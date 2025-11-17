Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.13 комментариев
В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.
По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.
Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.
Сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Волна странных и нелепых смертей среди военнослужащих ВСУ отмечена на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, один из трагических инцидентов произошел в Кировоградской области, где 50-летний мужчина обманом выманил военного ВСУ под предлогом продажи машины, после чего застрелил его, чтобы завладеть крупной суммой денег. Источник заметил: «Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине».
Собеседник напомнил, что в стране действуют преступные группировки, которые регулярно вымогают деньги у возвращающихся с передовой солдат. По его словам, часто подобные вымогательства заканчиваются обычными грабежами.
Еще один случай произошел в Краматорске. Военнослужащий купил на рынке пауэрбанк, который взорвался, когда он поставил его заряжаться в машину. Источник отметил, что объяснения причин взрыва вызывают сомнения, а также предположил возможность дистанционного подрыва устройства противниками.
Также под Волчанском во время дежурства внезапно скончался офицер из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цема – официальной причиной смерти указано кровоизлияние в мозг.
Российские силовые структуры сообщили, что в районе Садков Сумской области фиксируются смерти украинских военных из-за болезней и отсутствия медикаментов. Часть опорных пунктов украинской армии в этом районе покинута без приказа.
Солдаты ВСУ в Харьковской области обратились с просьбой сдать их в плен из-за истощения и отсутствия пищи. Украинские силовики подтвердили факты длительного нахождения бойцов ВСУ без провизии в районе Купянска.
Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».
Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.
Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.
В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.
Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.
Коломойский усомнился в ведущей роли Миндича в коррупционной схеме на Украине
Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский высказал сомнения по поводу роли Тимура Миндича, близкого соратника Владимира Зеленского, в скандальной коррупционной схеме, пишет РИА «Новости».
«Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт», – заявил Коломойский, подчеркнув, что не верит в причастность Миндича к «откатам» на 100 млн долларов.
Коломойский предположил, что Миндич мог оставить Украину из-за опасений за свою безопасность. По мнению олигарха, Миндич опасался, что настоящие организаторы схемы могут принять меры, чтобы замести следы, и не исключено, что именно по этой причине он покинул страну.
Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.
Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.
Журналист Илья Лемко во Львове обратил внимание на рекламу, где использовалось слово «мяу», и выразил возмущение по поводу «русскоязычности» кошек, передает ТАСС. В своей авторской колонке для zaxid.net он заявил: «По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота – мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают».
После этого в публикации Лемко рассуждает о том, что авторы рекламы могли проявить низкий интеллектуальный уровень, выбирая «мяу» вместо «няв». Он считает, что украинские коты должны «нявкать», а не «мяукать», и призывает к дерусификации кошачьего языка.
На ситуацию уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он предположил, что вопрос «мяу» или «няв» вскоре может привести к созданию специальных комиссий, таких как «кото-Рада доброчестности», и даже предложил разработать гранты по теме поведения котов. По мнению депутата, эта тема вполне способна перерасти в абсурдные инициативы на государственном уровне.
Власти на Украине запланировали дерусификацию более 700 населенных пунктов. Украинские полярники в Антарктиде уже переименовали указатели в рамках кампании по декоммунизации. В офисе Владимира Зеленского ранее выразили желание распространить дерусификацию на Харьков и Донбасс.
Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области
«Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.
«Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.
«В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.
«Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.
«Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.
Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.
В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.
В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.
Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ
«Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
«Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.
«Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.
«Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.
«Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.
«Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.
Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.
Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.
Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.
При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.
Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».
Зеленский сообщил о договоренностях с Грецией по импорту газа на 2 млрд евро
По словам Зеленского, для Киева это станет еще одним маршрутом поставок энергоносителей, что позволит обезопасить себя на случай перебоев, связанных с сокращением внутренней добычи, передают «Ведомости».
Президент Украины заявил: «Уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа – чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины». Зеленский уточнил, что утраченную из-за обстрелов добычу, предположительно, компенсируют импортом на сумму почти в 2 млрд евро.
Финансирование закупок газа планируется обеспечить не только за счет бюджета Украины, но и при поддержке европейских партнеров, банков, а также норвежской стороны. Дополнительные гарантии предоставит Еврокомиссия, а работу по привлечению ресурсов продолжают и с США. Украинские банки также оказывают поддержку в организации расчетов и финансовой логистики.
Ранее в Госдуме сообщили, что украинскому населению предстоящей зимой придется самостоятельно искать способы обогрева в условиях нехватки электроэнергии.
Газодобыча в Полтавской области на Украине остановилась полностью. Полиция Украины заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области. Украина создала тайные аккумуляторные парки для защиты энергетики от новых ударов. Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму.
Железняк: Уровень поддержки Зеленского упал ниже 20%
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил со ссылкой на закрытые социологические исследования, что рейтинг Владимира Зеленского за неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%, передает ТАСС.
По словам Железняка, впервые в украинской социологии уровень недоверия к Зеленскому значительно превысил уровень доверия.
Железняк отметил: «У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%». Он также указал, что столь заметное падение произошло после вспыхнувшего коррупционного скандала и публикации так называемых «пленок Миндича» о коррупционных схемах при участии высших чиновников Украины. Источники своих данных Железняк не раскрыл.
Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели ряд обысков в рамках операции «Мидас».
Следственные действия проходили у бизнесмена Миндича, некоторых бывших и действующих министров, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который на момент событий возглавлял Министерство энергетики, и в компании «Энергоатом».
