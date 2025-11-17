Граждан Грузии пообещали лишить возможности голосовать за рубежом

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это повысит устойчивость выборов, снизит влияние внешних сил и обеспечит гражданам более адекватный, информированный выбор», – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, «такая модель полностью соответсвует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Армения, Израиль».

Шалва Папуашвили подчеркнул, что «ничего не изменится для находящихся за пределами Грузии граждан в их избирательном праве, у них будет полное право проголосовать».

«Единственное условие – раз в четыре года прибыть на родину и проголосовать в Грузии», - сообщил он.

Аналогично – только на родине – граждане Грузии голосуют во время муниципальных выборов.

Нынешний «Избирательный кодекс», принятый в 2011 году, был более чем сто раз дополнен, поэтому сейчас он будет упорядочен и переработан, отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

По словам Шалвы Папуашвили, изменения в правилах голосования опираются на положение конституции страны о свободном волеизъявлении без внешнего давления.

Шалва Папуашвили напомнил о беспрецедентном внешнем вмешательстве в выборы в парламент Грузии в 2024 году, отметив «риски воздействия на граждан, не являющихся резидентами Грузии и находящимися под воздействием иностранных юридических и политических обстоятельств».

В этой связи, как считает председатель парламента, есть риск манипулирования их выбором со стороны средств массовой информации в зависимости от редакционной политики в «эпоху дезинформации и ложных нарративов».

По его словам, «это усиливает риски для оторванных от родины граждан», когда они делают выбор.

Численность граждан Грузии согласно переписи 2024 года составляет 3 млна 914 тыс. человек, а численность зарегистрированных ЦИК избирателей – 3 млн 513 тыс. 818 человек.