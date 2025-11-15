Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.5 комментариев
Akhbar El-Yom: В Египте женщина забеременела сразу девятью детьми
Редкая многоплодная беременность была обнаружена у женщины в Египте при проведении ультразвукового исследования, она забеременела сразу девятью детьми, пишет газета Akhbar El-Yom.
Подобное явление вызвало споры в медицинских кругах страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Akhbar El-Yom.
Эксперты полагают, что причиной столь необычной беременности могло стать использование препаратов, стимулирующих овуляцию. В то же время подчеркивается, что подобная многоплодная беременность может нести серьезные риски для жизни и здоровья как матери, так и для эмбриона.