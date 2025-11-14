Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.0 комментариев
Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ добровольно сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, пояснив свой поступок принудительной мобилизацией.
Группа морпехов Вооруженных сил Украины дезертировала с позиций в районе Димитрова и сдалась в плен российским военным, передает ТАСС. Речь идет о военнослужащих 38-й бригады ВСУ, которые ранее подверглись принудительной мобилизации.
«Решение сдаться мы приняли давно, но пришлось ждать наиболее безопасного момента», – рассказал один из украинских бойцов. Солдаты пояснили, что после мобилизации сначала находились в учебной части, а затем были отправлены на фронт.
В настоящее время военнослужащие находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, под Димитровом в плен сдались сразу 25 украинских морпехов.
ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска.
Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.