В Париже простились с художником Эриком Булатовым
В Свято-Троицком соборе в Париже десятки людей пришли проводить в последний путь Эрика Булатова, одного из крупнейших художников современности.
В Свято-Троицком соборе Парижа прошла церемония прощания с Эриком Булатовым, советским и российским художником, почетным членом Российской академии художеств, передает ТАСС.
Проститься с мастером пришли десятки человек, среди которых были представители российских культурных учреждений и дипломаты, а также посол России во Франции Алексей Мешков.
Гроб с телом Булатова имел стеклянное окошко, чтобы все желающие могли проститься с художником. Присутствовавшие на прощании выражали свои соболезнования супруге Булатова, Наталье, которая сопровождала почетных гостей.
Ранее стало известно, что тело художника кремируют, а его прах будет перевезен и захоронен в Москве. Эрик Булатов оставил заметный след в современном искусстве, получив уважение как на родине, так и за ее пределами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, художник-концептуалист Эрик Булатов умер на 90-м году жизни. Причиной смерти художника стала остановка сердца.