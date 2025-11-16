  • Новость часаЭксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией
    Глава Euroclear пообещала судиться в случае попытки конфисковать российские активы
    Коломойский о Зеленском: Скоро этого Наполеона не будет
    Генконсул Израиля высказался о национальности Чебурашки
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    16 ноября 2025, 14:44 • Новости дня

    Путин на неделе провел беседу с главой «Роснефти» Сечиным в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в Кремле.

    Путин на минувшей неделе провел отдельную беседу с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает РИА «Новости». Встреча состоялась в среду в Кремле во время официальных мероприятий, приуроченных к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

    Кадры этой беседы были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана провели личную встречу для обсуждения текущей международной повестки и двусторонних отношений. Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего необычного в контактах Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом. В Москве состоялась неформальная встреча между Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.


    15 ноября 2025, 16:51 • Новости дня
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, заявил отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.

    Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик, заявил, что Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после визита в Грецию, передает РИА «Новости». В эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт отметил, что отвечающий за разрушение украинского общества Зеленский не сможет это пережить.

    «Я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», – заявил Риттер.

    По мнению Риттера, на украинские власти сейчас оказывается огромное давление из-за российских авиаударов по энергетической инфраструктуре страны и коррупционных скандалов в рамках этой сферы. Эти события, по словам аналитика, осложняют ситуацию для руководства страны, в частности – лично для Зеленского.

    На этой неделе Зеленский совершит экстренный визит в Грецию, чтобы попросить у Кириакоса Мицотакиса ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5 Mk2.

    СМИ писали, что Зеленский готовит запасной план для переезда в Британию, где у него уже появилась недвижимость.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит ухудшить положение Зеленского и каждый день приносит ему новое ухудшение позиций.

    Комментарии (14)
    15 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о выгоде конфликта против России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    @ Eoin Noonan/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее «мерзких» высказываний о выгоде для Европы сохранения конфликта на территории Украины.

    Ирландский журналист Чей Боуз публично осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Европарламент доверил должность самой глупой женщине, которая, по выражению Боуза, «говорит самую мерзость».

    Журналист также подчеркнул, что украинские кладбища буквально переполнены погибшими.

    Ранее Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    Комментарии (11)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 23:02 • Новости дня
    Медведчук предложил Украине войти в состав России

    Медведчук: Нормальное будущее украинцев возможно только в составе России

    Медведчук предложил Украине войти в состав России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что единственной перспективой стабильного будущего для граждан Украины может стать их возвращение в состав России на фоне изменения политической системы страны.

    Виктор Медведчук, экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и глава совета движения «Другая Украина», заявил, что единственный вариант нормального будущего для украинцев – войти в состав России, передает РИА «Новости». По его словам, только в этом случае гражданам будет обеспечено достойное будущее.

    Медведчук подчеркнул, что основной задачей общественного движения «Другая Украина» является достижение именно этой цели – вхождение Украины в состав России. Он отметил, что многие покинувшие страну украинцы смогут вернуться только при изменении нынешней политической системы, если преступный режим Зеленского падет.

    По мнению Медведчука, после прекращения существования украинского государства и воссоединения с Россией у жителей появится шанс на возвращение из европейских стран домой. Политик считает, что такие перемены обеспечат нормальное будущее миллионам украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский упустил шанс уйти из Донбасса с достоинством, и теперь украинские военные оказываются в окружении.

    Медведчук предложил Зеленскому спасти солдат, приказав им сложить оружие, что могло бы стать стимулом для переговоров. Украинские элиты под руководством Зеленского используют риторику вечной войны с Россией ради собственной выгоды и обеспеченной жизни за границей.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уже собирают материалы для будущего народного трибунала над Зеленским.

    Комментарии (32)
    15 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа сумма хранящихся в Euroclear замороженных российских активов

    Monde: Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Euroclear Валери Урбан заявила, что бельгийский депозитарий хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России, сообщила газета Monde.

