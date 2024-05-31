Объявлены победители второй части Национальной премии интернет-контента

5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» наградили первых 14 победителей. На второй части премии, которая состоялась 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм», назвали лучшие проекты еще в 21 номинации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гостями церемонии стали: вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента РФ Елена Ямпольская и другие.

«В России сейчас Год семьи. А семья – это люди. И Премия ИРИ – прежде всего про людей. Про тех, кто создает талантливые проекты, трудясь за кадром, и хочет по-честному говорить с аудиторией. Про тех, кто в кадре – новых героев нашего времени, которые живут и делают что-то хорошее не только для себя, но и для близких, для своего города и региона, для своей страны. И про зрителей, ведь все эти проекты делаются и поддерживаются для них. Мы проводим Премию в третий раз и видим, что на рынке кратно выросло количество интересного аудитории, качественного и при этом содержательного контента, а это и есть одна из наших главных задач. Россиянам точно будет что посмотреть – искреннего, яркого, эмоционального – в ближайшие годы», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

2024 год был объявлен в России Годом семьи, поэтому заглавной темой торжественной церемонии стала «Сила притяжения Семьи». Вечер был разделен на три тематических акта: «Любовь», «Семья», «Родина». В качестве вручающих награды, ведущих и выступающих были приглашены семейные пары и представители семейных династий.

Победителем в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» стал проект Lenta.ru «Оружие России: на страже Родины». Статуэтку победителям вручили пранк-журналисты Вован и Лексус. Блог Юлии Меньшовой «Сама Меньшова» наградили в номинации «Блог». Статуэтку победителю вручил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

Статуэтка в номинации «Игровой сериал более 25 минут» вручена драме «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским в главной роли. Награду вручили министр культуры РФ Ольга Любимова и режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. В спецноминации «Сила в правде» победил игровой сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Создателей проекта наградила семейная пара актеров Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой.

Спецнаграда в номинации «Быть человеком» вручена Отцу Киприану – в миру Герою Советского Союза, автору-исполнителю песен об Афганской войне Валерию Анатольевичу Буркову. Статуэтку победителю вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который присоединился к церемонии по видеосвязи, и генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

«Для меня большая честь объявить специальную номинацию «Быть человеком». Тот, кто получает эту премию, всей своей жизнью доказал этот выбор. Потому что «Быть человеком» – это всегда про выбор и это всегда про поступок. Валерий Анатольевич Бурков свой выбор и свой поступок совершал всю свою жизнь. Военный штурман, добровольцем ушедший воевать в Афганистан, получивший боевое ранение и потерявший обе ноги. Набраться воли и мужества, вернуться после этого в строй, вернуться на военную службу способен редкий человек. Отец Киприан это сделал. Герой Советского Союза, нашедший себя в воспитании подрастающего поколения и гражданском служении. После пострига отец Киприан - это снова выбор и снова поступок, потому что отец Киприан там, где людям всегда нужна помощь. Сегодня его проповеди или размышления о борьбе добра и зла, в которой каждый человек делает свой выбор, слушают миллионы людей, сотни ребят на передовой, где регулярно бывает отец Киприан и помогает и своим опытом, и своим выбором, доказывая всей своей жизнью, что, благодаря таким людям добро всегда побеждает», – отметил Сергей Кириенко в своем видеообращении.

