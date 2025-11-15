Малкин побил исторический рекорд НХЛ

Россиянин Малкин стал автором рекорда для возрастных игроков НХЛ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче против «Нэшвилла» и побил возрастной рекорд НХЛ по голам вне Северной Америки.

Евгений Малкин установил исторический рекорд в НХЛ, передает RT. Он стал самым возрастным хоккеистом, отличившимся в матче регулярного чемпионата лиги за пределами Северной Америки, забросив шайбу в возрасте 39 лет и 106 дней.

Встреча между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» завершилась поражением «Пингвинз» в овертайме со счетом 1:2. Гол Малкина стал единственным для его команды.

Матч прошел на арене в Швеции. До этого старейшим автором гола вне Северной Америки был Роб Блейк. Он забросил шайбу в 2007 году в Лондоне в возрасте 37 лет и 293 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Малкин вошел в топ-30 бомбардиров НХЛ за всю историю. В регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 1351 очко.

В сентябре Малкин побил возрастной рекорд по результативности для игроков «Питтсбурга» старше 39 лет. 2 ноября он получил штраф в размере 5 тыс. долларов за удар клюшкой игрока «Виннипега».