    По словам Урбан, Европейский депозитарий Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, большая часть из которых – 180 млрд евро – принадлежит Центробанку России, передает РИА «Новости».

    Урбан отметила, что Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 трлн евро – это в 14 раз больше ВВП Франции.

    После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и государства G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России – примерно 300 млрд евро, из которых более 200 млрд находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear. Еврокомиссия ранее заявила, что с января по сентябрь 2025 года передала Украине 14 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов России.

    Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи замороженных российских активов европейскими властями.

    Еврокомиссия не смогла убедить бельгийские власти разрешить использование этих активов.

    Власти Бельгии подчеркивали готовность работать с замороженными российскими активами только при коллективной юридической ответственности всех стран Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к снижению доверия к Euroclear со стороны государственных банков.

    Комментарии (20)
    15 ноября 2025, 18:37 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    @ Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки решений о передаче замороженных российских активов европейскими властями, сообщает газета Le Monde.

    Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила в интервью газете Le Monde о готовности через суд оспаривать приказы Еврокомиссии и Совета ЕС в случае решения о конфискации активов России, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что будет действовать исходя из законов и правовой базы, а возможность обращения в судебные инстанции не исключается, если европейские институты принудят Euroclear к этому шагу. С 2022 года юридический отдел компании был увеличен с десяти до 200 сотрудников.

    Глава депозитария отметила, что конфискация российских активов, даже если она будет замаскирована, создаст риски для всей зоны евро. Урбен объяснила, что многие страны выражают обеспокоенность тем, как возможное экономическое давление на российские средства может повлиять на инвестиционный климат Европы. Использование замороженных российских средств – например, для кредитования Украины – приведет к снижению инвестиций международных игроков в евро и осложнит удовлетворение финансовых потребностей всего блока.

    «Россия может инициировать судебное разбирательство из-за нарушения международного права и принципа суверенитета государственных активов», – заявила Урбен.

    Она также указала на сложность выполнения обязательств перед Москвой после завершения конфликта, если эти средства будут потрачены или конфискованы.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что бизнесмены предупреждают его о рисках для европейских активов в России. Le Monde дополнила, что взаимные заморозки составляют значительные суммы: в России заблокировано от 20 до 40 млрд евро клиентов Euroclear.

    Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы Евросоюза по изъятию российских замороженных активов.

    Еврокомиссия не смогла убедить бельгийские власти разрешить использование этих активов.

    Власти Бельгии подчеркивали готовность работать с замороженными российскими активами только при коллективной юридической ответственности всех стран Евросоюза.

    Комментарии (16)
    15 ноября 2025, 21:17 • Новости дня
    Подростки устроили массовый погром и стрельбу в подмосковной электричке

    Tекст: Вера Басилая

    В подмосковной электричке Монино – Москва группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста, участники погрома были задержаны, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    Около 20 несовершеннолетних юношей и девушек устроили погром в электричке Монино – Москва и напали на помощника машиниста, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России, нарушители, возраст которых от 13 до 16 лет, были задержаны сотрудниками транспортной полиции на станции Москва-Ярославская и доставлены в дежурную часть. Один из задержанных, житель Подмосковья 2009 года рождения, признал, что выстрелил в лицо помощника машиниста из пускового устройства, причинив ему телесные повреждения.

    В дежурную часть поступило заявление от тридцатитрехлетнего помощника машиниста. Мужчина сообщил, что примерно 20 подростков разбили два десятка стеклопакетов в вагонах, применили газовый баллончик и нанесли ему побои. Орудие преступления изъято, пострадавший получил медицинскую помощь.

    Полиция установила, что вечером 10 ноября подростки попытались похитить огнетушители из кабины машиниста, после чего помощник машиниста, ехавший на работу в хвостовом вагоне электропоезда, пытался остановить хулиганов. В ответ они распылили в его сторону перцовый баллон и выстрелили из устройства, затем устроили погром и скрылись. Два пригородных электропоезда были отменены из-за произошедшего.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115  и ст. 213 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганство). Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников.

