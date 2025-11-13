Добровольцы «Чистой Арктики» получили награды на ледоколе «Ленин»

Tекст: Валерия Городецкая

В торжественной церемонии приняли участие добровольцы из Казани, Тулы, Иркутска, Калининграда, Улан-Удэ, Калуги, Брянска, Нижегородской области, Волгограда, Красноярска и Владимира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Все они участвовали в сложных экспедициях по уборке арктических территорий, ликвидировали последствия разлива мазута в Черном море, а также помогали благоустраивать мемориальные объекты, связанные со Второй мировой войной.

За пять лет из небольшой инициативы проект превратился в масштабное движение с почти 10 тыс. волонтеров. За это время участники собрали более 22 тыс. тонн отходов и очистили свыше 1 тыс. гектаров. Немалая часть работ пришлась на Мурманскую область, где за инициативу волонтеров поблагодарил губернатор Андрей Чибис.

«Заботясь об экономике будущего, мы точно не имеем права не заботиться об экологии. Внимание к этой повестке, которая привлекает добровольцев, волонтеров, заставляет всех, включая крупные компании, заботиться о природе, заботиться об экологии, делать так, чтобы следующему поколению не надо было убираться в Арктике. Это крайне важная задача и для текущего момента, и для тех, кто живет сегодня у нас в стране, в Арктике и для будущих поколений», – отметил он.

Особую роль в 2025 году волонтеры «Чистой Арктики» сыграли в сохранении памяти о бойцах Великой Отечественной войны. За лето они благоустроили восемь братских могил и 89 воинских захоронений, где покоятся останки более 4 тыс. красноармейцев на Карельском фронте, а основные работы развернулись в Карелии и Мурманской области.

Руководитель проекта Андрей Нагибин подчеркнул значимость прошедшего сезона для участников, поскольку «волонтеры смогли своими глазами увидеть живую историю и понять масштаб потерь в годы Великой Отечественной войны», отметив намерение продолжить работу по сохранению памяти о погибших. Одновременно на ледоколе было подписано соглашение о сотрудничестве между «Чистой Арктикой» и Единым волонтерским центром Мурманской области, который также отмечен наградами.

Руководитель центра Евгения Чибис заявила, что совместные проекты помогают эффективнее сохранять чистоту Арктики, вдохновляют корпоративные волонтерские группы и объединяют усилия для следующих акций. В частности, речь идет о продвижении инициативы «От родника до океана. Маяки», в рамках которой совместно с Северным флотом уже восстановлено три маяка, а следующим этапом станет работа над четвертым объектом.

Проект «Чистая Арктика» стартовал в 2021 году по предложению капитанов ледоколов. За четыре года инициативу поддержали экологи, ученые, общественные организации и губернаторы арктических регионов. Сейчас к уборкам в Арктике регулярно присоединяются добровольцы со всей страны, а мероприятия по охране окружающей среды и сохранению памяти объединяют сотни партнеров.