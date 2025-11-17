ФББР: Женская сборная России по бодибилдингу выиграла ЧМ

Tекст: Дарья Григоренко

Турнир прошел с 14 по 16 ноября в Санта-Сусанне и собрал около 1,2 тыс. участниц из 65 стран мира, передает ТАСС.

Российская команда, состоящая из 39 человек, взяла 13 золотых, девять серебряных и четыре бронзовые медали, а также уверенно заняла первое место в командном зачете среди профессионалов, ветеранов (masters), и полупрофессионалов (semi pro). Сборная России оказалась не самой многочисленной по сравнению с предыдущими годами, когда ее состав превышал 100 спортсменок.

«Результаты выступления сборной России превзошли все ожидания», – заявил Вишневский. Он отметил, что, несмотря на малочисленный состав, спортсменки завоевали 26 медалей, а около десяти девушек вошли в шестерку финалистов, что, по его словам, свидетельствует о высоком уровне подготовки.

Вишневский подчеркнул, что ситуация с визами уже повлияла на выступления россиянок и на майском чемпионате Европы в Испании, когда команде также не удалось выступить в полном составе, несмотря на попытки Международной федерации бодибилдинга урегулировать вопрос получения виз.

В понедельник в Федерации бодибилдинга РФ сообщили, что в первые два дня женского чемпионата мира по бодибилдингу россиянки выиграли десять золотых медалей и лидируют по общему количеству наград.