    Ранее группа подростков распылила газовый баллончик в электричке сообщением Александров – Москва. Подростки также применили нож и молоток против троих пассажиров. В результате нападения двое пассажиров получили травмы.

    Комментарии (21)
    15 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Коломойский о Зеленском: Скоро этого Наполеона не будет
    Коломойский о Зеленском: Скоро этого Наполеона не будет
    @ STR/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время слушания в суде заявил, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

    Во время судебного заседания Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что «скоро его не будет, этого Наполеона», имея в виду Зеленского, передает РИА «Новости».

    Олигарх подчеркнул, что называет Зеленского «генералиссимусом Наполеоном IV», поскольку тот ранее исполнил роль французского императора в комедийном фильме. Коломойский на данный момент находится в СИЗО, причем ранее он, по данным украинских СМИ, якобы был информатором НАБУ по делу о коррупции в энергетике и высказывался о возможной отставке Зеленского.

    В мае 2024 года офис генерального прокурора Украины выдвинул против Коломойского обвинение в организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году. Как писала «Страна.ua», покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко, а суд запретил Коломойскому вносить залог для освобождения из СИЗО. С сентября 2023 года олигарх удерживается под стражей сразу по нескольким уголовным делам.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ по подозрению в передаче информации по делу олигарха Игоря Коломойского.

    Верховный суд Украины подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении Коломойского гражданства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупционный скандал с «золотым унитазом» нанес удар по режиму Зеленского.

    Комментарии (13)
    15 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление молдавского парламентария о связи между приездом Александра Пушкина в Бессарабию и появлением геев (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла заявление депутата парламента Молдавии Михая Друцэ о геях (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и Пушкине.

    «Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…». Так там появился первый», – написала Захарова.

    Ранее во время обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) депутат от партии PAS Михай Друцэ заявил, что распространение ЛГБТ-движения в Молдавии якобы связано с приездом Пушкина в Бессарабию.

    Мария Захарова осудила заявления кишиневских властей о подрывной деятельности Русского дома и назвала их частью антироссийской кампании.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 16:18 • Новости дня
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского

    В Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского

    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    @ the_other_ukraina

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала в энергосфере с участием Тимура Миндича, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, на площади Независимости собралось около 100 человек на митинг против коррупции и за отставку Зеленского, передает РИА «Новости».

    Акция проходила на фоне масштабного коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и давний соратник Зеленского Тимур Миндич.

    Участники держали плакаты с надписями «Зеленский – преступник», «Нет коррупции», «Отставка или импичмент», а также лозунги в поддержку арестованного СБУ детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магомедрасулова.

    На плакатах собравшихся также были были лозунги «Отставка или импичмент», «Зеленский – бес» и «Тотальная коррупция власти уничтожает Украину», передает RT.

    Организатор акции Мария Барабаш заявила, что акции будут проходить каждую субботу «до выполнения всех требований».

    Среди требований – освобождение Магомедрасулова, экстрадиция Миндича на Украину и отставка Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. По словам Барабаш, Ермак является «лидером коррупционных схем» и должен покинуть свою должность. Акция охранялась полицией, инцидентов не зафиксировано.

    Ранее силовики заявили, что украинские националисты испугались антикоррупционного митинга из-за риска нового майдана. Большинство прохожих в Киеве в опросе местных

    Киевляне высказали уверенность, что Владимир Зеленский был в курсе коррупционных схем в энергетической сфере.

    СМИ сообщили, что коррупционный скандал в энергетике на Украине произошел в критически важный момент для главы киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    Комментарии (20)
    15 ноября 2025, 20:11 • Новости дня
    В Москве следователи спустя 20 лет установили серийного насильника

    СК сообщил о раскрытии совершенных в Москве более 20 лет назад изнасилований

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве спустя более 20 лет установили личность 73-летнего мужчины, обвиняемого по 25 эпизодам насилия над женщинами и несовершеннолетними, самой младшей из которых было 12 лет, сообщил Следственный комитет России.

