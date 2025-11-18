Организатор теракта на столичном кладбище был фигурантом дела об убийстве

Tекст: Алексей Дегтярев

Предпринимателя из Башкирии убили в марте 2016 года из газового пистолета, который был переделан под боевое оружие, передает ТАСС со ссылкой на пишет «Коммерсант».

Следствие сочло, что мотивом для преступления стал долг в размере 1,5 млн рублей, который Ирина Купцова, бывшая невестка погибшего, задолжала Марату Купцову.

По версии обвинения, женщина обратилась к Шамсову с просьбой найти исполнителей и предложила ему в качестве вознаграждения 1 млн рублей.

«Реализуя свой преступный умысел, Купцова И. М. обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, именуемому в дальнейшем Ш., с предложением совместно с ней организовать совершение ... убийства, на что Ш. ответил согласием», – говорится в решении Верховного суда Башкирии.

В процессе подготовки Купцова занималась поиском денежных средств и предоставлением оружия. Шамсов отвечал за разработку плана и подбор исполнителей убийства. Производство по делу Шамсова было выделено отдельно из-за его нахождения в розыске.

В мае 2019 года Ирину Купцову приговорили к 17 годам лишения свободы, а еще троих сообщников – к срокам от восьми до 15 лет.

Шамсов, по этой информации, сейчас находится на Украине, в России он разыскивается как по делу об убийстве, так и по делу о незаконном хранении оружия.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Троекуровском кладбище в Москве против одного из высших чиновников России. Основным куратором покушения силовики считают Шамсова. Трое из задержанных по делу – граждане России, еще один – мигрант из Центральной Азии.

По данным «Московского комсомольца», террористы планировали убить секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу.