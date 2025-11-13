Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Мирошник указал на признание Киевом неспособности к переговорному процессу
Москва предприняла все усилия для продолжения переговоров с Украиной, которые приостановлены уже более ста дней, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник указал на то, что Украина заблокировала переговоры и не предпринимала никаких усилий для их продолжения.
«Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано все для того, чтобы эти переговоры продолжались», – сказал он «Известиям».
Мирошник отметил, что украинская сторона пыталась заблокировать переговоры чужими руками, заявляя, что Россия не стремится к миру, а Украина делает для этого все возможное.
«Но по факту сейчас они сами были вынуждены признать, что Украина ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса», – подчеркнул он.
Напомним, Киев 12 ноября объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия заявила о готовности к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент. В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле. Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной. Песков выразил надежду на стремление США разрешить украинский конфликт.