    Следователи завершили работу по одному из самых резонансных дел о серийном насильнике, совершенном более 20 лет назад. Перед судом предстал 73-летний мужчина, обвиняемый в 25 изнасилованиях, а его жертвами становились преимущественно несовершеннолетние школьницы, самой младшей из которых было 12 лет, сообщается в Telegram-канале СК России.

    В уголовное дело также были включены 11 разбойных нападений, в которых потерпевшими стали 16 человек. Следствие доказало, что подозреваемый выслеживал своих жертв возле домов, заходил за ними в подъезды и угрожал ножом. Преступник признал свою вину.

    Дело о серии изнасилований и нападений удалось раскрыть благодаря анализу полутора тысяч архивных материалов и криминалистической экспертизе. Ключевую роль сыграли биологические материалы, найденные на месте событий более 20 лет назад,.

    Несколько потерпевших также опознали обвиняемого. В Следственном комитете уточнили, что задержанный не раз был судим ранее за аналогичные преступления и вышел на свободу всего год назад.

    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Ранее Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Игоря Птицина к пожизненному заключению за ряд изнасилований и убийств женщин.

    Комментарии (8)
    15 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»

    Президент Болгарии Радев заявил о нелегитимности назначения управляющего «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Болгарии Румен Радев выступил против нового закона о назначении особого торгового управляющего активами компании «Лукойл», подчеркнув его противоречие конституции страны.

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что назначение особого торгового управляющего активами «Лукойла» противоречит закону, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что парламентское большинство приняло закон, который фактически снимает контроль с управляющего и предоставляет ему право распоряжаться акциями компании без каких-либо административных или судебных ограничений.

    По словам Радева, данная инициатива нарушает конституцию Болгарии, поскольку отменяет гарантии по контролю над действиями управляющего, противоречит принципу неприкосновенности частной собственности и «развязывает руки для безобразий».

    «Когда исчезают дебаты в парламенте, исчезает и политика, а на ее место приходит диктатура», – отметил Радев.

    Радев также обратил внимание, что по закону, утвержденный в должности управляющий Румен Спецов должен был представить шестимесячный рабочий план, который должен был быть одобрен Советом безопасности. По словам главы государства, это требование проигнорировали, а деятельность «началась с нарушения закона, что может привести к его абсолютному нарушению».

    Президент выразил мнение, что над болгарским правительством существует сильная неформальная власть, из-за которой были приняты «непрозрачные решения», а закон, дающий столь широкие полномочия управляющему «Лукойла», был принят с нарушением правовых и моральных норм.

    Ранее в Болгарии вступил в силу закон о переходе управления нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл нефтохим Бургас» к назначенному государством торговому управляющему. Парламент Болгарии преодолел вето президента на данный закон.

    Компания «Лукойл» подчеркнула важность обеспечения непрерывности работы предприятий при смене владельца.

    Британия ранее отменила санкции в отношении двух болгарских «дочек» «Лукойла».

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 17:27 • Новости дня
    Мужчина погиб после проникновения в чужую квартиру в Звенигороде
    Мужчина погиб после проникновения в чужую квартиру в Звенигороде
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Звенигороде мужчина, ворвавшийся в незнакомую квартиру и напавший на хозяйку, погиб при попытке бегства через окно, возбуждено уголовное дело, сообщило ГСУ СК России по Московской области.

    По данным ГСУ СК России по Московской области, инцидент произошел 14 ноября в Звенигороде. Мужчина ворвался в квартиру к незнакомой женщине, проявлял агрессию и нападал на нее. После того как в квартиру прибыли сотрудники МЧС, злоумышленник попытался скрыться, выбравшись через окно, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    Мужчина выпал из окна и получил травмы, не совместимые с жизнью – он скончался на месте.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилища с применением насилия и умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

    Ранее в Благовещенске мужчина проник в чужую квартиру с целью совершения кражи. Злоумышленник решил отдохнуть на месте преступления и прилег на диван. Хозяйка квартиры обнаружила мужчину, когда вернулась домой с работы.

