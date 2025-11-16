Россиянки завоевали 10 золотых медалей на ЧМ по бодибилдингу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Женская сборная России по бодибилдингу завоевала десять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали за два первых дня турнира, передает ТАСС. Чемпионат проходит в городе Санта-Сусанна, Испания, с 14 по 16 ноября.

По две золотых медали завоевали Дарья Шаповалова и Анна Китабова, каждая из которых также стала абсолютной чемпионкой в своей дисциплине. Кроме них, чемпионами мира в своих категориях стали Екатерина Морозова, Карина Щербак, Елена Виноградская, Елена Пунина, Ольга Горбунцова и Эльвира Гилька.

Серебряные медали достались Светлане Светличной, Александре Власовой, Елене Виноградской, Анне Китабовой и Екатерине Беличенко. Светлана Светличная также взяла бронзовую награду в другой категории.

Пресс-служба Федерации бодибилдинга России отметила, что соревновательная часть чемпионата завершится 16 ноября. Мужской чемпионат мира по бодибилдингу пройдет с 27 ноября по 1 декабря в Саудовской Аравии.

