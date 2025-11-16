Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.4 комментария
Путин на неделе провел беседу с главой «Роснефти» Сечиным в Кремле
Путин на минувшей неделе провел отдельную беседу с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает РИА «Новости». Встреча состоялась в среду в Кремле во время официальных мероприятий, приуроченных к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.
Кадры этой беседы были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана провели личную встречу для обсуждения текущей международной повестки и двусторонних отношений. Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего необычного в контактах Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом. В Москве состоялась неформальная встреча между Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.