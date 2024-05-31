  • Новость часаWSJ: США ограничили применение своего оружия для Украины
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    5 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    21 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    5 комментариев
    31 мая 2024, 18:52 • Новости дня

    Объявлены победители второй части Национальной премии интернет-контента

    В Москве подвели итоги III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). В этом году главная контент-премия страны для создателей социально значимых проектов состоялась в двух частях.

    5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» наградили первых 14 победителей. На второй части премии, которая состоялась 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм», назвали лучшие проекты еще в 21 номинации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Гостями церемонии стали: вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента РФ Елена Ямпольская и другие.

    «В России сейчас Год семьи. А семья – это люди. И Премия ИРИ – прежде всего про людей. Про тех, кто создает талантливые проекты, трудясь за кадром, и хочет по-честному говорить с аудиторией. Про тех, кто в кадре – новых героев нашего времени, которые живут и делают что-то хорошее не только для себя, но и для близких, для своего города и региона, для своей страны. И про зрителей, ведь все эти проекты делаются и поддерживаются для них. Мы проводим Премию в третий раз и видим, что на рынке кратно выросло количество интересного аудитории, качественного и при этом содержательного контента, а это и есть одна из наших главных задач. Россиянам точно будет что посмотреть – искреннего, яркого, эмоционального – в ближайшие годы», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

    2024 год был объявлен в России Годом семьи, поэтому заглавной темой торжественной церемонии стала «Сила притяжения Семьи». Вечер был разделен на три тематических акта: «Любовь», «Семья», «Родина». В качестве вручающих награды, ведущих и выступающих были приглашены семейные пары и представители семейных династий.

    Победителем в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» стал проект Lenta.ru «Оружие России: на страже Родины». Статуэтку победителям вручили пранк-журналисты Вован и Лексус. Блог Юлии Меньшовой «Сама Меньшова» наградили в номинации «Блог». Статуэтку победителю вручил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

    Статуэтка в номинации «Игровой сериал более 25 минут» вручена драме «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским в главной роли. Награду вручили министр культуры РФ Ольга Любимова и режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. В спецноминации «Сила в правде» победил игровой сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Создателей проекта наградила семейная пара актеров Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой.

    Спецнаграда в номинации «Быть человеком» вручена Отцу Киприану – в миру Герою Советского Союза, автору-исполнителю песен об Афганской войне Валерию Анатольевичу Буркову. Статуэтку победителю вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который присоединился к церемонии по видеосвязи, и генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

    «Для меня большая честь объявить специальную номинацию «Быть человеком». Тот, кто получает эту премию, всей своей жизнью доказал этот выбор. Потому что «Быть человеком» – это всегда про выбор и это всегда про поступок. Валерий Анатольевич Бурков свой выбор и свой поступок совершал всю свою жизнь. Военный штурман, добровольцем ушедший воевать в Афганистан, получивший боевое ранение и потерявший обе ноги. Набраться воли и мужества, вернуться после этого в строй, вернуться на военную службу способен редкий человек. Отец Киприан это сделал. Герой Советского Союза, нашедший себя в воспитании подрастающего поколения и гражданском служении. После пострига отец Киприан - это снова выбор и снова поступок, потому что отец Киприан там, где людям всегда нужна помощь. Сегодня его проповеди или размышления о борьбе добра и зла, в которой каждый человек делает свой выбор, слушают миллионы людей, сотни ребят на передовой, где регулярно бывает отец Киприан и помогает и своим опытом, и своим выбором, доказывая всей своей жизнью, что, благодаря таким людям добро всегда побеждает», – отметил Сергей Кириенко в своем видеообращении.

    30 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Зеленский отдал указание относительно Байдена и Си Цзиньпина

    FT: Офис Зеленского разрешил публичную критику Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать в Швейцарию

    Зеленский отдал указание относительно Байдена и Си Цзиньпина
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Офис Владимира Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию по Украине в Швейцарии, пишет британская газета The Financial Times (FT).

    Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы в офисе Зеленского царит «паранойя», сам украинский лидер «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без Байдена и Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, подтвердили участие в конференции более 80 стран, несмотря на предупреждения Белого дома, что президент США не сможет приехать на саммит 15-16 июня, мероприятие было назначено именно на эти даты.

    На Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

    На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15–16 июня.

    Ранее Зеленский отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников.

    Украинские СМИ писали, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Зеленский сократил «формулу мира» до трех пунктов: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращения украинских детей и обмена пленными.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского».

