Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание развитию событий в секторе Газа, вопросам реализации соглашения о прекращении огня и обмену удерживаемыми лицами.
Стороны также детально рассмотрели положение вокруг иранской ядерной программы. Были затронуты вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии. Лидеры подтвердили важность продолжения диалога для урегулирования сложных региональных проблем.
Ранее Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры по ситуации на Ближнем Востоке 6 октября.