Следствие считает Миндича координатором схемы, где были задействованы чиновники и крупные бизнесмены. В ходе расследования были обнародованы записи, на которых обсуждались схемы отмывания средств.
Обвинения предъявлены ряду фигур, среди которых Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе схемы. Кроме того, обвинения выдвинуты бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который является другом и кумом Зеленского. Миндич покинул Украину незадолго до начала обысков.
Игорь Коломойский заявил в суде, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему и не является главой мафии.
Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму под руководством Зеленского.
Пленный спецназовец ГУР рассказал о гибели десанта при высадке в Красноармейске
Военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун сообщил, что в ходе высадки украинского спецназа у Красноармейска отсутствовала четкая задача, а бойцам было приказано двигаться после выхода из вертолета. Уже при продвижении по городу украинские военные по ошибке открыли огонь по собственным блокпостам, не имея информации о расположении своих сил, передает ТАСС.
По словам Шахуна, в первые минуты после десантирования большая часть его группы получила ранения или была уничтожена, а связь с ними потерялась.
«По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих», – заявил Шахун.
Сам Шахун получил ранение от удара дрона и лишился пальцев, а после этого долгое время скрывался в развалинах на окраине Красноармейска. Военнослужащие 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обнаружили его спустя более двух недель. В Министерстве обороны России также уточнили, что раненый попал в плен после попытки спрятаться от дронов, запутавшись в колючей проволоке. Шахун отметил, что, исчерпав силы, стал звать на помощь, после чего был спасен, ему оказали первую медицинскую помощь.
Ранее Киев предпринял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.
Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов названа безграмотным решением украинским журналистом Юрием Бутусовым.
Украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.
Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев
«Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.
«Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.
«Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.
«Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.
Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.
Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.
Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.
При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.
Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».
Газовые компании Греции и Украины заключили меморандум о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину, начиная с декабря 2025 года вплоть до марта 2026 года, передает ТАСС. Документ был подписан в резиденции премьер-министра Греции в присутствии Владимира Зеленского, главы греческого правительства Кириакоса Мицотакиса и посла США Кимберли Гилфойл.
Как подчеркнула греческая газета Proto Thema, подписание соглашения между DEPA Trading и «Нафтогазом» станет, по мнению источника, важным вкладом в энергетическую безопасность и устойчивость региона и Европы в целом. Особое внимание уделяется поддержке Украины в условиях предстоящей суровой зимы.
Греческие правительственные источники отмечают, что существующая энергетическая инфраструктура страны обеспечивает надежные поставки газа по так называемому Вертикальному коридору, что позволит организовать стабильную транспортировку СПГ на Украину.
Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Грецией по импорту газа для подготовки к зимнему сезону. Украина анонсировала закупку газа через греческое направление из-за ударов России по энергетической инфраструктуре. Экономист Игорь Юшков отметил, что маршрут через Грецию неудобен и дорог, но может стать рабочим вариантом поставок американского СПГ для Украины.
Иностранные наемники добровольно сложили оружие в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области, передает ТАСС.
Об этом сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.
«Иностранные наемники были. Кто смог сбежать – они сбежали, кто не смог – добровольно сложили оружие», – рассказал он.
По словам Тима, принятие решения о сдаче обеспечила потеря документов у наемников: их забирали перед боями, чтобы невозможно было установить личности в случае пленения. Выдать принадлежность к иностранцам позволяли лишь шевроны.
Об освобождении Орестополя Минобороны России объявило 14 ноября, сообщает ТАСС. Ранее другой командир с позывным Док рассказал, что украинские военные бежали из Орестополя, когда начался штурм.
Командир отметил, что российские бойцы зашли внезапно малыми группами с трех сторон и не встретили активного сопротивления: ВСУ сразу покинули позиции.
Для выхода к Орестополю использовались мотоциклы, затем подразделения продвигались малыми группами. Противник не вступал в контактный бой, предпочитая отходить от линии столкновения.
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Российские военные завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике.
За последние сутки подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области.
Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике.
Российские военные за три часа уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. Атака была зафиксирована 16 ноября с до 20 до 23 часов по московскому времени в шести регионах страны.
По информации Минобороны, 10 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА – над Тульской и Орловской областями и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Воронежской областей».
О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны подчеркнуло, что все беспилотные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены до достижения целей.
Российские системы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами за три часа.
Мэрия города заявила, что в Волжском Волгоградской области обломки беспилотника повредили два частных дома в садоводческом товариществе «Цветущий сад».
Дежурные силы ПВО за шесть часов уничтожили шесть самолетных беспилотников, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.
Киев может не вернуть кредит в размере 140 млрд евро, который страны Евросоюза планируют предоставить за счет замороженных российских активов, допустил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает РИА «Новости». В интервью France Info он отметил, что у Франции есть определенные условия по этому кредиту. «Важно, чтобы партнеры по Группе семи разделили с нами финансовый риск, поскольку нет гарантии, что этот кредит будет возвращен», – подчеркнул Барро.
Министр также заявил, что выделение средств Киеву не должно означать изъятия российских активов напрямую. По мнению Барро, в случае реализации такого сценария могут возникнуть юридические сложности. Франция настаивает на разработке механизма, который минимизирует потенциальные юридические и финансовые риски для стран-доноров.
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад предложил использовать замороженные российские активы для закупок оружия.
Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать активы России только при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии озвучил необходимые условия для возможной конфискации российских активов в Евросоюзе.