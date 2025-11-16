Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.0 комментариев
Россиянки завоевали 10 золотых медалей на ЧМ по бодибилдингу
В первые два дня женского чемпионата мира по бодибилдингу россиянки выиграли десять золотых медалей и лидируют по общему количеству наград, сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.
Женская сборная России по бодибилдингу завоевала десять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали за два первых дня турнира, передает ТАСС. Чемпионат проходит в городе Санта-Сусанна, Испания, с 14 по 16 ноября.
По две золотых медали завоевали Дарья Шаповалова и Анна Китабова, каждая из которых также стала абсолютной чемпионкой в своей дисциплине. Кроме них, чемпионами мира в своих категориях стали Екатерина Морозова, Карина Щербак, Елена Виноградская, Елена Пунина, Ольга Горбунцова и Эльвира Гилька.
Серебряные медали достались Светлане Светличной, Александре Власовой, Елене Виноградской, Анне Китабовой и Екатерине Беличенко. Светлана Светличная также взяла бронзовую награду в другой категории.
Пресс-служба Федерации бодибилдинга России отметила, что соревновательная часть чемпионата завершится 16 ноября. Мужской чемпионат мира по бодибилдингу пройдет с 27 ноября по 1 декабря в Саудовской Аравии.
