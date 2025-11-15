Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.9 комментариев
Малкин побил исторический рекорд НХЛ
Россиянин Малкин стал автором рекорда для возрастных игроков НХЛ
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче против «Нэшвилла» и побил возрастной рекорд НХЛ по голам вне Северной Америки.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче против «Нэшвилла» и побил возрастной рекорд НХЛ по голам вне Северной Америки.
Евгений Малкин установил исторический рекорд в НХЛ, передает RT. Он стал самым возрастным хоккеистом, отличившимся в матче регулярного чемпионата лиги за пределами Северной Америки, забросив шайбу в возрасте 39 лет и 106 дней.
Встреча между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» завершилась поражением «Пингвинз» в овертайме со счетом 1:2. Гол Малкина стал единственным для его команды.
Матч прошел на арене в Швеции. До этого старейшим автором гола вне Северной Америки был Роб Блейк. Он забросил шайбу в 2007 году в Лондоне в возрасте 37 лет и 293 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Малкин вошел в топ-30 бомбардиров НХЛ за всю историю. В регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 1351 очко.
В сентябре Малкин побил возрастной рекорд по результативности для игроков «Питтсбурга» старше 39 лет. 2 ноября он получил штраф в размере 5 тыс. долларов за удар клюшкой игрока «Виннипега».