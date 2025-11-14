Tекст: Дмитрий Зубарев

Группа морпехов Вооруженных сил Украины дезертировала с позиций в районе Димитрова и сдалась в плен российским военным, передает ТАСС. Речь идет о военнослужащих 38-й бригады ВСУ, которые ранее подверглись принудительной мобилизации.

«Решение сдаться мы приняли давно, но пришлось ждать наиболее безопасного момента», – рассказал один из украинских бойцов. Солдаты пояснили, что после мобилизации сначала находились в учебной части, а затем были отправлены на фронт.

В настоящее время военнослужащие находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, под Димитровом в плен сдались сразу 25 украинских морпехов.

ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска.

Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.