    Комментарии (3)
    15 ноября 2025, 19:58 • Новости дня
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

    Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение конфликта на Украине невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

    Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

    Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

    «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

    Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

    Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

    Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    Комментарии (9)
    16 ноября 2025, 11:17 • Новости дня
    Зеленский объявил о поставках газа на Украину из Греции

    Зеленский сообщил о договоренностях с Грецией по импорту газа на 2 млрд евро

    Зеленский объявил о поставках газа на Украину из Греции
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина договорилась с Грецией о возможности импорта газа в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщил Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, для Киева это станет еще одним маршрутом поставок энергоносителей, что позволит обезопасить себя на случай перебоев, связанных с сокращением внутренней добычи, передают «Ведомости».

    Президент Украины заявил: «Уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа – чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины». Зеленский уточнил, что утраченную из-за обстрелов добычу, предположительно, компенсируют импортом на сумму почти в 2 млрд евро.

    Финансирование закупок газа планируется обеспечить не только за счет бюджета Украины, но и при поддержке европейских партнеров, банков, а также норвежской стороны. Дополнительные гарантии предоставит Еврокомиссия, а работу по привлечению ресурсов продолжают и с США. Украинские банки также оказывают поддержку в организации расчетов и финансовой логистики.

    Ранее в Госдуме сообщили, что украинскому населению предстоящей зимой придется самостоятельно искать способы обогрева в условиях нехватки электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газодобыча в Полтавской области на Украине остановилась полностью. Полиция Украины заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области. Украина создала тайные аккумуляторные парки для защиты энергетики от новых ударов. Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму.

    Комментарии (9)
    16 ноября 2025, 02:53 • Новости дня
    Осужденный за убийство на пожизненный срок Технюк пожаловался на цены в колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Владислав Технюк, отбывающий пожизненное заключение за убийство семьи следователя, попытался через суд добиться компенсации из-за роста цен в колонии.

    Владислав Технюк, осужденный пожизненно за убийство следователя милиции, ее матери и пятилетней дочери, подал жалобу на цены в магазине исправительной колонии, передает РИА «Новости». Он утверждал, что торговые надбавки способствуют существенному увеличению стоимости продуктов питания, что, по его мнению, является нарушением антимонопольного законодательства.

    Ранее Технюк обратился в прокуратуру Красноярска с требованием принять меры против, как он считает, бездействия местного управления Федеральной антимонопольной службы. В ответ УФАС по Красноярскому краю не обнаружило признаков нарушения антимонопольного законодательства.

    Не согласившись с этим, осужденный подал иск в суд, объяснив, что его обращение рассмотрели позже установленного законом срока, и потребовал компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Суд в Красноярске отказал Технюку в удовлетворении иска, решение вступило в силу в конце октября, отмечает РИА Новости.

    По данным следствия, в июле 2009 года Технюк совершил тройное убийство в городе Туране, после чего пытался скрыть следы преступления. В 2010 году Верховный суд Тувы приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст подготовил проект приказа об улучшении бытовых условий для женщин в колониях и следственных изоляторах, включая разрешение на расческу. Министр юстиции Константин Чуйченко предложил пересмотреть подходы к содержанию подозреваемых и осужденных в изоляторах и колониях, чтобы условия различались. В сентябре генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о намерении изучить необходимость содержания подсудимых в клетках в залах российских судов.

    Комментарии (6)
    Главное
    ВС России совершили прорыв в Запорожской области
    Советник Зеленского назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики
    Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
    Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года
    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ
    Махачев победил Делла Маддалену и завоевал титул UFC
    В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка в пакете

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Выезд ребенка за границу в 2025 году: новые правила и что нужно знать родителям

      Планируете путешествие с ребенком за рубеж? Разбираемся, какие документы потребуются для выезда несовершеннолетнего из России, когда необходимо согласие второго родителя и как работает механизм запрета на выезд в 2025 году.

    • Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации