добавил, что подразделения хуситов нанесли удары по двум целям в Тель-Авиве и Ашкелоне с помощью беспилотников. Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что аппараты успешно достигли поставленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы уже не в первый раз атаковали ракетами аэропорт Бен-Гурион.

    21 августа 2025, 08:20 • Новости дня
    Госдеп уволил сотрудника после разногласий по заявлению о Палестине

    Госдеп США уволил сотрудника Горейши после споров о тональности заявлений по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудник Госдепа США Шахед Горейши был уволен после конфликтов с руководством по поводу формулировок заявлений, связанных с Израилем и Палестиной, сообщила The Washington Post (WP).

    Руководство Госдепартамента США уволило сотрудника Шахеда Горейши после споров о формулировках заявлений по Израилю и Палестине, передает ТАСС.

    По данным The Washington Post, Горейши занимал должность главного специалиста по подготовке сообщений для журналистов о ближневосточном конфликте. Его увольнение состоялось 18 августа.

    Как отмечается, Горейши настаивал на публикации комментария, где подчеркивалось, что администрация США не поддерживает принудительное переселение палестинцев в секторе Газа. Данное предложение было отклонено руководством.

    Ранее в августе Горейши рекомендовал выразить соболезнования по поводу гибели пяти журналистов телеканала Al Jazeera в Газе после израильского удара. Однако его предложение также было отвергнуто, так как американское внешнеполитическое ведомство выразило сомнения относительно деятельности одного из погибших.

    Источники газеты среди должностных лиц заявили, что увольнение Горейши стало тревожным сигналом для сотрудников Госдепа и подтверждением недопустимости отклонения от произраильской позиции. Официальная причина увольнения не озвучивалась.

    Ранее израильская армия начала операцию по захвату Газы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа.

    Палестинские власти считают, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно удерживает регион в состоянии войны, опасаясь за свою политическую карьеру после ее завершения.

    21 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Турция запретила израильским судам заходить в порты

    Анкара ввела запрет на заход израильских судов в турецкие порты

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие власти запретили посещение своих портов судами под флагом Израиля и принадлежащих израильским компаниям, установив соответствующие ограничения для судовладельцев.

    О введение запрета сообщил  ТАСС со ссылкой на телеканал NTV. Ограничения также распространяются на суда под турецким флагом – им теперь запрещено заходить в израильские порты.

    Источники канала сообщили, что новый порядок затрагивает не только прямые заходы, но и любую обработку грузов, связанных с Израилем, в турецких портах, включая перевалку контейнеров.

    Введено дополнительное требование к судовладельцам подписывать заявление об ответственности, подтверждающее отсутствие связей с Израилем и перевозки грузов либо военного оборудования для Израиля.

    Эти меры стали продолжением ранее объявленного прекращения всей торговли и таможенных операций между Турцией и Израилем, начатого с 2 мая 2024 года в ответ на действия Израиля в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения Израиля установили контрольно-пропускные пункты в нескольких населенных пунктах в провинции Эль-Кунейтра в Сирии, однако позднее отступили.

    МИД Турции осудил расширение военной операции Израиля в Газе и потребовал немедленного прекращения боевых действий.

    Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции о признании Палестины государством и отметил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    21 августа 2025, 08:00 • Новости дня
    Власти Палестины обвинили Нетаньяху в затягивании войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинские власти считают, что Биньямин Нетаньяху сознательно удерживает регион в состоянии войны, опасаясь за свою политическую карьеру после ее завершения.

    Советник президента Палестины Махмуд Аль-Хабаш заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно затягивает войну, опасаясь последствий для своей политической карьеры, передает РИА «Новости». Аль-Хабаш отметил: «Я не думаю, что Нетаньяху хочет перемирия – он хочет войны. С его точки зрения, любая пауза или прекращение войны лишь приблизят его уход с политической сцены в Израиле, потому что это откроет против него двери для юридической и судебной ответственности по множеству дел». Он также добавил, что речь идет не только о войне, но и о коррупционных делах, в которых обвиняется Нетаньяху, а война служит для израильского премьера «спасательной веревкой».

    Аль-Хабаш подчеркнул, что приоритетом для палестинского руководства является прекращение войны любой ценой и попытка лишить Нетаньяху оправданий для дальнейших военных действий. По его словам, этому препятствует поддержка Израиля со стороны США и политика израильского правительства, ориентированная на экспансию и применение силы.

    Советник выразил надежду, что международное давление поможет принудить Нетаньяху к согласию на прекращение огня и открытие политических возможностей для стабилизации ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа с последующей мобилизацией резервистов.

    22 августа 2025, 14:05 • Новости дня
    Израиль обвинил ООН в фабрикации доклада о голоде в Газе

    МИД Израиля назвал сфабрикованным доклад ООН о голоде в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский МИД назвал доклад ООН, посвященный ситуации с голодом в секторе Газа, сфабрикованным для поддержки ХАМАС, сообщает Al-Jazeera.

    МИД Израиля заявил, что доклад ООН о голоде в секторе Газа сфабрикован и предназначен для поддержки ХАМАС, передает RT.

    Представители израильского внешнеполитического ведомства подчеркнули: «В секторе нет голода», а все оценки, содержащиеся в докладе, считают ошибочными.

    Ранее в отчете международных организаций впервые официально объявили о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.

    Ранее число погибших от голода в Газе достигло 251 человека.

    Как сообщало NBC, на Стене Плача в Израиле появилось граффити с надписью «В Газе – Холокост».

    Президент США Дональд Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе. Израиль опроверг сообщения о ссоре Нетаньяху и Трампа.

    21 августа 2025, 10:21 • Новости дня
    Советник Аббаса назвал новые поселения угрозой палестинской государственности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство Израилем новых поселений на Западном берегу подрывает возможность создания независимого палестинского государства, заявил Махмуд аль-Хабаш, советник президента Палестины Махмуда Аббаса.

    По его словам, одобрение Израилем строительства 3,4 тыс. новых жилых единиц на Западном берегу разрушает перспективу создания палестинского государства, передает РИА «Новости».

    Речь идет о районе Мевасерет-Адумим, который соединит Иерусалим с Маале-Адумим и нарушит территориальную целостность Палестинской автономии.

    Аль-Хабаш подчеркнул: «Все старые и новые израильские поселения незаконны и разрушают идею палестинского государства или решения о двух государствах». По его словам, эти действия означают отход от международно признанных принципов урегулирования.

    Советник также отметил, что подобные шаги ведут к альтернативным сценариям, включая возможность создания одного государства для всех граждан или введения системы апартеида, что, по его мнению, не будет принято мировым сообществом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.

    22 августа 2025, 10:07 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 12 палестинцев при ударе Израиля по школе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаудара израильских военных по школе в квартале Шейх-Радван города Газа погибли не менее 12 палестинцев, укрывавшихся от боевых действий, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    Израильские вооруженные силы атаковали школу в квартале Шейх-Радван города Газа, передает ТАСС.

    По данным канала Al Jazeera, в учебном заведении укрывались палестинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

    По информации телеканала, в результате авиаудара по школе погибли не менее 12 человек. Количество пострадавших еще уточняется. За утро общее число погибших в секторе Газа из-за израильских обстрелов достигло 25 человек, причем 23 из них погибли в самом городе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. При стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе погибли более 10 человек. В мае представители ряда стран попросили ООН официально признать сектор Газа зоной голода.

    23 августа 2025, 19:09 • Новости дня
    Туристка в Турции устроила pole dance на флагштоке, ей грозит тюрьма

    Tекст: Евгения Караваева

    Иностранная туристка станцевала на флагштоке с государственным флагом в Каппадокии, вызвав возмущение среди местных жителей, которые обратились в полицию.

    Видео с туристкой, использовавшей флагшток с государственным флагом в качестве пилона, распространилось в интернете, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Baza.

    Пользователи отмечают, что она разговаривала на одном из балканских языков. В местных СМИ ее называют иностранкой. Инцидент произошел в Каппадокии, одном из наиболее знаменитых исторических мест Турции.

    На кадрах видно, как девушка исполняет несколько элементов танца на фоне других людей. Жители Каппадокии посчитали такое поведение оскорбительным по отношению к национальному символу и обратились в полицию.

    Турецкая прокуратура возбудила уголовное дело. Депутат местной партии Эмре Чалышкан заявил: «Флаг – это наша честь, свет наших очей. Туристы, которых мы принимаем в Каппадокии, всегда были окружены гостеприимством Невшехира. Однако это неуважение к нашим национальным и духовным ценностям совершенно недопустимо».

    По информации канала, девушке грозит от одного до трех лет лишения свободы по соответствующей статье. До сих пор не ясно, задержали ли туристку или она покинула Турцию.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какое наказание полагается в разных странах мира за публичное обнажение.

