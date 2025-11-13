Tекст: Катерина Туманова

Мирошник указал на то, что Украина заблокировала переговоры и не предпринимала никаких усилий для их продолжения.

«Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано все для того, чтобы эти переговоры продолжались», – сказал он «Известиям».

Мирошник отметил, что украинская сторона пыталась заблокировать переговоры чужими руками, заявляя, что Россия не стремится к миру, а Украина делает для этого все возможное.

«Но по факту сейчас они сами были вынуждены признать, что Украина ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса», – подчеркнул он.

Напомним, Киев 12 ноября объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой.

