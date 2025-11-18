Песков заявил о новой миссии желтой «Лады Калины» Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков заявил, что автомобиль «Лада Калина», на котором Владимир Путин в 2010 году проехал от Хабаровска до Читы, не только выполнил, но и перевыполнил свою миссию, передает ТАСС.

Песков отметил, что машина стала своеобразным талисманом качественного строительства дорог, подчеркнув значимость этого символа для дорожников.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Путин подарил машину одному из рабочих после знаменитого автопробега. За прошедшие годы «Лада Калина» сменила множество владельцев, а затем ее вновь выкупили сибирские дорожники. По словам Никитина, автомобиль теперь ассоциируется с успехами строительства дорог в регионе.

На вопрос журналистов о том, знает ли президент о нынешней судьбе машины, Песков ответил: «Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила ее».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2011 году премьер-министр России Владимир Путин получил приглашение от пенсионерки из Ростова-на-Дону в гости на «Ладе-Калине» и с палаткой.

В августе 2010 года Путин провел тест-драйв автомобиля «Лада-Калина», проехав за четыре дня от Хабаровска до Читы 2165 километров. Он остался доволен автомобилем, но отметил, что около 500 километров дороги требуется капитальной реконструкции.