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    31 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост

    Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост

    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в среду отразили массированную атаку на Крымский мост, сбито десять ракет ATACMS, удалось спасти сотни жизней, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.

    Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.

    Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    31 мая 2024, 02:37 • Новости дня
    Анапу лишили статуса города

    Статус Анапы изменили с города-курорта на муниципальный округ

    Анапу лишили статуса города
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Заксобрания Краснодарского края изменили статус Анапы с города-курорта на муниципальный округ, так как она не соответствует критериям, сообщили в пресс-службе парламента Кубани.

    Поясняется, что Анапа как город не отвечает критериям «по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа». Статус Анапы приведут в соответствие с федеральным законом. В парламенте заверили, что изменения не доставят неудобств местным жителям, передает ТАСС.

    Как указывает РБК, для статуса городского округа две трети жителей поселений должны жить в городах и других городских населенных пунктах; плотность населения должна как минимум в пять раз превышать среднюю по России. Преобразовать не соответствующие критериям городские округа в муниципальные местные власти должны до 2025 года.

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    31 мая 2024, 03:29 • Новости дня
    Россия с 2021 года стала четвертой экономикой мира

    Россия по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира с 2021 года

    Россия с 2021 года стала четвертой экономикой мира
    @ CNBC International/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из обновленных данных Всемирного банка, еще в 2021 году российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира.

    ВБ в четверг обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что еще в 2021 году Россия с 3,8% от мирового ВВП опередила Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Российский ВВП по ППС в 2021 году достиг 5,7 трлн долларов, показатели Японии и Германии – 5,6 трлн и 5,2 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    В 2022–2023 годах, как подсчитало РИА «Новости», Россия не уступила достигнутых позиций. Ее экономика опережала Японию и Германию – 6 трлн и 6,45 трлн против 5,9 и 6,3 у Японии, 5,5 и 5,9 у Германии. Лидирует Китай (35 трлн), за ним следуют США (27,4 трлн) и Индия (14,6 трлн).

    В феврале сообщалось, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Однако расчеты базировались на данных за 2017 год. В четверг Всемирный банк обновил их с учетом информации за 2021 год.

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    31 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай отклонил приглашение принять участие в конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии, сообщили источники.

    Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.

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    31 мая 2024, 10:15 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии объяснила, почему ей нравится жить в России

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что ей нравится жить в России

    Экс-глава МИД Австрии объяснила, почему ей нравится жить в России
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Жизнь в России безопаснее, нежели в европейских странах, это говорит о высоком уровне свободы, заявила руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, в России есть свобода, которая подразумевает жизнь в безопасности, передает ТАСС.

    Кнайсль отметила, что в Москве, Санкт-Петербурге или Хабаровске «можно гулять ночью в парке».

    «Это было возможно в Австрии 30 лет назад, сейчас – невозможно», – подчеркнула она.

    Также экс-глава МИД Австрии добавила, что женщины в России выглядят женственно и сохраняют свою суть, когда как в Австрии «все запуталось» –иногда становится не очень понятно, кто мужчина, а кто женщина.

    Ранее Кнайсль рассказала, что решила снова провести лето в российской деревне.

    Напомним, в октябре 2023 года Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома. А в марте 2024 года она сообщила, что окончательно переехала в Россию.

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    31 мая 2024, 14:18 • Новости дня
    Фонд Джорджа Клуни решил объявить охоту на российских журналистов

    «Голос Америки»: Фонд Джорджа Клуни решил объявить охоту на российских журналистов

    Фонд Джорджа Клуни решил объявить охоту на российских журналистов
    @ Ddp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе, заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Анна Нейстат.

    По словам Нейстат, фонд хочет привлечь к ответственности журналистов по статье о «пропаганде войны», присутствующей в уголовных кодексах некоторых европейских стран, передает РИА «Новости».

    Ордер на арест выписывается прокурором, и, так как любая европейская страна является членом Европола, это становится ордером на уровне Европола, заявила Нейстат в эфире радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом). В итоге журналисты могут быть арестованы на территории любой европейской страны, после чего экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело, пояснила она.

    Фонд Клуни пока не направил официальных запросов о выдаче ордеров, а также не раскрывает имена журналистов, которые могут стать их объектом, чтобы те «не знали о таком ордере, выезжали в другие страны и были там арестованы». Нейстат лишь отмечает, что речь идет о «наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них».

