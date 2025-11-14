В Париже простились с художником Эриком Булатовым

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Свято-Троицком соборе Парижа прошла церемония прощания с Эриком Булатовым, советским и российским художником, почетным членом Российской академии художеств, передает ТАСС.

Проститься с мастером пришли десятки человек, среди которых были представители российских культурных учреждений и дипломаты, а также посол России во Франции Алексей Мешков.

Гроб с телом Булатова имел стеклянное окошко, чтобы все желающие могли проститься с художником. Присутствовавшие на прощании выражали свои соболезнования супруге Булатова, Наталье, которая сопровождала почетных гостей.

Ранее стало известно, что тело художника кремируют, а его прах будет перевезен и захоронен в Москве. Эрик Булатов оставил заметный след в современном искусстве, получив уважение как на родине, так и за ее пределами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, художник-концептуалист Эрик Булатов умер на 90-м году жизни. Причиной смерти художника стала остановка сердца.