Ученые: Магнитная буря продержится на Земле еще сутки
ИКИ РАН: Пик магнитной бури пройден, но колебания продолжатся до вечера
Пик геомагнитной бури, начавшейся в ночь на 12 ноября, уже пройден, однако возмущения могут сохраняться в течение суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые отмечают, что максимальные значения геомагнитного индекса Kp достигали уровня G4.3-G4.7, что сделало событие самой сильной бурей года, однако ожидавшийся экстремальный уровень G5 так и не был зафиксирован.
Сложность понимания характера магнитных бурь этой серии связана с тем, что к Земле, по прогнозам, должны были поступить три газовых облака, выброшенные с Солнца. Однако данные спутников из-за сбоев поступали неполно, а на графиках наблюдаются размытые признаки прихода отдельных облаков. Ученые предполагают, что третье, наиболее массивное облако, ускорило предшествующие, усилив первый удар по магнитосфере.
Наиболее сильный всплеск полярных сияний был зафиксирован в четыре-пять утра по московскому времени, когда овал сияния опустился до южных границ России. Однако из-за времени суток увидеть необычное природное явление могли лишь немногие жители страны, а максимум яркости пришелся на зону США и Канады.
Ученые считают, что сейчас солнечная активность пошла на спад, новые мощные вспышки маловероятны, а после завершения нынешней бури ожидается продолжительный период спокойствия – вероятно, до конца ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная вспышка на Солнце вызвала самые интенсивные за последние десять лет полярные сияния.
Синоптик Леус утром в четверг заявил о спаде самой мощной за год магнитной бури.
Накануне Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» на 36 часов из-за ожидания сильной магнитной бури.