    Помимо использования европейского законодательства, фонд Клуни также рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд (МУС) с запросом о привлечении к ответственности российских журналистов за «подстрекательство к геноциду». Однако, как уточняет Нейстат, этот процесс будет юридически сложным, так как потребует доказать факт совершения преступления.

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    30 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Захарова: НАТО придется отвечать за удары Украины западным оружием по России

    Захарова: Россия понимает роль НАТО в возможных ударах западным оружием по своей территории

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не требуется разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь России, поскольку основную роль в этом процессе будет выполнять НАТО, и Москва это понимает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Киевом западного оружия для атак по российской территории является выдуманной, в ней нельзя участвовать, заявила дипломат в своем Telegram-канале.

    Украина не в состоянии самостоятельно использовать ракеты большой дальности, это возможно лишь с помощью космической разведки, а полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО, указала Захарова.

    «В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом – передаются через планшеты. Но в любом случае максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте. А дальше – уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами», – отметила она.

    В России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов, подчеркнула Захарова. «И нечего западникам пускать эти лексические пузыри – никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», – заключила дипломат.

    Ранее Ватикан предупредил о последствиях ударов Киева по России западным оружием.

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    30 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Глава Ritter Sport поддержал решение остаться в России

    Глава Ritter Sport поддержал решение остаться в России, несмотря на угрозы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение немецкого производителя шоколада Ritter Sport не покидать российский рынок является правильным, несмотря на поступающие руководству угрозы, заявил глава компании Андреас Ронкен в интервью изданию Focus.

    По его словам, он бы принял это решение снова, передает РИА «Новости». Ронкен добавил, что компания воспользовалась вниманием общественности к этому, чтобы показать, «что и русские дети любят есть шоколад».

    С момента принятия решения Ронкен получает угрозы убийством, однако войны по-прежнему не «выигрываются продовольственными рестрикциями». Глава компании отметил, что этот вопрос показывает дилемму между позицией и ответственностью.

    Для Ritter Sport Россия является вторым по величине рынком, закрытие бизнеса привело бы к увольнению по меньшей мере 200 человек. Компания не может поставлять продукцию только в те страны, которые действуют на 100% в соответствии с представлениями производителя о морали.

    Ронкен при этом заявил, что полностью средний бизнес не может быть аполитичным. К примеру, в прошлом году Ritter Sport пожертвовала на гуманитарную помощь Украине около 1 млн евро.

    Напомним, в 2022 году российский рынок покинул швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli.


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    31 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине

    Interia: Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине

    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине
    @ US Army

    Tекст: Максим Попов

    Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине из-за неэффективности, сообщает Interia.

    Обозреватели подчеркнули, что наибольшую угрозу для Excalibur представляют российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21» и Р-330Ж «Житель», поскольку они создают мощные помехи в работе спутниковой навигации, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, американские тяжелые танки M1 Abrams имеют критическую уязвимость, поэтому их нецелесообразно использовать в конфликте на Украине.


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    30 мая 2024, 21:04 • Новости дня
    В СПЧ назвали число погибших в результате атак ВСУ на Белгородскую область

    Фадеев сообщил о гибели 175 мирных жителей в результате атак ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    За время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 175 мирных жителей, почти 800 ранены, разрушено или повреждено 18 тыс. жилых домов, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

    Помимо жертв и разрушений в результате обстрелов в регионе насчитывается более 300 поврежденных социальных объектов и около 200 промышленных предприятий мирного назначения, передает ТАСС.

    Он уточнил, что СПЧ с весны 2022 года фиксирует нарушения прав человека со стороны ВСУ, предоставив международным структурам информацию о более чем 15 тыс. таких случаев. По его словам, Вашингтон намеренно не желает замечать очевидные преступления Киева против человечности. Фадеев добавил, что не рассчитывает на то, что эта информация будет доступна «цинику из Госдепа».

    Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником-камикадзе автобус «Газель» в поселке Зозули Борисовского района, погиб человек.

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    31 мая 2024, 06:18 • Новости дня
    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит

    Журналист Такер Карлсон выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США, если тот «не будет убит»

    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит
    @ Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, «если не будет убит до этого», заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон, комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) решение присяжных по делу Трампа, заявил об «окончании жизни самой справедливой системы правосудия в мире». «Любой, кто будет оправдывать этот приговор – угроза для вас и вашей семьи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, в США жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов. Решение присяжных не препятствует выдвижению кандидатом на пост президента США.

