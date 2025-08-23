Супруга Эрдогана обратилась к Мелании Трамп из-за детей в секторе Газа

Супруга Эрдогана Эмина призвала Меланию Трамп обсудить судьбу детей Газы

Tекст: Вера Басилая

Эмина Эрдоган направила письмо первой леди США Мелании Трамп с просьбой поднять вопрос о трудном положении детей в Газе, передает ТАСС.

В письме супруга турецкого лидера отметила, что ее вдохновило обращение Мелании Трамп, переданное через Дональда Трампа Владимиру Путину на Аляске, где обсуждалась судьба детей на фоне украинского конфликта.

Эрдоган выразила надежду, что проявленная Меланией Трамп чуткость к украинским детям также распространится и на детей Газы. Она подчеркнула, что считает важным обратиться к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху по этому вопросу и заявила о «исторической ответственности» перед палестинским народом.

Ситуация в регионе резко ухудшилась после нападения 7 октября 2023 года сторонников ХАМАС из Газы на территорию Израиля, что привело к многочисленным жертвам и захвату заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, в результате которой, по данным Минздрава Газы, погибло более 62 тыс. человек, свыше 157 тыс. получили ранения, а от голода умерли еще около 270 жителей сектора, включая 112 детей.

Ранее Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от Мелании Трамп с призывом остановить украинский конфликт.

Число погибших от голода в Газе достигло 251 человека.

СМИ сообщали, что Дональд Трамп накричал на Биньямина Нетаньяху из-за заявлений о голоде в Газе. Израиль опроверг сообщения о ссоре между Нетаньяху и Трампом.

