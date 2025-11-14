Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.