В «Сенеже» стартовала программа поддержки женщин, служащих Отечеству

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, торжественное открытие программы «Женщины России. Миссия: Победа» состоялось в мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Проект призван укрепить навыки профессиональной интеграции, социальной адаптации и командного взаимодействия для женщин, посвятивших себя службе Отечеству. К участию приглашены 88 представительниц 12 ведомств, а также добровольцы и руководители управленческих и молодежных организаций из 29 регионов страны.

Важность межведомственного сотрудничества и развития лидерских компетенций отметила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. По ее словам, программа позволит избежать профессионального выгорания и раскрыть потенциал новых межведомственных инициатив: «Уверена, что знания, которые будут получены в ходе лекций и мастер-классов, встреч со спикерами будут применены на практике, а возможно даже будут реализованы в виде новых межведомственных проектов», – отметила она.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин оценил программу как одну из самых вдохновляющих, объединившую сотрудников силовых ведомств, участниц спецоперации, добровольцев и управленцев, подчеркнув их высокий уровень профессионализма и преданности делу. По итогам первого дня участницы приступили к свободному обсуждению ключевых профессиональных вопросов и начали формировать сообщество для обмена опытом.

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова выделила значение открытого профессионального диалога и совместной работы над законодательными инициативами. Заместитель председателя Комитета Госдумы Екатерина Харченко отметила развитие не только профессиональных, но и управленческих и коммуникативных навыков участниц, а также создание совместных проектов уже в ходе первой сессии.

Руководитель департамента специальных программ Елена Александрова назвала проект первым опытом целевой работы с женским профессиональным капиталом силового и общественного блока и заявила о намерении сделать его ежегодным. Программа продолжит работу в формате лекций, мастер-классов, проектных сессий и приведет к созданию единого сообщества выпускниц для постоянного обмена опытом.