    Коментарии (12)
    30 мая 2024, 20:16 • Новости дня
    Палестинские радикалы опубликовали новое видео с гражданином России
    Палестинские радикалы опубликовали новое видео с гражданином России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» опубликовала новое видео с обращением, предположительно, Александра Труфанова – гражданина России и Израиля, похищенного во время палестинского нападения на Израиль в октябре.

    Заложник сообщил на иврите, что с ним «все в порядке», несмотря на обстрелы Израиля, передает ТАСС.

    Ранее было опубликовано видео, где молодой человек, представившийся Александром Труфановым, заявил, что вскоре расскажет «правду о том, что произошло с ним и с десятками заложников в Газе».

    Коментарии (8)
    31 мая 2024, 00:31 • Новости дня
    Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге документов в США

    Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по делу о подлоге документов в связи с выплатами порноактрисе

    Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге документов в США
    @ Timothy A. Clary/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В суде Нью-Йорка жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов в связи с выплатами женщинам за молчание о предполагаемой связи.

    Трамп объявлен виновным по всем 34 пунктам обвинения. Трамп может обжаловать решение присяжных, которое при этом не является помехой для выдвижения кандидатом на пост президента США, передает РИА «Новости».

    В жюри присяжных входят семь мужчин и пять женщин, они совещались около 11 часов, чтобы прийти к единогласному решению по каждому из пунктов обвинения, передает ТАСС.

    Приговор ожидается 11 июля, объявил судья Хуан Мерчан.

    Трамп обвинил администрацию нынешнего президента США Джо Байдена в причастности к решению жюри, чтобы «навредить политическому оппоненту». По словам Трампа, «это просто позор», США «превратились в ад». «Это было подтасованное решение с самого первого дня с конфликтным судьей, которому никогда не должны были разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию», – сказал он.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что «сегодня позорный день в американской истории». По его словам, процесс против Трампа был политическим, власти США используют юридическую систему как оружие.

    На главной странице сайта предвыборной кампании Трампа появилось заявление: «Я политический заключенный». Его штаб призывает жителей США помочь Трампу одержать победу на выборах, пожертвовав деньги. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт стал выдавать ошибку – возможно, из-за наплыва доноров.

    Напомним, Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. Трамп заявил, что судебным процессом по делу о подлоге финансовых документов руководит Джо Байден.

    15–18 июля в Милуоки пройдет общенациональный съезд Республиканской партии, на которой Трамп должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.

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    30 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями

    РПЦ разорвала общение с болгарскими архиереями из-за их совместной литургии с украинскими раскольниками

    РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Синод Русской православной церкви (РПЦ) счел невозможным совместное служение с пятью иерархами Болгарской православной церкви (БПЦ) из-за их участия в литургии с представителями Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили в РПЦ.

    РПЦ глубоко скорбит, что иерархи Болгарской православной церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, следует из сообщения на сайте РПЦ.

    Синод отмечает, что отношениям РПЦ и БПЦ нанесен серьезный ущерб, а Константинопольский патриархат продолжает «раскалывать» православных.

    Ранее 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители украинских раскольников.

    Коментарии (9)
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    Мошенники разработали новую схему обмана под видом «сотрудников «Википедии»

    Российское зерно найдет новых покупателей вместо Европы

    Европа вводит заградительные пошлины на российское и белорусское зерно. По сути, это означает остановку экспорта из России. Почему Брюссель продолжал покупать российское зерно, несмотря на разрыв многих экономических связей? И к чему приведет этот новый запрет? Подробности

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    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

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    Россия разрывает логистические артерии ВСУ

    Россия усилила системную работу по уничтожению железнодорожной инфраструктуры, снабжающей украинскую армию. Примером этому стала серия ударов по ж/д станциям и составам, в том числе с бронетехникой. «Мы создаем непреодолимое препятствие для восстановления боеспособности частей ВСУ», объясняют эксперты и указывают на связь этих ударов с активностью российской армии на передовой. Подробности

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    Осуждение Трампа дает надежду на смуту в США

    Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в махинациях с финансовой отчетностью, за что ему грозит 136 лет тюрьмы. С одной стороны, это последний шанс Джо Байдена остаться президентом. С другой – это открывает дорогу для такого развития событий, при котором США будут вынуждены уйти с Украины. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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